Din ce face bani Oana Lis: “Îmi place, m-a prins”. Ce proiect pregătește soția lui Viorel Lis

Oana Lis face bani dintr-o nouă pasiune pe care a descoperit-o recent, dar se pregătește să lanseze și un proiect. Vedeta are grijă de soțul ei, care are probleme de sănătate.

Din ce fani bani Oana Lis și ce planuri are. Soția lui Viorel Lis lucrează la un proiect

, iar starea sa nu este foarte bună. Oana Lis face tot posibilul să-i facă viața mai ușoară partenerului ei de viață.

și se asigură că acesta are medicamente și alte lucruri de care are nevoie. Datorită noului său proiect, mai câștigă și niște bani în plus.

Oana Lis intră pe Tik Tok și mai face bani și de acolo, iar acest lucru îi place foarte mult, după cum a declarat. În plus, blondina lucrează la un curs online pe care vrea să-l lanseze în viitor.

“Lucrez la un curs online, vreau să lansez un curs online, pentru că așa este moda, intru și pe Tik Tok, mai fac bani și de acolo, îmi place, m-a prins”, a declarat Oana Lis, potrivit .

De asemenea, Oana Lis a mai spus că mau are momente grele, în care clachează, dar încearcă să se ridice și să accepte și momentele mai vulnerabile.

În plus, atunci când l-a cunoscut pe Viorel Lis, acesta o susținea, așa că și ei i se pare normal să-i ofere aceeași grijă acum, când are atât de multă nevoie.

“Mai am și eu momente în care plâng, în care cad, dar important este să te ridici, nu sunt puternică mereu, dar trebuie să ne acceptăm și vulnerabilitățile. Tocmai de aceea trebuie să fim oameni, să ne susținem unii pe alții.

Când m-a cunoscut Viorel, eu eram mult mai slabă emoțional și el m-a susținut, nu a râs de mine, nu a zis că vrea pe altcineva, iar acum mi se pare normal ca eu să am grijă de el, la rândul meu, adică este un schimb”, a mai spus soția lui Viorel Lis.

Ce a făcut Oana Lis pentru a plăti tratamentul lui Viorel Lis

Pentru a-și permite tratamentul soțului ei, Oana Lis a ajuns să-și vândă verigheta. Din fericire, a reușit să o recupereze cu ajutorul unei femei care nu a vrut să-și facă identitatea publică.

Aceasta a realizat, apoi, că verigheta reprezintă un obiect special, la care nu vrea să renunțe. Vedeta a fost recunoscătoare pentru ajutorul primit din partea doamnei respective.

“Acum o am din nou…. mă simt mai liniștită, mai împăcată sufletește , am realizat că nu e doar un obiect de aur, ci e o simbol, un legământ pe care nu-l pot aruncă când sunt copleșită.

Am învățat multe , dar cel mai de preț cadou e speranța din sufletul meu pe care oamenii de bine mi-au redat-o… că încă există magie aici, printre noi, în noi și în ceea ce facem. Mulțumesc din suflet și din inimă doamnei A.

Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine la greu. Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu e în noi, în ceea ce facem.

Să nu uităm asta când avem vreun moment de disperare că încă există magie și bine în lumea asta. Va mulțumesc că existați”, a scris Oana Lis pe pagina sa.