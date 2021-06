Dinamo are nevoie urgentă de un președinte! Varianta Mario Nicolae? „Nu cred că poate face față”. Exclusiv

Dinamo este aproape de și are nevoie de o strategie clară și un proiect propus de un președinte, ceea ce e unul dintre cele mai mari lipsuri de la club în acest moment.

ADVERTISEMENT

Doar că alb-roșii primesc refuzuri pe bandă rulantă. Printre cei ofertați au fost Ionuț Lupescu, Ioan Andone și Marius Niculae, însă toți au fugit din calea dezastrului produs de Pablo Cortacero și ceilalți spanioli. Cu toate astea, clubul trebuie să găsească rapid o variantă, mai ales că nu mai e foarte mult timp la dispoziție până la debutul noului sezon din Casa Pariurilor Liga 1.

Dinamo nu găsește președinte! Mario Nicolae ar putea fi varianta de avarie: „Este o urgență”

FANATIK a stat de vorbă cu președintele CA Dinamo, , care a discutat despre necesitatea ca Dinamo să numească cât mai repede posibil un președinte cu un proiect serios. Din păcate, până în acest moment, deși există mai mulți potențiali „candidați”, nu se poate vorbi despre un favorit pentru a ocupa acest post esențial în cadrul unui club.

Constantin Eftimescu a atras atenția asupra acestei probleme de mai multe ori, însă nu e singura poziție pe care Dinamo: „Este nevoie și eu am spus-o de mai multe ori. Nu doar un președinte, ci și de un secretar general, un avocat angajat, pentru că sunt probleme la care nu ne pricepem toți. Nu fac eu o listă în acest sens, s-a făcut un apel și prin intermediul presei și așteptăm să vină cineva. Cine va fi acela vom vedea, dar cât de repede posibil. Este și aceasta o urgență”, a spus oficialul dinamovist pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

Mario Nicolae încearcă și reușește să rezolve din ce în ce mai multe probleme în ultima vreme, iar mulți se gândesc deja că ar putea fi o variantă pentru postul de președinte deși în acest moment are atribuții strict sportive: „Nu cred că poate să facă față la acest lucru. Părerea mea. Deci asta e o muncă de birou, iar atribuțiunile lui sunt cele sportive. Că printre altele a rezolvat și alte probleme, cu baza de la Săftica, e probabil pe cunoștințele dânsului. Problema e lui e cea sportivă: manager sportiv”, a mai explicat Eftimescu.

Dorin Șerdean vrea să revină în funcția de președinte la Dinamo

Astăzi, 25 iunie, are loc un nou termen în procesul intentat de omul spaniolilor, Dorin Șerdean, împotriva clubului Dinamo, după ce a fost destituit din funcția de președinte al clubului, lucru confirmat de același Eftimescu: „Legat de procesul cu Dorin Șerdean vineri (n.r. 25 iunie) e un termen al procesului legat de repunerea dânsului în funcția de președinte și în Consiliul de Administrație”, a mai anunțat fosta legendă a „câinilor”.

Dorin Șerdean a lansat un atac furibund la adresa celor din DDB și a lui Mario Nicolae și își anunță revenirea la Dinamo: „O să vină vremea să dau toate cărțile pe față cu acești indivizi care au pus mâna pe Dinamo. Eu am niște lucruri neterminate acolo și mă voi întoarce. Nu o să îi las pe ei să își facă meandrele. O vom rezolva în instanță. M-au amenințat și au vrut să mă umilească public, dar nu o să le meargă cu mine”, a spus acesta în urmă cu ceva timp.

ADVERTISEMENT

„Noi nu știm cum să acoperim datoriile de milioane făcute din pix și să mergem înainte, ne mai și amenință. Măcar dacă tot amenință că vine, aduce și banii?”, a spus unul din oamenii din conducerea lui Dinamo pentru FANATIK.

Contractul lui Mario Nicolae expiră pe 30 iunie. Florin Prunea s-a oferit să ajute Dinamo și așteaptă oferta DDB: „Nu m-a sunat nimeni!”

Suporterii dinamoviști din programul DDB i-au întins mănușa lui Florin Prunea și l-au chemat să ajute Dinamo, însă fostul mare portar și președinte al „câinilor” a declarat pentru FANATIK că din partea clubului: „Ce revenire la Dinamo? Nu mi-a cerut nimeni ajutorul! ! În ce calitate să pun umărul? Că nu înțeleg… Cum oficial? Că nu se leagă! E ceva în neregulă! Să trecem la fapte dar cum? Eu aștept telefonul lor! Telefonul meu e deschis. Nu știu dacă mă vor președintele sau în ce funcție…”.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, contractul directorului sportiv Mario Nicolae expiră pe data de 30 iunie, iar acesta nu știe momentan dacă va mai continua în Ștefan cel Mare. Contact de FANATIK, oficialul dinamovist pentru prelungirea angajamentului: „Nu am mai discutat nimic. Eu mai am contract până pe data de 30 iunie. Dar, am mai spus, Mario Nicolae nu este o prioritate. Deocamdată suntem aici și totul este bine. Așteptăm vești bune în ceea ce ne privește”, a spus dinamovistul.

„În acest moment, eu nu ştiu despre aceste planuri de insolvenţă. Însă, pot fi oameni care stăpânesc acest domeniu şi care au un plan bine pus la punct. Dinamo a mai fost într-o insolvenţă din care a ieşit cu bine. Depinde cine o manageriază.

ADVERTISEMENT

O insolvenţă nu înseamnă distrugerea unui club, ci poate să însemne sănătatea lui Dinamo şi relansarea pentru viitor. Jucătorii şi angajaţii ar fi fericiţi, pentru că nu se mai permit întârzieri, chiar dacă salariile ar fi mai mici”, a comentat Mario Nicolae posibilitatea ca Dinamo să intre în insolvență.