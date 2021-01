Diana Șoșoacă acuză Ministerul Sănătății: “Au cerut tot istoricul meu medical”

Senatoarea membră a Alianței pentru Unirea Românilor, Diana Șoșoacă, a adus marți acuze la adresa Ministerului Sănătății, în cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu, de la România TV. Aceasta a declarat că “instituția a cerut medicului meu de familie tot dosarul meu, toate analizele pe care le-am făcut”.

Șoșoacă a fost autoarea unui scandal îndelungat cu privire la adeverința medicală care îi permite acesteia să nu poarte mască.

Deși a declarat luni că nu este o anti-vaccinistă, senatoarea AUR a spus că nu dorește să se vaccineze împotriva COVID-19.

Diana Șoșoacă atac la Ministerul Sănătății: “Au cerut tot dosarul meu medical”

“Mai e o problemă, acum câteva zile s-a emis o adresă de către Ministerul Sănătății către medicul meu de familie, vi-o dau să o faceți publică, dar vă rog să acoperiți datele personale (n. red. către Victor Ciutacu)

Ministerul Sănătății cere tot istoricul meu medical, tot dosarul meu și toate analizele pe care le-am făcut în viața mea, nu știu în baza a ce”, a declarat Șoșoacă la România TV.

Senatoarea AUR despre amenzile date în pandemie: “Din păcate poporul român nu este în stradă”

“Nu știu dacă știți, dar eu în urmă cu câteva luni am solicitat MAI să îmi comunice dacă toate aceste activități ale poliției sunt în fișa postului, am primit răspunsuri, dar mereu se blocau când vorbeam de fișa postului.

Din păcate poporul român nu este în stradă, fiecare are ce merită. Cei care au luptat, au câștigat în instanță, bravo lor, mă bucur din suflet că am putut să îi ajut.

Eu cu soțul meu am depășit mai mult de 20.000 de lei în toată țara, nu există oraș în care să nu am atacat un proces verbal, ba că am deranjat liniștea publică, ba că am făcut campanie electorală fără aprobare, eu aveam aprobare de la Dumnezeu, nu îmi trebuie de la altcineva, ba că nu am purtat mască.

Până una alta, eu am câștigat procese cu această adeverință și dacă vă interesează pot să fac plângere penală inclusiv că mi-au fost făcute publice datele de pacient, DSP-ul a comunicat Parlamentului bolile mele”, a adăugat Diana Șoșoacă.

