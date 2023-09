Dinamo, planuri mari legate de marketing. Promisiune pentru fani: „Vom fi un model pentru toate cluburile”

Dinamo încearcă să revină la gloria de altă dată, iar marketing-ul este fără doar și poate una dintre prioritățile noii conduceri. FANATIK a stat de vorbă cu Romeo Bănică, care a prezentat pe larg . Bugete, inițiative noi și informații inedite pentru fani.

Dinamo vrea să devină primul club din România cu un departament de marketing: „Îi vom depăși pe cei de la Rapid”

FANATIK a mers la sediul clubului Dinamo, unde am realizat un interviu cu noul director de marketing al clubului. A urmat o discuție lungă, dar extrem de interesantă, despre strategia clubului pe acest segment. Romeo Bănică a făcut anunțuri importante pentru suporteri, dar și pentru alți potențiali investitori.

Romeo, înainte de Dinamo a fost Muzeul Fotbalului. Ești unul dintre cei care au contribuit decisiv la crearea acestui spațiu unic în Europa de Est. Consider că este un proiect care trebuie să fie un exemplu pentru toate muzeele din România și chiar nu o spun ca să te perii. Cum a fost pentru tine?

– Este un proiect de suflet pentru mine, nu vreau să fac un lobby pentru acest proiect, dar este unic în România. Este un muzeu de fotbal din România, dar și fotbalului internațional. Pentru mine a fost o provocare și mi-am dorit foarte mult să ia naștere. Este totuși un muzeu și avem nevoie de o nouă provocare, de mai multă energie în jurul meu și atunci am făcut pasul către Dinamo. Nu am fost o echipă foarte numeroasă și am lucrat doi ani la acest proiect până când am reușit să îl inaugurăm la sfârșitul lui 2022.

De ce Dinamo? E o provocare în momentul de față să fii director de marketing la un club atât de mare…

– Sunt două motive. Cel mai important motiv este acela că eu sunt dinamovist dintotdeauna. Și atunci e și o provocare la nivel emoțional faptul că pot lucra la clubul pe care l-am iubit de când eram copil. Când suntem , eu mi-am dorit să lucrez la Dinamo.

Al doilea motiv e că mi-am dorit o nouă provocare. Avem nevoie de astfel de lucruri în viață. Din punctul meu de vedere, brandul Dinamo este cel mai important din România, are niște suporteri fabuloși, elitiști, care au reușit un lucru unic în România, să salveze echipa de la desființare din punctul nostru de vedere.

Cum arată în momentul de față departamentul de marketing al lui Dinamo?

– Aș spune departamentul de marketing și comunicare. Îl avem Johnny Culina (n.r. Ionel Culina, ofițerul de presă al lui Dinamo), o legendă dinamovistă în cadrul administrativ. Apoi îl avem pe colegul Andrei Bendeac, un „transfer” proaspăt. El era însă voluntar din iarnă dacă nu mă înșel. Este Social Media Manager și deși a venit de puțin timp eu cred că se văd plusuri pe această latură, lucruri noi, pentru care suntem aici până la urmă.

„Transfer” nou la departamentul de marketing. E fratele actorului Mihai Bendeac: „E dinamovist. Îl așteptăm și pe el la meciuri”

Andrei este fratele lui Mihai Bendeac. E și el dinamovist? Vine la meciuri?

– Eu cred că este dinamovist. Având în vedere faptul că Andrei suferă atât de tare și se bucură pentru Dinamo, cred că se trage din familie. A crescut în spiritul ăsta dinamovist. Nu m-aș folosi de asta…. Dacă Mihai își dorește să vină la meciuri, îl așteptăm cu mare drag, fie că se numește Mihai Bendeac sau că e vorba de oricine altcineva.

