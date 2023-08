Dinamo l-a pus pe liber înaintea derby-ului cu Rapid! Reacția jucătorului: „O să merg undeva unde să joc”. Exclusiv

și ar putea debuta în derby-ul cu Rapid, însă „câinii” au oficializat și o plecare înainte de derby-ul din Giulești.

Dinamo s-a despărțit de Geani Crețu. Mijlocașul crescut în „Groapă” pleacă de la Dinamo după 4 ani

Geani Crețu a plecat de la Dinamo! Clubul „alb-roșu” a făcut anunțul printr-o postare pe pagina oficială de Facebook: „Mulțumim Geani Crețu! Jucătorul în vârstă de 23 ani și-a încheiat, oficial, raporturile contractuale prin reziliere amiabilă cu Dinamo București.

ADVERTISEMENT

Geani a debutat la Dinamo în sezonul 2018/19 și a crescut în sânul clubului din Ștefan cel Mare. Clubul îi mulțumește pentru devotamentul pentru culorile alb-roșii și îi urează mult succes în carieră!”.



Jucătorul care a mai fost împrumutat în sezonul trecut și la FC Argeș, . În acest sezon a revenit la Dinamo, însă a evoluat doar într-o singură partidă în acest sezon, ultimele zece minute ale derby-ului cu Petrolul și meciul din Cupa României cu Metaloglobus, când a fost integralist.

ADVERTISEMENT

Dinamo a renunțat la Geani Crețu. Prima reacție a jucătorului: „ N-am nicio problemă cu Ovidiu Burcă! Era greu să joc”

FANATIK l-a contactat pe Geani Crețu, care a explicat motivele pentru care a părăsit-o pe Dinamo: „Nu s-a întâmplat nimic. Vreau să merg unde să joc! Doamne ferește, nu e nicio problemă! Era greu să joc. Așa ne-am pus de comun acord, să am meciuri în picioare că sunt tânăr. Am reziliat. O să văd zilele astea unde voi merge. Am mai multe discuții.

Am crescut acolo, Dinamo m-a făcut omul de astăzi. Datorită lor sunt cine sunt. Suporterii știu cine sunt și că sunt dinamovist ca ei. Le doresc multă baftă la meciul cu Rapid și băieților la fel! E un colectiv foarte frumos, cel mai frumos pe care l-am avut în viața mea!

ADVERTISEMENT

Nu am nimic să le reproșez. Oamenii sunt cât se poate de profesioniști, mai ales antrenorul Ovidiu Burcă. Și-a făcut treaba foarte bine și știe toată lumea asta. Repet, n-a fost nicio problemă. Totul a fost pentru binele meu, să merg să joc. Asta contează”, a mai spus mijlocașul defensiv, pentru site-ul nostru.

Ovidiu Burcă are un nou jucător la dispoziție pentru derby-ul cu Rapid

Fundașul central brazilia Lucas ar putea fi în premieră în lotul lui Dinamo pentru derby-ul cu Rapid. Jucătorul care a semnat cu „alb-roșii” de mai bine de o lună, , a avut probleme cu documentele.

Ultima oară în prima ligă din Portugalia, stoperul se va bate pentru un loc de titular cu Josue Homawoo, Deniz Giafer, Ricardo Grigore, Răzvan Patriche și Quentin Bena.

ADVERTISEMENT