Diana Enache, prezentatoarea Revelionului de la Prima TV, adevărul despre relația cu părinții. Cum se înțelege cu părinții: „Nu am fost niciodată un copil răsfățat”

Diana Enache și-a clădit pas cu drumul spre succes, fără să depindă de părinții săi. Are acum propria emisiune și a prezentat Revelionul la Prima TV, iar tânăra în vârstă de 26 de ani a spus ce relație există, de fapt, între ea și tatăl său.

Cum se înțelege Diana Enache cu tatăl său. Fiica lui Adrian Enache a prezentat Revelionul la Prima TV

Diana Enache, în vârstă de 26 de ani, se bucură din plin de viață. și visează să devină mămică, iar de curând a debutat ca și prezentatoare de televiziune.

Alături de Alin Pascal, fiul cântăreţei de muzică populară Matilda Pascal Cojocăriţa, , care a avut premiera în Ajunul Crăciunului.

De asemenea, fiica lui Adrian Enache a prezentat și Revelionul de la Prima TV anul acesta, astfel că părinții ei au toate motivele să fie mândri.

Diana Enache a vorbit despre relația cu aceștia într-un interviu acordat recent și a mărturisit că atunci când este vorba de artist, îi este mai degrabă frate.

„Am o relație extraordinară cu ambii părinți. Mă înțeleg foarte bine. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu în fiecare zi pentru familia pe care o am. Sunt recunoscătoare. Știu că sună clișeic, dar chiar fac asta.

Apropiații știu că am o relație specială cu Dumnezeu, cu Diviniatea. Sunt un om credincios și recunoscător pentru tot ceea ce am. Am o relație minunată cu el (n.r. tatăl ei), suntem ca doi frați”, a declarat vedeta Prima TV pentru

Diana și Adrian Enache obișnuiesc să cânte împreună

Faptul că ei cântă împreună îi ajută pe Diana și pe Adrian Enache să mențină legătura și relația de prietenie pe care o au. Totuși, tânăra recunoaște că atunci când se află cu tatăl său pe scenă emoțiile sunt mult mai mari decât în mod obișnuit.

„Trebuie să recunosc că am emoții și mai mari atunci când este el alături de mine, pentru că este ca un examen pe care îl dau constant.

Vreau să fie bine și nu vreau să dezamăgesc și vreau să avem reușite împreună. Am avut întotdeauna o relație foarte deschisă, am vorbit aproape orice, am fost ca un frate și soră tot timpul”, a adăugat Diana Enache.

Cât despre mama ei, prezentatoarea Revelionului de la Prima TV susține că o admiră pentru „mâna de fier” și pentru felul în care a crescut-o și a educat-o.

„Nu am fost niciodată un copil răsfățat sau beizadea – să zic așa. Și apreciez tot ce a implicat creșterea mea și cum s-a implicat în creșterea mea.

Până la urmă, pentru mine a fost o balanță: tata – care e mai nebun din fire – și maică-mea – care e foarte serioasă. Și cum extremele se atrag, iată că… se creează lucruri frumoase”, a mai spus vedeta Prima TV.