Aveți ca model de marketing un club de afară sau din România? Rapid mi se pare că face o treabă foarte bună…

– Nu aș spune că avem un model anume, copiem modelul Barcelona… Oricând de bun ar fi, trebuie adaptat la realitate economică și socială. Orice lucru bun, activare sau proiect de marketing va fi împrumutat. Referitor la Rapid, este un club care face lucruri foarte frumoase și nu ar trebui să negăm acest lucru. Sunt convins oricum că îi vom depăși.

De ce nu niciun club din România nu a avut un departament de marketing: „FRF și-a pus cu adevărat amprenta”

Niciun club din România nu a avut un departament de marketing în adevăratul sens al cuvântului. Poate doar în perioada în care Bobby Durbac era la Steaua. Cum se poate dezvolta la Dinamo această componentă?

– Din păcate, în România marketing-ul sportiv a fost neglijat. Primii care și-au pus cu adevărat amprenta cu adevărat sunt cei de la Federația Română de Fotbal. A fost peste nivelul a tot ceea s-a întâmplat în țară și s-au câștigat și premii internaționale. Sunt convins însă că acest lucru se va schimba și la cluburi. Sunt din ce în ce mai multe cluburi care investesc în zona de marketing și comunicare, pentru că societatea avansează. Își dau seama că e foarte important să ai niște oameni pregătiți la marketing și o organigramă suficientă să acopere toate componentele.

Ai fost managerul departamentului de marketing la FRF…

– Da, am fost acolo timp de 7-8 ani, din 2014. M-a ajutat foarte mult această experiență. Am lucrat într-un cadru profesionist, am făcut tot felul de schimburi de experiență cu UEFA sau cu alte federații. De exemplu, federația din Olanda. Am avut multe workshop-uri la care am participat și am învățat din experiența altor departamente de marketing de nivel european.

Răzvan Burleanu, extrem de interesat de marketing: „A înțeles foarte bine și este foarte aplecat”

Cum ar fi?

– Federația engleză are un marketing excepțional! Și as spune din nou olandezii. Acea mare portocalie de suporteri care sunt prezenți la toate turneele finale dintr-o țară mai mică decât România la nivel de populație. Experiența fanului este foarte importantă. Am participat și la EURO 2016 și turneul U21 din 2019.

E foarte interesat și domnul Burleanu de componenta de marketing?

– Da, da! Este, a înțeles foarte bine și știa încă din momentul în care am ajuns în federație. Am observat că este foarte interesat de componenta de marketing și comunicare. Un lucru normal și sănătos. Doar că lumea fotbalului și societatea nu era atât de aplecată către aceste ramuri. El este foarte aplecat și foarte interesat ca proiectele de marketing și comunicare să fie existente la nivelul federației.

Câți oameni lucrează la departamentul de marketing de la Dinamo. Clubul a lansat și un program de voluntariat

Ce înseamnă marketingul sportiv la un club?

– Nu e doar zona de branding pe stadion. E zona de parteneri, sponsori, zona de ticketing, zona de comunicare și merchandasing-ul care este foarte important pentru Dinamo și pentru orice club. Suntem în expansiune, un club abia revenit în Liga 1, încă în insolvență, dar începem să facem pași în direcția bună. Poate par pași mici, dar trebuie să fie sănătoși.

De câți oameni crezi că ar avea nevoie Dinamo la marketing?

– Depinde, e o situație dinamică. În jur de 8 oameni cred că ar fi suficient, însă dezvoltându-te, e posibil să fie nevoie de mai mulți la un moment dat. Avem și aproximativ 30 de voluntari, care ajută pe stadion la organizare, Arena Fanilor și vrem să mărim numărul lor pentru a fi inclusiv suport pentru spectatorii care cer informații.

Piedicile insolvenței și primul proiect de anvergură din acest sezon la Dinamo: „Am reușit fără costuri pentru club”

Cum e afectată activitatea voastră de faptul că Dinamo e în insolvență?

