Dialog genial Mihai Rotaru – Gigi Becali pe tema “patronul face echipa”: “Nu îi venea să creadă!”

Mihai Rotaru a insistat că nu s-a pus vreodată problema ca el să intervină la echipă la modul cum o face Gigi Becali, deși este un perfecționist și deseori își verifică angajații în cele mai mici detalii. Cel mai bun exemplu, temperatura apei în piscina unde fotbaliștii Craiovei își fac recuperarea.

Dialog genial Mihai Rotaru – Gigi Becali pe tema “patronul face echipa”

”Al doilea mit pe crea vreau să-l demontez. Să stau deoparte. Eu stau deoparte. Am auzit discuția că Mihai Rotaru vrea să știe cât e temperatura în piscină, la refacere. Cred că Gigi a spus asta.

A nu, a aflat și el, când și-a dat seama că nu fac echipa. M-a sunat. Și a zis, bă Mihai, dar tu nu faci echipa? Păi, nu fac. Băi Mihai, scuză-mă, da ești prost, pe banii tăi? Pe banii tăi, cum să nu faci echipa?”, a explicat Mihai Rotaru.

”El la mine în emisiune a spus că n-a fost în formă Rotaru, n-a fost inspirat Rotaru. Vorbea de nu știu ce meci”, a intervenit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga, vizibil amuzat de situație. Ulterior, Mihai Rotaru a recunoscut că verifică temperatura apei din piscină, însă nu pentru că ar vrea să controleze tot.

”Aici când a spus că vreau să controlez apa din piscină e parțial adevărat. În ce sens. Eu vreau să mă asigur că oamenii care conduc echipa din punct de vedere sportiv, se ocupă de toate detaliile. Pe mine nu mă interesează cât e temperatura apei din piscină, dar mă interesează că sunt oameni care știu cât trebuie să fie și care o verifică cât e. Dar, nu apa în sine. Asta e modul meu de a gândi, oameni care să facă totul în detaliu”, a explicat patronul Universității Craiova.

Gigi Becali a povestit cum Rotaru verifică temperatura apei

”Sunteți perfecționist, vreți să iasă lucruril perfect. Acest tip de control e o calitate, nu un defect”, a concluzionat Horia Ivanovici. În urmă cu o lună, în direct la Fanatik SuperLiga, Gigi Becali anunța ferm că e convins că Mihai Rotaru face echipa la Craiova, după modelul deja celebru de la FCSB.

Dacă ar avea și un antrenor bun sau dacă Rotaru are inspirație să schimbe sau să facă bine echipa… Văd că pe , pe ăia de la Craiova, care controlează aerul și temperatura apei, nu-i mai întrebați. Până acum e bine că n-a avut inspirație Rotaru să facă echipa cum trebuie. Până acum i-am dat na-na lui Rotaru, încontinuu îi dau”, a transmis Becali.

