Diana Șoșoacă, despre excluderea din AUR: “Sorin Lavric a ridicat palma la mine”

Diana Șoșoacă a comentat miercuri la România TV decizia excluderii sale, dezvăluind că: “Sorin Lavric a folosit un limbaj de maidan cu mine, total inacceptabil, chiar a ridicat palma la mine. Cum îți permiți tu să fii violent față de mine atât verbal, cât și fizic?”

Șoșoacă a fost exclusă din cadrul Alianței pentru Unirea Românilor astăzi după ce Claudiu Târziu și Sorin Lavric au considerat că nu se poate integra în rigorile de partid.

După ce a fost exclusă din AUR, senatoarea a iscat un scandal în plenul Parlamentului dorind să dezvăluie, conform spuselor ei, o serie de statistici îngrijorătoare referitoare la reacțiile adverse ale vaccinului.

Diana Șoșoacă, despre Lavric: “A folosit un limbaj de maidan și a ridicat palma la mine”

“Ei s-au luat de la mai multe, ultima a fost declarația politică de astăzi când domnul Sorin Lavric a ținut cu USR-ul și a solicitat să mi se închidă microfonul pentru că mi-am permis să fac declarații.

Cum mi-am permis să mă revolt împotriva USR, PNL și UDMR? Nu mai suntem în campanie electorală și ar trebui să cer voie pentru discursurile mele în interiorul partidului.

De când trebuie un parlamentar să încalce Constituția? Scrie clar în legea 96/2006 că fiecare votează după conștiința sa, nu după ordinele de partid.

Da, mi s-a reproșat că mi-am permis să îi fac criminali pe USR și PNL. M-au întrerupt când am prezentat publicului că 77% dintre efectele adverse ale vaccinului sunt în cadrul femeilor și duc la sterilitate și avorturi în rândul gravidelor, se atacă matricea națională cu acest vaccin.

Domnul Lavric a folosit un limbaj de maidan și și-a ridicat palma la mine, era atât de furios cum nu se poate. I-am zis ‘cum îți permiți să încerci să fii violent verbal și fizic?’

Doi la mână, niciodată nu m-au considerat AUR că am venit pe filiera Partidul Neamul Românesc, eu am păstrat aceeași linie.

Inclusiv domnul Târziu mi-a spus acum vreo o lună că trebuie să înțeleg că nu mai suntem în campanie electorală, s-a votat, trebuie să fim un partid serios ca celelalte și să ne facem treabă”, a declarat Diana Șoșoacă la România TV.

Șoșoacă: “Nu pot accepta să stau undeva unde mi se pun botniță și cătușe”

“Am oprit mafia adopțiilor și am scăpat cinci copii de la adopții ilegale, colegii din partid au mustăcit și mi-au zis să nu mai fiu așa dură, trebuie să înțeleg că asta e politică, niciodată George Simion nu mi-a spus asta.

El este un om foarte ok, eu voi pleca din partid, nu voi suporta niciodată acest comportament. Eu nu sunt lăsată să mi se facă treaba că se încalcă regulamentul cu obstinație. În afară de George Simion și mine, nimeni nu a mers pe aceeași linie.

El nu a fost de acord astăzi, m-a rugat frumos să nu fac, i-am spus ‘îmi pare rău, George, eu nu pot să stau într-un loc în care mi se pun cătușe și botniță’, în contextul în care eu am militat mereu pentru libertatea de exprimare și opinie și nu pot să accept să mi se impună să nu mai vorbesc despre ce am vorbit în campanie.

Eu am lutat pentru popor, împotriva aubzurilor și corupției, am ajutat acest popor cât s-a putut, de aceea s-au ținut aceste abuzuri sub control de acum am ajuns cea mai liberă țară și ni se datorează nouă tuturor celor care ma luptat împotriva sistemului, oamenii aceștia, jurștii și cei care au ieșit în stradă trebuie să fie felicitați.

Eu pe Lavric și Târziu nu i-am văzut niciodată în campanie pe nicăieri. Mi s-a spus că trebuie să urmez direcțiile conducătorilor.

Conducătorul meu este Dumnezeu, iar după el, este poporul. Voi puteți avea oricâte functii, trebuie să ne respectăm, nu să îmi impui o anumită atitudine, fiind arogant de pe scaunul de șef. Nu se poate așa ceva!

Nu mă duc nicăieri, eu sunt neamul românesc pe persoană fizică dacă vreți să cităm un clasic în viață.

Ideea este că eu nu mă pot asocia celorlaltor partide împotriva cărora am luptat, am crezut că și alții luptă împotriva nu tuturor, că sunt oameni extraordinari în celelalte partide, majoritatea dintre ei.

Au și ei uscăturile ei pe care nu îi mai suportă nici ei, să știți. O să mai vedeți excluderi, ieșiri, demisii. Sinceră să fiu e mai bine să fiu singură, eu știu ce am de făcut, nu mă voi dezice de promisiunile de campania electorală, de vreo 20 și ceva de ani am spus doar adevărul.

Eu nu am avut nicio ceartă cu George, dimpotrivă, ne-am sunat, ne-am scris, ne-am întâlnit în privat, nu am ce să îi reproșez lui”, a adăugat fosta senatoare AUR.

Senatoarea despre comisia de abuzuri: “Românii se simt reprezentați în sfârșit”

“A fost o reclamație împotriva doamnei Raluca Turcan pentru că s-a implicat în demiterea unui manager de la un spital, tot USR și PNL mi-au sărit în cap, dacă doamna manager a fost destituită din post de către Raluca Turcan, să se adreseze instanței și eu am vrut să cercetez, așa mi s-a zis.

Să înțeleg că Comisia de Abuzuri nu funcționează cum o face acum, ea funcționează așa, ca să fie. Când este implicat politicul, noi respingem dosarele.

Eu am 500 de dosare într-o lună, în contextul în care anul trecut tot anul au fost 500, toate sunt adresate doamnei senator Diana Șoșoacă. Românii se simt reprezentați în sfârșit, lucrez dosarele temeinic așa cum fac la cabinet”, a afirmat senatoarea.