Zeljko Kopic, declarații după Dinamo – Genclerbirligi 1-1: „Vreau să vorbesc despre jucători. Despre transferuri altă dată”

Zeljko Kopic a părut mulțumit de , însă e clar că „alb-roșii” au nevoie disperată de transferuri dacă vor să rămână în SuperLiga și în sezonul viitor.

Zeljko Kopic, concluzii după Dinamo – Genclerbirligi 1-1: „Jucătorii au dat totul, intensitatea și energia a fost bună”

Zeljko Kopic a stat de vorbă cu presă la finalul : „E primul nostru meci din acest an. Am întâlnit o echipă bună și am întâmpinat probleme, mai ales în prima repriză pe tranziție. Am pierdut multe mingi, dar jucătorii au dat totul, intensitatea și energia a fost bună”.

Antrenorul croat se gândește deja la amicalul de 120 de minute cu Charleroi: „Ne-am creat de asemenea câteva ocazii și puteam să marcăm mai multe goluri. Este un rezultat just. Jucătorii vor mai avea la dipoziție un meci de două reprize a câte 60 de minute. E OK, sunt satisfăcut pentru moment”.

Kopic a fost incomodat de întrebările jurnaliștilor legate de noi veniri la echipă: „Haideți să vorbim astăzi despre meciul nostru și vom vorbi despre transferuri altă dată. De ce să fiu o situație dificilă? Ăsta e fotbalul. Muncim din răsputeri, vreau să vorbesc despre jucători, nu despre transferuri”.

Zeljko Kopic a explicat de ce Darko Velkovski nu a jucat: „Am vrut să îi acord mai mult timo să se acomodeze”

Internaționalul nord-macedonean nu a fost nici pe bancă la meciul cu Genclerbirligi: „Am vrut să îi ofer câteva minute, dar abia a venit și am vrut să îi acord mai mult timp să se acomodeze cu antrenamentele cu echipa și toate celelalte lucruri. Dar cred că dacă va fi OK din punct de vedere fizic va juca la următorul meci câteva minute”.

Zeljko Kopic a explicat ce încearcă să îmbunătățească la Dinamo și modul în care lucrează: „Totul este important în pregătire. Cred că trebuie să lucrezi mult din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere tehnic și individual. Nu avem timp să lucrăm separat, trebuie să ne ocupăm de tot. E normal să fie obosiți în periaoda asta”.

Fostul antrenor al lui Dinamo Zagreb știe când a fost momentul cheie după venirea sa la Dinamo: „Eu cred că meciul cu Botoșani a fost cel mai important moment pentru noi și apoi meciul cu Voluntari. Chiar și astăzi de asemenea. Jucătorii au arătat că își doresc foarte mult și că au caracter să lupte până la final. Cred că evoluăm și ne îmbunătățim”.

Răzvan Patriche, căpitanul lui Dinamo, știe care e principala problemă: „Încă nu avem prospețime”

Răzvan Patriche nu a fost surprins că Florin Pîrvu și staff-ul „lupilor-galbeni” i-a „spionat” pe dinamoviști la amicalul cu Genclerbirligi: „Este o perioadă de încărcătură în care trebuie să acumulăm. Încă nu avem prospețime, dar cu cât ne vom apropia de primul meci oficial cu atât vom fi din ce în ce mai bine. Este normal să vină. Probabil și noi vom merge să îi vedem dacă suntem împreună aici, în Antalya”.

Căpitanul „câinilor” transmite un mesaj clar din vestiarul lui Dinamo: „Pentru noi urmează o perioadă în care vom da totul în fiecare meci, vom juca fiecare meci ca o finală. Vom încerca să aducem cât mai multe puncte. A fost greu, nu știam dacă vom juca sau nu pentru că nu se mai oprea ploaia. Până la urmă terenul a arătat foarte bine și a fost OK că am reușit să jucăm”.

Fundașul central care va împlini în aprilie 38 de ani nu a decis încă ce va face din vară: „Nu știu, vom vedea (n.r. ultimul cantonament de iarnă pentru el). Important e să fiu sănătos și vom vedea.

Patriche a evitat să vorbească despre transferuri, însă e sigur că Darko Velkovski va ajuta Dinamo: „Nu pot să-mi dau cu părerea. De venit cineva trebuie să vină. A venit cu un vibe bun, a venit să ne ajute. Sperăm să se integreze cât mai repede”.

1 meci amical va mai disputa Dinamo în cantonamentul din Antalya înainte de meciul cu Petrolul din campionat, pe 12 ianuarie cu Charleroi