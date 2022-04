Dezvăluirile făcute de Andreea Tonciu după participarea la Survivor: „Voi rămâne foarte bună prietenă cu ea până când moartea ne va despărți”

Andreea Tonciu a vorbit despre cum a fost experiența Survivor România pentru ea. Vedeta a declarat că nu ar mai participa încă o dată dacă i s-ar mai propune să facă acest lucru.

Andreea Tonciu, declarații despre Survivor. Ce a avut de spus vedeta

Andreea Tonciu a mărturisit că după cinci zile în care a fost plecată în jungla dominicană la Survivor România deja dorea să plece acasă. Totuși, aceasta a reușit să reziste acolo trei săptămâni până să plece acasă.

ADVERTISEMENT

„Trei săptămâni am fost plecată la Survivor, doar atât am rezistat. Bine, după cinci zile voiam să plec acasă”, a povestit Andreea Tonciu într-un interviu pentru !

Andreea Tonciu a dezvăluit că nu ar mai repeta o asemenea experiență niciodată. De altfel, aceasta a recunoscut că Survivor a fost o emisiune foarte grea pentru ea.

ADVERTISEMENT

De ce nu ar mai merge Andreea Tonciu la Survivor România

Mai mult decât atât, fosta a transmis că nu știe cum a rezistat atât, dar și că nu se mai recunoaștea când se afla în Republica Dominicană. Fosta asistentă TV a declarat că s-a dus să vadă cum ar fi și să aibă parte de o nouă experiență.

„N-aș mai repeta niciodată această experiență pentru că este foarte grea pentru mine, crede-mă. Nu mă așteptăm să fie atât de grea. N-am crezut în viața mea că va fi atât de greu.

ADVERTISEMENT

M-am dus, încercarea moarte n-are. Am zis hai să încerc să văd cum e. Dar nu înțelegi că din a 5 a zi am zis gata, nu mai pot… M-am setat, am intrat în lumea mea, nu mai eram eu”, a mai dezvăluit vedeta pentru sursa citată anterior.

De asemenea, a spus și cu cine păstrează legătură după emisiune. Conform ei, relația de prietenie cu Otilia va dura „până când moartea ne va despărți”.

ADVERTISEMENT

„Cu toată lumea. Chiar dacă am avut mici conflicte pe acolo, sunt o femeie care iert, întotdeauna și trebuie să tratez oamenii ca atare.

ADVERTISEMENT

Dar cel mai mult m-am atașat de Otilila, și voi rămâne foarte bună prietenă cu ea până când moartea ne va despărți”, a mai declarat vedeta.