Dezvăluirile unui soldat ucrainean despre confruntarea cu mercenarii Wagner: “Mergeau ca o adevărată carne de tun, fără armură”

Tot mai mulți ucraineni se înrolează în armată națională și se alătură luptei împotriva ocupanţilor ruşi. Bărbații își iau inima în dinți, își asumă riscuri, își iau un rămas bun de la familii și pleacă pe front. Unii se întorc acasă, alții cad pe câmpul de luptă. Aproape în fiecare zi, în spațiul mediatic sunt publicate povești impresionate despre civilii ucraineni, care nu au avut nicio tangență cu armată, dar au decis să se apuce de arme, după ce rușii au invadat teritoriile statului vecin. Oleksandr, un soldat ucrainean, a povestit despre experiențele trăite pe timp de război.

Un soldat ucrainean a insistat să fie trimis în puncte fierbinți

Lipsa de experiență militară nu l-a împiedicat să plece pe front. Soldatul ucrainean a ajuns să lupte alături de soldații Brigăzii 128. Bărbatul a fost rănit de două ori, însă nu a renunțat la serviciul militar. Luptătorul recunoaște că a insistat ca autoritățile să-l încadreze într-o brigadă de luptă.

„Nu am fost niciodată în armată. Au vrut să mă înroleze în apărarea teritorială. Dar eu am insistat că vreau să mă înrolez într-o brigadă de luptă. L-am făcut pe ‘maiorul’ de la biroul de înrolare militară să fie în cele din urmă de acord”, a afirmat Oleksandr.

Dezvăluirile unui soldat ucrainean despre confruntarea cu mercenarii Wagner

Ucraineanul a fost instruit de specialiști și după a fost trimis să lupte în punctele fierbinți din Herson și Donețk. Oleksandr a avut ocazia să se confrunte cu . Potrivit acestuia, pușcăriașii se deplasau ca “o adevărată carne de tun, fără armură” : „În regiunea Herson, inamicul se afla cel mai aproape de noi într-un pâlc de copaci învecinat, la aproximativ 500 de metri distanță. Au existat încăierări fără confruntări directe. Iar în regiunea Donețk, i-am văzut pe ruși de aproape – la 20 și chiar 10 metri distanță.

Acestea au fost lupte corp la corp foarte aprige. Rușii din armata privată – Wagner și trupe regulate au fost aruncate împotriva noastră. Wagnerii, foști deținuți, mergeau ca o adevărată carne de tun, fără armură, încercând să ne asalteze cu mitraliere. Militarii ruși obișnuiți erau mai bine echipați și luptau mai profesionist”.

Luptătorii ucraineni, luați prin surprindere de opt ruși

Oleksandr povestește că într-o zi un grup de militari format din opt persoane au reușit să pătrundă într-un depozit și “au început să tragă de acolo cu lansatoare de grenade și mitraliere”. Ucrainenii au fost luați prin surprindere și nu au stat mult timp pe gânduri. Aceștia au lăsat o parte dintre luptătorii să se retragă și a apoi au luat cu asalt garajul. Niciun rus nu a reușit să se salveze.

„Am luat RPG-ul și am tras 53 de focuri de armă din el în următoarele două zile. Am tras atât ziua, cât și noaptea. De îndată ce auzeam ardezia crăpând sub picioarele rușilor, săream de la adăpost, trăgeam câteva focuri și mă ascundeam. Au vrut să ne încercuiască, dar nu au reușit. Nu aveam căști, așa că urechea mea dreaptă nu a auzit împușcăturile mult timp”, explică Oleksandr.

Soldatul ucrainean a fost rănit de două ori

Deși a fost rănit de două ori, bărbatul nu s-a gândit vreodată să se retragă și să se lase de militărie. Ucraineanul a avut noroc și a reușit să se recupereze în urma traumelor. Luptătorul are și un obiect special pe care îl poartă în buzunar și care îl “păzește” și îl “apară” de moarte. Oleksandr l-a obținut în timpul unui atac al rușilor, atunci când un glonț i-a străpuns casca și a rămas blocat sub piele.

„Tocmai trăsesem o rafală cu un RPG și m-am aplecat să pun arma jos, iar apoi partenerul meu a strigat: ‘Un nenorocit se uită la tine!’. În acel moment, un glonț m-a lovit în cap. Rusul se afla la aproximativ 20 de metri distanță, nu se știe cum au reușit să se apropie atât de mult, dar trăgeau prin gard, așa că glonțul a ricoșat, mi-a străpuns casca și a rămas blocat sub pielea capului. Nu a fost o rană gravă. Încă port acel glonț în buzunar”, a mărturisit Oleksandr.

a mai fost rănit la picior. Un alt glonț voia să-l omoare, însă nu a reușit. Bărbatul a supraviețuit și a continuat să lupte. Se pare că Oleksandr este de neoprit: „În timpul schimbului de focuri, am simțit că ceva mi-a lovit rotula. Am crezut că este un fragment ascuțit de piatră, așa că am mai mers o zi, chiar dacă mă durea. Abia la spital am văzut că era un glonț de la o pușcă de asalt”.