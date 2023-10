Dezvăluiri din vestiar după Belarus – România 0-0: “Este o tristețe totală!”

”Tricolorii” nu au reușit să obțină decât , au ratat șansa de a urca pe primul loc în clasament, însă păstrează în continuare șanse mari la calificare. Iar cel mai important lucru este că sunt tot la mâna lor.

Atmosferă tristă în vestiar după Belarus – România 0-0

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Mihai Stoichiță a dezvăluit faptul că atmosfera în vestiar era una extrem de tristă după încheierea întâlnirii Belarus – România 0-0.

ADVERTISEMENT

”O tăcere totală, o tristețe generală, pe care am încercat să o alungăm. S-a dus președintele, m-am dus și eu, i-am încurajat, le-am spus că nu s-a pierdut absolut nimic. Mergem mai departe, bărbații își joacă până la capăt cartea.

Adrian Ilie (n.r. – aflat în studio) știe ce atmosferă e într-un vestiar. Îmi aduc aminte că ne-a bătut Bacăul în Ghencea cu 5-0 sau cu 5-1 și după trei zile i-am călcat în picioare pe FC Bruges, campioana Belgiei, și ne-am dus în grupele Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

Încercăm să-i scoatem din starea asta de tristețe, de dezamăgire pe care o au. Absolut că aveau capetele plecate în vestiar. După ce am plecat au discutat între ei, după aia ne-am întors la hotel. Am intrat în vestiar, am stat câteva minute, după care am plecat, nu știu ce s-a întâmplat mai departe, ce discută ei între ei”, a declarat Stoichiță.

Șansele României au rămas intacte

”Au ascultat, pentru că am vorbit noi. Îmbărbătarea președintelui sau a mea este normal să se audă într-un moment în care ne întâlnim cu ei, pentru că nu vin ei la noi să ne certe, ne ducem noi să-i încurajăm sau să-i certăm.

ADVERTISEMENT

Dar niciodată nu am făcut treaba asta, doar să-i îmbărbătăm și să mergem mai departe. E normal să aibă capetele plecate. Asta le-am și spus: ‘Capul sus că nu s-a întâmplat nimic, șanse avem în continuare’.

Suntem în aceeași situație cum am fost și înainte de meciul ăsta, numai că am băgat Kosovo în joc. Până acum Kosovo era ieșită din joc, acum Kosovo o să-și joace șansa”, a spus Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, cea mai tare emisiune din media sportivă românească, poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, în direct doar pe FANATIK.RO. Cele mai tari momente ale emisiunii, dar și reluările pot fi urmărite pe canalul de Youtube FANATIK și pagina de facebook Horia Ivanovici.

Atmosferă tristă în vestiarul ”tricolorilor”