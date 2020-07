Dezvăluiri incredibile dintr-un spital focar COVID-19. “A durat o vreme să ne revenim din șoc. A fost o liniște nefirească!” Exclusiv

Spitalul Universitar a fost una dintre unitățile medicale expuse din cauza COVID-19. La începutul pandemiei a fost înregistrat un focar de coronavirus la spital, cu peste 40 de cadre medicale infectate.

Probleme a avut și medicul Florin Chirculescu, medic primar în chirurgie toracică la Spitalul Universitar din București. El a povestit într-un interviu FANATIK despre faptul că o pacientă a infectat cinci persoane din echipa sa.

Chiar dacă el a ieșit negativ la toate cele trei teste COVID-19, medicul a avut simptome și a stat două săptămâni spitalizat la Victor Babeș. Ceilalți colegi nu au fost la fel de norocoși, fiind depistați pozitiv, iar unul dintre ei a decedat din cauza bolii.

Cum s-a schimbat Spitalul Universitar în perioada dinainte și după COVID-19: “După, a durat o bucată de vreme până să ne revenim din șoc”

Spitalul Universitar “s-a adunat” după aceste focare și au fost elaborate strategii astfel încât să fie minimizat riscul de infectare. Toată lumea care intra în spital era testată pentru COVID-19 și doar urgențele erau tratate fără să vină rezultatul analizelor:

“Mare brânză nu știu cum a fost în timpul pandemiei pentru că am fost internat o bună bucată de timp. Dar pot să spun cum a fost înainte și după. S-a întâmplat și un lucru “bun”, dar să puneți ghilimelele.

Înainte de această problemă cu cazurile, nu era multă lume în spital. Nu mă refer la pacienți, ci la faptul că nu mai veneau atât de mulți însoțitori. Ne puteam deplasa mult mai ușor în spital, puteam să ne facem treaba fără să fie fragmentată.

“Orice a intrat în spital era testat, iar până la obținerea rezultatului, pacienții erau ținuți într-o zonă tampon”

După, a durat o bucată de vreme până să ne revenim din șoc, a fost o liniște nefirească. Era o consecință a faptului că se internau foarte puțini pacienți. Spitalul s-a adunat, s-au elaborat strategii.

Orice a intrat în spital era testat, iar până la obținerea rezultatului, pacienții erau ținuți într-o zonă tampon și după ce ne vine rezultatul, dacă este negativ ne “năpustim” asupra lui cu tot ce avem ca să ne ocupăm de maladia de fond, dacă este pozitiv îl trimitem într-un spital COVID-19 pentru tratament. La urgențe nu mai conta că este sau nu este, făceai ce trebuie să faci”, a povestit doctorul Chirculescu pentru FANATIK.

“Nu am fost depistat pozitiv. Am avut o pacientă care a fost pozitivă și a decedat după ce a fost externată”

Medicul Florin Chirculescu a vorbit și despre experiența sa cu COVID-19, virus care a infectat cinci membrii din echipa sa, unul dintre ei pierzându-și viața din cauza noului coronavirus:

“Eu am fost internat pentru că simptomatologia a fost similară. Am debutat toți cu simptomatologia. Nu am fost depistat pozitiv. Am avut o pacientă care a fost pozitivă și a decedat după ce a fost externată, întorcându-se cu simptome COVID-19. După ce ne-am făcut testele, am ieșit o parte din noi pozitivi.

Și pentru că eu aveam simptomatologie, era la începutul pandemiei, m-am dus la spital la Victor Babeș și m-au tratat. Eu am avut toate testele negative, colegii mei erau la câteva saloane mai încolo. Ei, unul nu s-a mai întors de la spital“, a spus Florin Chirculescu.