Dezvăluirile lui Robert Niță despre Dan Petrescu, înainte de Rapid – CFR Cluj: “A aruncat cu ghiveciul după mine”

au vorbit despre antrenorul campioanei României, Dan Petrescu. Robert Niță a povestit un moment din urmă cu 20 de ani, când Dan Petrescu a răbufnit după ce a pierdut un meci de tenis. De cealaltă parte, Andrei Vochin a făcut lumină , prezent în Turcia înainte de meciul cu Sivasspor.

Robert Niță, dezvăluiri despre Dan Petrescu la Fanatik Superliga: „A luat ghiveciul de flori și l-a aruncat”

l FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI un moment petrecut în 2002. Robert Niță a dezvăluit că Dan Petrescu nu știe să piardă. Tehnicianul CFR-ului a luat ghiveciul și l-a aruncat, după ce a fost învins la un meci de tenis.

„L-am avut antrenor la Rapid o scurtă perioadă”, a declarat Robert Niță. Andrei Vochin l-a întrerupt pe fostul fotbalist al Rapidului și a adus aminte de momentul în care Dan Petrescu, ajuns pe banca tehnică la Rapid, a pupat steagul giuleștenilor. „După ce a pupat steagul, atunci”, a adăugat Andrei Vochin.

Robert Niță a continuat să povestească despre ieșirea nervoasă a lui Dan Petrescu. „A venit în perioada aia de iarnă cu Giovanni Becali și aveam ProRapidul, vechiul ProRapid și ne mai duceam, jucători care eram prin București, sau ne mai duceam la sală în vacanță ca să mai facem mișcare. Mă duc într-o zi la sală acolo și era Florin Tene, fostul mare portar, Dan Petrescu, Cezar Zamfir. Prima întâlnire. ‘Ce faci, piticule? Bine ați venit. Hai mă jucăm un tenis?’. Am pus două băncuțe d-alea pe care se fac abdomene. L-am trimis pe Cezar Zamfir am adus o funie de pe acolo. Am jucat tenis de picior.

„Primul set l-am bătut greu (n.r. pe Dan Petrescu), la avantaj, cam nervos el. Începuse să se oftice. La simplu am jucat. Unu contra unu. ‘Bă, Cezare, fii atent! Bă, Florine mă fură ăsta!’. Am zis că jucăm 2 din 3. L-am bătut și setul 2, am câștigat partida. A luat ghiveciul de flori și l-a aruncat în sală. A scos ficusul, a dat cu el. Deci nu, nu poate să piardă”, a povestit Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Robert Niță, la Fanatik Superliga: „Dan Petrescu nu poate să piardă. Nu știe să piardă”

Prezent pe teren în meciul istoric Foresta Suceava – Dinamo 5-4, Robert Niță a dezvăluit înainte de Rapid – CFR Cluj, în etapa a 16-a din Superliga că Dan Petrescu nu știe să piardă. „Nu poate să piardă, nu știe să piardă. Horia Ivanovici, realizatorul emisiunii, a intervenit ironic. „De-acolo a fost începutul sfârșitului tău la Rapid, nu?”.

Discuția s-a îndreptat spre incidentul din Turcia, care i-a avut protagoniști pe Dan Petrescu și pe Marius Mărgărit. Antrenorul campioanei României a răbufnit la adresa jurnalistului, după o întrebare care l-a deranjat. „Viitorul tău la CFR Cluj depinde de această calificare în primăvara europeană?”, a fost întrebarea care l-a scos din sărite pe Dan Petrescu.

Andrei Vochin a făcut lumină la Fanatik Superliga în cazul ieșirii nervoase a lui Dan Petrescu la adresa jurnalistului român: „Era partenerul lui de tenis la dublu”

Andrei Vochin, prezent la prima ediție a FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, a intervenit și a dezvăluit că Dan Petrescu și jurnalistul român erau parteneri de tenis la dublu. „Și îți dai seama că acel jurnalist, că este vorba despre Marius Mărgărit, era partenerul lui de tenis la dublu. Marius Mărgărit juca tenis. Eu cu Geambașu și el cu Mărgărit de cealaltă parte a fileului. Deci erau colegi de dublu la tenis”, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

La fel ca Robert Niță, Andrei Vochin este convins că Dan Petrescu nu știe să piardă și că fostul fotbalist al lui Chelsea nu se poate controla în momentele tensionate.

„Deci asta spune multe despre momentul de tensiune în care te afli și cum reacționezi în fața oricui. Deci, putea să fie și un membru al familiei că daca-l enerva, că l-am văzut și cu fratele său cum se poartă câteodată, mai are ieșiri d-astea. Eu nu mi le imaginez cum, dar în momentele astea de tensiune apelează și la așa ceva”, a dezvăluit Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.