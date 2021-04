Dinamo a rezolvat banii de testări COVID-19 pentru acest sezon! Câți bani au câștigat după “operațiunea Kiev”. Exclusiv

Suporterii lui Dinamo au reușit să facă rost de banii de licență și clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare și-a mai rezolvat din probleme. Cei care manageriază clubul încearcă să aducă parteneri alături de club astfel încât să mai scadă costurile cheltuielilor curente, în condițiile în care singurii bani care intră în club sunt de la sponsori și de la fani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo a rezolvat banii de testări COVID-19 pentru acest sezon: “Ne-au luat o mare povară de pe umeri”

Cluburile din prima ligă au avut de suportat costuri suplimentare de când cu pandemia de COVID-19. Costurile testărilor nu sunt deloc de neglijat și ajung la zeci de mii de euro lunar, bani pe care echipele trebuie să îi scoată din propriul buzunar.

Marius Nicolae, managerul sportiv al celor de la Dinamo a spus pentru FANATIK că a reușit să economisească banii pentru testările COVID-19 cu un parteneriat cu clinica Complet Medical:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Suporterii au încercat prin orice variantă să scoată bani: prin vânzări de tricouri, bilete, donații, au făcut tot ce le-a stat în putință. Pe partea administrativă, am încercat să ajut clubul prin parteneriate.

Au venit cei de la Complet Medical și ne-au luat o mare povară de pe umeri. Noi ar fi trebuit să plătim testele de la echipa mare, echipa a doua și juniori, probabil peste 50.000 de euro pentru următoarele două luni.

ADVERTISEMENT

“Pe oriunde am putut, am vrut să economisim bani”

Printr-un barter în care acești oameni ne pun la dispoziție totul gratis, banii respectivi îi putem folosi la licență, la bunul mers al echipei. Am reușit să vorbesc cu cei de la Belladonna, vin cu câteva mii de euro alături de noi.

Pe oriunde am putut, am vrut să economisim bani. Astfel, cu aceste economii am reușit să punem bani pentru licență și pentru bunul mers al echipei. Au fost oameni care au venit alături de noi și care ne-au ajutat. Dar, fără DDB, Dinamo nu ar fi supraviețuit niciodată”, a spus Nicolae pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Operațiunea Kiev a adus 200.000 de euro!

Dinamo a participat la un amical de gală cu Dinamo Kiev în pauza pentru meciurile internaționale. Mircea Lucescu a întins o mână de ajutor clubului din șoseaua Ștefan cel Mare în lupta pentru obținerea banilor pentru licență.

Iar deplasarea la Kiev a fost una extrem de fructuoasă pentru “câini”. Pe lângă amicalul de gală pe care Dinamo l-a desfășurat împotriva liderului din Ucraina, clubul a strâns și 200.000 de euro grație acestei deplasări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Banii adunați după acest amical au mers majoritar spre plata datoriilor pentru licență. Într-o lună și jumătate, fanii au reușit să stingă datoriile stringente de 1,2 milioane de euro ale clubului. Au adunat bani și au discutat cu creditorii pentru a mai amâna din banii pe care îi au de plată.