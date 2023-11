Dezvăluiri în exclusivitate ale femeii din Tanzania, care l-a rugat pe Iohannis s-o ajute să-și întâlnească mama româncă. “Nu m-a contactat nimeni până acum”

Președintele Klaus Iohannis a părăsit, duminică, Tanzania fără să dea vreun semn femeii care l-a implorat s-o ajute să-și întâlnească pentru prima dată mama. Șeful statului și-a petrecut patru zile în Tanzania și Zanzibar, acolo unde, în afara întâlnirilor oficiale, a luat parte și la o petrecere ”de adio” dată de autorități, în cinstea sa.

Elena Kibibi, pentru FANATIK: ”Am nevoie ca președintele României să mă ajute”

nu a părut impresionat de drama unei femei care s-a născut la București, dar care a trăit toată viața în Tanzania și a cărei cea mai mare dorință este să-și întâlnească mama care trăiește în România.

, cunoscută și sub numele de Kibibi, a confirmat pentru FANATIK faptul că nu a fost contactată de niciun membru al delegației prezidențiale, după ce povestea ei a fost făcută publică de publicația . Femeia are 43 de ani și este născută la București, dintr-o mamă româncă și un tată tanzanian, care a luat-o în țara lui când avea o vârstă foarte fragedă.

”Numele meu este Kibibi Elena, sunt născută la București pe data de 10 ianuarie 1980. Tatăl meu a venit în România pentru a-și efectua strudii medicale și așa a întâlnit-o pe mama. Când eram foarte mică, tatăl meu a mințit-o pe mama și m-a furat. Eu sunt de naționalitate română și am pașaport românesc. Nu am certificat de naștere aici, în Tanzania. Am nevoie ca președintele României să mă ajute să-mi întâlnesc mama”, a declarat Elena pentru FANATIK.

Femeia spune că nu a fost contactată de nimeni, după apariția poveștii sale în presă

Povestea Elenei a ajuns în presa din Tanzania duminică, în ultima zi a vizitei pe care președintele Iohannis a avut-o în Tanzania și Zanzibar. Imediat, informația a fost preluată și de presa din România. Cu toate acestea, femeia spune că, după apariția articolului, nicio autoritate din România nu a luat legătura cu ea pentru a o ajuta să-și îndeplinească cea mai mare dorință, aceea de a-și cunoaște mama. ”Nu m-a contactat nimeni, până în acest moment”, a declarat Elena Kibibi pentru FANATIK.

Elena ”Kibibi” Rajab Mwinge este căsătorită și are patru copii. Ea locuiește în regiunea Mivigeni, districtul Teneke, iar pentru ea, vizita președintelui Iohannis a avut o semnificație cu totul diferită.

Femeia a fost crescută de o mamă vitregă, Megi Abdallah și de tatăl ei biologic, care, după ce a terminat studiile de medicină, a lucrat în spitale private din Tanga și Iringa. Bărbatul a murit în anul 2015.

„Consiliul municipal din Iringa mi-a spus, când eram mică, că femeia care mă creștea nu era, de fapt, mama mea biologică”, a povestit Elena Kibibi în publicația The Citizen din Tanzania.

”Tatăl tău te-a furat de lângă mine”

Ulterior, Kibibi a aflat de la mătușa sa, Salma Mwinge, că mama ei adevărată este din România, iar în 2014, tatăl ei i-a recunoscut adevărul. ”Tatăl meu mi-a confirmat că mama mea adevărată este cetățean român și se numește Dorina Illnesco”, a mai spus femeia.

Elena a început să-și caute mama pe Facebook, și până la urmă a reușit să ia legătura cu o femeie, Gina Soana, despre care a aflat ulterior că este cumnata ei. ”Ea a declarat că și-a dat seama că acea femeie este cumnata ei, soția fratelui său, care căuta o rudă a cărei mamă se numea Dorina Soana și care trăia în Tanzania”, a mai scris presa locală.

Până la urmă, Kibibi a reușit să-și vadă mama, prin intermediul unui apel video. Cele două femei au izbucnit în plâns, iar mama a rugat-o să vină s-o viziteze în România. ”Tatăl tău te-a mințit și te-a furat când s-a întors în Tanzania”, i-ar fi spus mama. Aceasta i-a mai transmis că este singurul ei copil și că nu mai are frați biologici în România.

Nu a mai vorbit cu mama ei din ianuarie

”Mama mea locuiește în Voluntari și acum are 74 de ani. Numele ei este Dorina și ultima dată când am vorbit cu ea a fost pe 10 ianuarie 2023 (de ziua de naștere a Elenei, n.r.)”, a explicat Elena pentru FANATIK.

De atunci, Kibibi nu a mai reușit să discute cu cea care a născut-o și se teme ca femeii să nu i se fi întâmplat ceva. Deși are acte românești și, teoretic, ar putea lua primul avion către București, Kibibi spune că nu are posibilități financiare pentru a-și putea permite o asemenea deplasare.

Trăiește în fiecare zi cu durerea în suflet

Elena susține că mai multe rude pe care le are în România i-au promis că vor încerca s-o ajute să vină aici, pentru a-și cunoaște mama, însă acest lucru nu s-a materializat. Ea mai spune că a observat că acestea și-au schimbat atitudinea față de ea, în ultimele luni.

”Dacă aș avea suficienți bani, aș ajuta-o să călătorească în România, pentru a putea să-și întâlnească mama. Asta pentru că sunt conștient de durerea pe care o trăiește zi de zi”, a declarat soțul femeii, în presa africană.

În aceste condiții, Elena Kibibi a sperat că o minune se va întâmpla odată cu vizita președintelui Iohannis în Tanzania. Ea visa că șeful statului român va fi impresionat de povestea ei, motiv pentru care a decis să o facă publică. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat.

Președintele Klaus Iohannis mai are o țară de vizitat

Klaus Iohannis își continuă turneul african cu o vizită în Republica Cabo Verde, acolo unde, luni, s-a întâlnit cu omologul său. Jose Maria Neves. Într-o declarație de presă, președintele României a spus că relația dintre cele două state a fost stabilită cu aproape 50 de ani în urmă și ”dăinuie, în primul rând, datorită relațiilor interumane”. Ultima oprire a șefului statului român va fi în Senegal.