– Nu aș spune că e afectată, ci este reglementată. Sigur că există un control asupra costurilor, însă dacă prezinți o situație reală cu beneficiile activității pe care vrei să o desfășori sau să o inițiezi, primești acceptul pentru ea. Sigur, odată cu ieșirea din insolvență, lucrurile se vor schimba. În acest moment, facem lucrurile atât cât putem, să le și dezvoltăm, nu doar să le inițiem.

Cam ce buget are marketing-ul la Dinamo în acest sezon?

– Nu aș putea să îți dau o sumă exactă. Sunt mai multe costuri aici. Sunt proiecte pe care am reușit să le facem și îți dau exemplu Fan Zone-ul de la ultimul meci cu Craiova. Este primul organizat de către Dinamo la această dimensiune. Am reușit să îl facem fără costuri pentru club, doar cu susținerea partenerilor.

După ieșirea din insolvență sau pe viitor, de ce buget crezi că ar avea nevoie acest departament la Dinamo?

– Depinde. Dacă ne referim doar la componenta de implementare sau de merchandising și așa mai departe. Sunt mai multe proiecte pe care urmează să le începem, însă trebuie să le prioritizăm. Nu putem începe 10 proiecte de anvergură în același timp. Trebuie să ne concentrăm pe cele care acoperă nevoile fanilor și pe cele ale clubului.

Când ar putea avea Dinamo un shop online și un magazin oficial

Poți să îmi dai un exemplu?

– Vorbeam de merchandising înainte. Trebuie să relansăm fan shop-ul, să acoperim nevoile suporterilor, să putem să livrăm într-un timp scurt și pentru diaspora, unde este o comunitate foarte mare de dinamoviști. Sunt sigur că vor să își achiziționeze produse cu însemnele lui Dinamo.

Ce vești mai ai legate de magazinul fizic care trebuia să fie lansat în Mall Veranda?

– Îți spun sincer că prioritatea mea este dezvoltăm platforma online, să facem un shop bine pus la punct, cu o gamă de produse mult mai mare și cu o livrare promtă: 24, 48 de ore. Au fost foarte multe restanțe. Nu stau să ascund acest lucru sau să îl neg. Totul strict din motive logistice, venite și pe un fond cerere foarte mare, pentru că Dinamo a revenit în Liga 1.

Am reușit însă să rezolvăm mare parte dintre ele și îmi cer scuze cu această ocazie suporterilor. Dorim să avem și niște puncte fizice la stadion, care să fie demne de brandul Dinamo. Magazinul fizic este și el pe lista de proiecte, dar nu pe cea de priorități. Sunt lucruri mai urgente deocamdată.

Ce proiecte urmează să lansați și ce planuri de viitor are Dinamo legate de marketing?

– Aducem proiecte mai mici în fiecare zi, cred eu. Îți povesteam de Fan Zone. Ne dorim să dezvoltăm zona de fan engagament. Am făcut câteva activări pe Arena Națională înainte și în timpul meciului cu FC U Craiova 1948. Sunt proiecte în comunicare. Se fac interviu cu jucătorii la Săftica.

Nou proiect dedicat fanilor: „O să aibă o secțiune dedicată pe site-ul clubului”

Alte inițiative?

– Apoi avem o ințiativă legată de suporteri, care să aibă o secțiune dedicată pe site-ul clubului, în care ei pot scrie și aborda diferite teme: marketing, sportiv, jucători, tactică sau orice alt subiect interesant pentru fani. Cei interesați ne pot contacta pe adresa clubului și trebuie să trimită și o scrisoare de intenție. Sunt deja foarte mulți doritori.

Sunt multe inițiative și dorim să consolidăm această legătură între echipă și suporteri. Ne dorim să îmbunătățim foarte mult experiența lor la stadion. E foarte important ca suporterul să își creeze amintiri atunci când pleacă de la stadion. Sigur că avem o listă de proiecte mai mari pe care dorim să le facem, dar nu putem să venim cu date fixe. Prefer să începem să le facem și ulterior să le dezvoltăm, să le analizăm împreună cu suporterii.

