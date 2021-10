Dezvăluiri ireale despre două foste staruri de la Manchester United: ”Nu ne-am vorbit 3 luni”

Cei doi fundași au ajuns sub comanda lui Alex Ferguson în vara anului 2006, însă drumul până la a lega o prietenie a fost lung și presărat cu multe incidente.

În cei opt ani petrecuți la formația engleză, ei au câștigat 14 trofee, cel mai important fiind Champions League în 2008.

Două foste staruri de la Manchester United, dezvăluri din perioada lui Alex Ferguson

Însă, între cele două staruri de la Manchester United nu a fost totul numai lapte și miere, iar Patrice Evra a dezvăluit că s-a ajuns chiar la bătaie și au fost momente în care ambii și-au dorit să plece de la formația engleză.

”Am ajuns în același timp la Manchester United și am avut multe conflicte. Am stat la același hotel și am fost atât de răi unul cu celălalt încă de la început. Am ajuns chiar și la bătaie. Ne-am certat rău și nu ne-am vorbit trei luni.

Managerul ne-a trimis să jucăm la echipa de rezerve, iar antrenorul Rene Meulensteen ne-a schimbat după 45 de minute pentru că nu colaboram. În vestiar, Vida spunea: ‘Agentul meu m-a sunat, trebuie să mă întorc la Moscova’. De asemenea, agentul meu m-a sunat și mi-a spus că există interes de la AS Roma. A fost dificil la început”, a povestit Evra pe al clubului englez.

Mutarea tactică a lui Ferguson

”Au fost momente când jucam împreună și nu ne spuneam un cuvânt. Nu i-am spus niciodată să meargă la stânga sau la dreapta. El era la fel. Ferguson a trebuit să îl schimbe pe Rio Ferdinand. L-am pus să joace central stânga, lângă mine, iar pe Vidic l-a făcut fundaș central dreapta.

Totul a durat timp de trei luni până când, după un meci, îmi amintesc că în vestiar a venit la mine și am bătut palma. Toată lumea era fericită că în sfârșit eu și Vida începeam să ne înțelegem. Avem împreună o poveste profundă.

Îl iubesc atât de mult. Ne-am luptat, dar am fost cu adevărat reali. Dacă făceam ceva greșit ne certam, dar, în același timp, a fost o relație foarte bună”, a mai declarat fostul internațional francez.

Aproape de bătaie în ultimul sezon la Manchester

Deși și-au petrecut majoritatea timpului sub comanda lui Alex Ferguson, ultimul lor sezon la Manchester United a fost unul dezastruoas avându-l la comandă pe David Moyes, iar echipa a terminat pe un dezamăgitor loc 7 în Premier League.

În acel sezon, Vidic și Evra au avut un conflict uriaș după un meci pierdut cu 3-0 în fața rivalilor de la Liverpool. Sârbul, care a fost eliminat după ce a primit două cartonașe galbene de la arbitrul Mark Clattenburg, l-a acuzat pe francez că și-a neglijat sarcinile defensive și l-a lăsat expus în fața atacurilor ”cormoranilor”.

La acea vreme, presa engleză a scris că a explodat de furie când a auzit afirmațiile colegului său și a trebuit să fie ținut de Moyes și de alți membri ai staff-ului, deoarece incidentul petrecut la baza de antrenament de la Carrington escalada vertiginos și se apropia de o nouă bătaie.

Vidic și Evra au ajuns rivali în Serie A

Nemanja Vidic a confirmat incidentul într-un interviu acordat ulterior: ”Ne-am certat între noi. Anul acela mai mult decât oricare altul, pentru că atunci când ai momente proaste oamenii arată că le pasă. Suntem încă prieteni, dar ne certam pentru a ne îmbunătăți jocul.

Mereu am vrut să fim mai buni. Ne puteam spune aceste lucruri pentru că eram împreună de atât de mult timp, dar a durut. Dacă nu te-ai certa, nu ar fi corect. Am avut câteva momente grele în vestiar”.

Evra și Vidic au fost doi oameni de bază în cei opt ani petrecuți la Manchester United. Francezul a jucat 379 de meciuri la formația engleză, iar sârbul a ajuns la 300 de partide. Ei și au ajuns rivali în Serie A. Vidic a semnat cu Inter Milano, iar Evra a mers la Juventus Torino.