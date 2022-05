Diana Șoșoacă s-a înscris în partidul unui fabricant de gemuri și dulcețuri. Fondatorul „S.O.S. România” se teme de evrei și de reptilieni. Foto

După excluderea din AUR, Diana Iovanovici-Șoșoacă a rămas senator independent mai bine de un an de zile, însă acum a anunțat noua sa afiliere politică. Este vorba de Partidul SOS România, partid înființat de un personaj la fel de pitoresc precum Șoșoacă, un fost ofițer pe nume Gabriel Gib.

Drumeț în căutarea piramidei energetice

Potrivit profilului său de Facebook, Gabriel Gib a urmat cursuri de Managementul Organizației la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, devenind ofițer la Batalionul 28 vânători de munte. Ulterior, a studiat Montanologie și Agroturism la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. După ce a ieșit din armată, Gib s-a stabilit la Călimănești, unde a devenit fermier. De altfel, o mare parte din postări sunt legate de ascensiunile sale pe munte.

În ce privește activitatea sa politică, Gib a candidat în 2016 la un post de senator de Vâlcea din partea Partidului Socialist Român. Pe 23 noiembrie 2021, alături de alte două persoane, a reușit înregistrarea în Registrul partidelor politice a Partidului S.O.S. România. Sediul central al partidului se află în Călimănești.

Deși partidul său are numai șase luni de existență, Gabriel Gib este activ de mai multă vreme în cercurile naționaliste. Pe contul său de Facebook a postat fotografii în care apare alături de Dan Puric și Gheorghe Funar, precum și alături de noua sa colegă de partid, . La cinci zile după ce și-a înregistrat partidul la Tribunalul Municipiului București, Gib a fost participat la pelerinajul dacopaților care are loc în ziua de 28 noiembrie a fiecărui an, la Sfinxul din Bucegi. De mai mulți ani, sute sau chiar mii de oameni se adună la Sfinx pentru a fi martorii formării unei piramide de lumină în jurul Sfinxului, considerat un centru energetic. Gib a fost printre cei care s-au dus să vadă piramida, însă în poza postată aceasta nu apare. De alfel, niciunul din participanți nu a putut până acum să producă o probă vizuală a existenței presupusei piramide.

Teoriile conspiraționiste ale lui Gabriel Gib

Pe 21 februarie 2022, cu câteva zile înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia și în perioada în care Canada se confrunta cu ample manifestații de stradă împotriva vaccinării obligatorii, Gib a postat două mesaje pe Facebook în care își prezenta părerile pe aceste subiecte. Primul viza retricțiile anti-Covid impuse de guvernele lumii. Precizăm că nu am intervenit deloc asupra textului astfel că exprimările „comanwells”, „Troudou” îi aparțin autorului:

„Cu ani în urmă, cei care tânjeau după libertate și democrație, priveau plini de vise și speranțe spre Canada sau Australia. Unii, mai curajoși sau poate doar mai norocoși, au reușit să-și vadă visul cu ochii. Un timp totul a mers bine, totul a fost perfect, însă iată, nori negrii s – au adunat deasupra tarilor din comanwells. Noi de aici nu am luat multe în seamă. Primul semnal de alarmă l – a reprezentat pățania dureroasă și neplăcută a lui Djocovic, la Mellbourne. Am privit uimiți, parcă ne venindu – ne să credem, mulți dintre noi ne dorind să credem, cum ni se prăbușea mitul iluzoriu. A urmat apoi atitudinea groaznică a lui Troudou, cum, în Canada să se petreacă așa ceva, păi dacă – i așa, toate speranțele noastre s – au dus pe râpă, nu mai e nimic de făcut! Ei bine dragii mei, ăsta e abea începutul. Și dacă vom continua să rămânem pasivi, chiar nu va mai fi nimic de făcut. Are cineva senzația că două trei mii de pușcași americani, sunt aici să ne apere de ruși? Aiurea, pentru ruși ăștia sunt ca un fulg în calea vântului! De fapt, menirea lor e să vegheze la implementarea hotărârilor luate de stăpâni. Stăpânii lor și ai noștri. Menirea lor e să vegheze ca nimeni și nimic să nu aducă atingere intereselor acestora. Cu ori ce preț!”

Al doilea mesaj era o tot teorie conspiraționistă, în care Gib amesteca evreii cu reptilienii care ar fi pus gând rău planetei.

„Ziua de 22. 02. 2022, considerată deosebită din multe puncte de vedere, a fost aleasă de unele entități mai mult sau mai puțin oculte, însă deosebit de periculoase pentru democrația fragilă in care trăim, drept moment al “încheierii socotelilor” sau altfel spus, al “reglării conturilor” Campania furibunda prin care era prezentată drept iminentă invazia rușilor în Ucraina, vorba unuia, parcă – l invitau pe Putin să atace, să nu cumva să – l creadă ăștia “pampalau” nu a fost decât “praf în ochii proștilor”, atacul Ucrainei, urmând să creeze ocazia unor interventii spectaculoase și ireversibile ce ar fi modificat radical realitatea cunoscută. Trec peste prezentarea răului “suprem” fie sub forma unei organizații reptiliene, fie evreiești, fie combinată, repet eu unul sunt destul de sceptic în legătură cu aceste aspecte ale stării prin care trecem ca planetă, însă nu pot nega faptul că “ceva” ceva destul de urât și periculos, se află în spate. Faptul că rușii nu se lasă prostiți și nu se aruncă într – o astfel de aventură, le cam strică socotelile, așa că vor încerca o variantă de rezervă. După spusele unor oameni informați, se va profita de situația din Canada, pentru ca pe continentul nord american să fie introdusa un fel de lege martiala, care să fie apoi “exportata” rapid și în Europa. Asta se dorește”, scria liderul S.O.S. România.

Cu Șoșoacă la Țebea

Primul contact verificabil dintre Gib și Șoșoacă datează din septembrie 2021 când cei doi s-au întâlnit la celebrarea lui Avram Iancu de la Țebea. Senatoarea i-a pozat lui Gib în costumat național, iar acesta a postat-o fotografia împreună cu un mesaj de susținere. „Am uitat că noapte de noapte, îngândurat, Iancu străbate Ardealul său drag, așteptându – i mântuirea Să nu mai fie oare decât o singură femeie conectată la vibrația acestui pământ? Să nu mai fie oare români în Ardeal? Să ne fi îngenunchiat străinii pe toți? Ori să ne fi speriat atât de rău? Ori…? Iancu a venit la chemare, dar a găsit pustiu la Tebea și – n tot Ardealul așa că s – a intors la domnul său. Păcat! Rușine! Vai nouă! Lăsăm o femeie singură în fața atâtor primejdii? Eu unul n-o s-o fac indiferent de consecințe!”, a scris Gib.

Idila politică dintre cei doi a dus la o altă întrevedere în luna ianuarie, întâlnire care a avut loc la Sighetu Marmației. De data aceasta, cei doi s-au fotografiat împreună, cu Gib în stânga senatoarei.

Mai trebuie spus că în descrierea sa pe contul de Facebook, Gabriel Gib figurează ca redactor-șef la Ksi Media, fără însă să poată fi identificată o publicație care să aparțină de aceasă companie. În schimb, Gib pare mai activ în ce privește activitatea de fermier, mai exact de producător de gemuri și dulcețuri și de diverse lactate.

Prăvălia de chestii naturale, medicinale și tradiționale a lui Gib este la câteva case mai încolo de sediul central al partidului în care Diana Șoșoacă s-a înscris ca să-și relanseze cariera politică.