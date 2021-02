Diana Șoșoacă, sigură că oamenii lui Soroș duc o campanie împotriva ei: ”Totul mi se trage de la un interviu”

Diana Șoșoacă, senatoarea recent exclusă din AUR, continuă duelul de la distanță cu George Soroș. Aceasta consideră că miliardarul este vinovat indirect de atacurile mediatice la adresa sa în ultima vreme.

Avocata a spus, într-un interviu acordat analistului Cozmin Gușă la Gold FM, că oamenii lui Soroș ar sta în spatele campaniei împotriva ei duse în spațiul public din România.

Senatoarea consideră că acesta poate fi un test, pentru a-i pune la încercare capacitatea de rezistență în fața atacurilor.

Diana Șoșoacă acuză o campanie împotriva ei din partea oamenilor lui Soroș

Diana Șoșoacă i-a acordat recent un interviu lui Cozmin Gușă la postul de radio Gold FM, care a fost publicat ulterior pe site-ul cozmingusa.net. Aceasta a vorbit și despre ”relația” de la distanță pe care o are cu miliardarul George Soroș.

Senatoarea spune că acesta din urmă s-ar face vinovat indirect de atacurile mediatice la adresa sa. Aceasta spune că la baza campaniei de denigrare ar sta un interviu pe care l-a acordat pe 1 ianuarie.

”Din câte am înțeles din presă, aduceți-vă aminte cred că tot ceea ce mi se trage acum este de la interviul din 1 ianuarie, România TV, când, mă rog, ajungând la Soros, nu știu cum a deviat discuția, i-am spus ‘Domnule Soros am o problemă cu dumneavoastră, și soțul meu la fel’.

Spunea că vine, dă câte un ordin ș.a.m.d. Ei din momentul ăla, te rog frumos să urmărești că din momentul acela a început acea campania de denigrare furibundă a mea. Și de atunci am ajuns aici”, a spus Șoșoacă la Gold FM.

Ce se urmărește prin atacurile la adresa Dianei Șoșoacă

Șoșoacă mai spune că toate aceste atacuri care o vizează vor să îi verifice capacitate de rezistență, dat fiind faptul că ea este ”o persoană cu idei naționaliste și patriotice”.

”Eu am observat un lucru… Am stat și am gândit să fie și o strategie să mi se verifice capacitatea de rezistență la atacuri.

Pentru că dacă ai de gând să sprijini pe cineva în funcții foarte înalte ale statului tu trebuie să vezi dacă acea persoană este rezistentă și dacă-și păstrează ideile și drumul naționalist, dacă există într-adevăr o mișcare care să sprijine o persoană cu idei naționaliste și patriotice.

Atunci este posibil ca această mișcare să mă fi pus și la încercare. Am stat și m-am gândit foarte mult. Există mai multe ipoteze”, a mai spus senatoarea.