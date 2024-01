Dinamo își trimite jucătorii în Liga 2. „Vreau să crească și să joace meci de meci”

de a trimite doi dinamoviști în Liga 2. Jucătorii vor fi împrumutați pentru a acumula mai multă experiență, astfel în cât să poată evolua la un nivel mai ridicat meci de meci. Antrenorul croat susține că hotărârea este bună pentru cei doi fotbaliști tineri.

Dinamo îi trimite pe Borcea și Giafer în Liga 2

Ioan Valentin Borcea (21 de ani) și Deniz Giafer (22 de ani) sunt cei doi dinamoviști care vor fi împrumutați în Liga 2, așa cum a susținut tehnicianul croat în urmă cu câteva zile: “Ioan Borcea și Deniz Giafer vor pleca împrumut pentru a se dezvolta. Vreau să crească și să joace meci de meci”.

Jucătorii nu au fost luați în Antalya cu echipa mare pentru că antrenorul croat, alături de club, pregătea mutarea celor doi tineri. Din cantonamentul lui Dinamo, care are loc în Turcia, mai lipsesc Iulian Roșu și Filip Dujmovic.

Potrivit celor de la, , Zeljko Kopic a decis să îi trimită pe mijlocașul ofensiv și pe fundașul central la CS Tunari, echipă care se luptă pentru a evita retrogradarea. Formația din eșalonul secund este condusă de Ștefan Odoroană și are doar 12 puncte în cele 15 etape din campionat.

Atât Ioan Valentin Borcea, cât și Deniz Giafer sunt jucători crescuți de Dinamo. Mijlocașul ofensiv a acumulat 3 partide în SuperLiga și o prezență în Cupa României Betano. În schimb, fundașul central a fost prezent în 7 dueluri. Trei în Cupă și patru în campionat, unde a fost integralist și căpitan.

Zeljko Kopic, concluzii după Dinamo – Genclerbirligi 1-1

Zeljko Kopic a stat de vorbă cu presă la finalul : “E primul nostru meci din acest an. Am întâlnit o echipă bună și am întâmpinat probleme, mai ales în prima repriză pe tranziție. Am pierdut multe mingi, dar jucătorii au dat totul, intensitatea și energia a fost bună”.

Antrenorul croat se gândește deja la amicalul de 120 de minute cu Charleroi: “Ne-am creat de asemenea câteva ocazii și puteam să marcăm mai multe goluri. Este un rezultat just. Jucătorii vor mai avea la dipoziție un meci de două reprize a câte 60 de minute. E OK, sunt satisfăcut pentru moment”.

Kopic a fost incomodat de întrebările jurnaliștilor legate de noi veniri la echipă: “Haideți să vorbim astăzi despre meciul nostru și vom vorbi despre transferuri altă dată. De ce să fiu o situație dificilă? Ăsta e fotbalul. Muncim din răsputeri, vreau să vorbesc despre jucători, nu despre transferuri”.

Zeljko Kopic a explicat ce încearcă să îmbunătățească la Dinamo și modul în care lucrează: “Totul este important în pregătire. Cred că trebuie să lucrezi mult din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere tehnic și individual. Nu avem timp să lucrăm separat, trebuie să ne ocupăm de tot. E normal să fie obosiți în periaoda asta”.