Noii acționari extrem de interesanți de dezvoltarea marketing-ului la Dinamo: „Andrei Nicolescu e foarte implicat”

Care e relația cu DDB și conducerea clubului? Cum se iau deciziile?

– Colaborăm foarte bine cu DDB și este foarte importantă relația cu ei. Nu ai cum să ștergi sau să ignori tot ceea ce au făcut și căutăm să lucrăm împreună în continuare. Deciziile se iau foarte democratic în cadrul clubului. Andrei Nicolescu e foarte implicat și absolut toate ideile pe care le avem le discutăm împreună. O facem și când se cere într-un cadru mai larg sau mai restrâns.

Dar da, e foarte implicat și în zona asta de marketing comercial. La fel și Eugen Voicu și ceilalți acționari. Sunt foarte interesați de partea de marketing și extrem de deschiși. Au activat în mediul business și știu că este de important. Susțin puternic activitatea departamentului de marketing și comunicare și acordă o importanță foarte mare în cadrul clubului. Simt foarte mult sprijin și suport din partea lor și primesc inclusiv idei. Nu s-a întâmplat niciodată să fiu amânat într-o discuție.

Cum arată strategia de marketing a lui Dinamo pe viitor?

– Îmi doresc să devenim un model în marketing pentru cluburile de fotbal din România. Atunci când își doresc să dezvolte marketing-ul, să fim un model de bune practici.

Ce venituri poate genera marketing-ul la Dinamo? Poți să îmi dai un procent?

– Componenta marketing-ului este foarte importantă la umărul pe care îl pune la bugetul unui club. Sponsorship-ul ține de asemenea tot aceste departament, la fel ca merchandising-ul și trebuie să producă bani. Sunt și acțiuni pe care le faci doar pentru brand awarnesss, notorietate și asta nu îți aduce un venit direct. După ce vom avea și un stadion sigur că lucrurile vor fi mai ușor de implementat și atunci un magazin se impune la stadion sau de ce nu un muzeu al echipei.

Când va avea Dinamo propriul muzeu: „Trebuie să existe”

Deci va exista un muzeu Dinamo la noul stadion?

– Trebuie să fie un muzeu dedicat echipei de fotbal. Am câștigat o mulțime de trofee și am avut multe legende care au jucat pentru echipa națională plecând de la Dinamo. Avem ce expune și clar va fi un muzeu.

Cât de mare nevoie are Dinamo de legedendele clubului?

– Din punct de vedere al imaginii și al marketing-ului legendele sunt foarte importante. Datorită lor am devenit dinamoviști atât de mulți și Dinamo e cea mai iubită echipă din România din punctul meu de vedere. Ne dorim să avem legendele aproape de noi la toate meciurile.

Cum arată o zi la departamentul de marketing?

– Sunt foarte multe lucruri de rezolvat. Pot începe la birou sau la fel de bine cu o ședință în afară. Foarte multe întâlniri, pentru că țin foarte mult să dialoghez cu partenerii și să le ofer suportul de care au nevoie. Dinamo a suferit la acest capitol. Dinamo a suferit la acest capitol, însă acum avem o listă mare de parteneri.

Câți bani aduc sponsorii și partenerii lui Dinamo: „Ne dorim mai mulți parteneri”

Pot apărea sponsori și parteneri noi la Dinamo? Cu cât contribuie în acest moment la buget?

– Obligatoriu. Ne dorim parteneri noi. Ne dorim mai mulți parteneri, dar în acest moment Dinamo are sponsori și îi vedem prezenți pe echipamentul de joc. În acest moment ei contribuie cred cu 1,3 milioane de euro la Dinamo și putem crește mai mult. Totuși Dinamo abia a venit din Liga 2 și a trebuit să rezolvăm multe lucruri din mers. E bine că am revenit după doar un an pentru că nu se aștepta foarte multă lume.

Cum vezi colaborarea cu Win2?

– E foarte bună. Avem un contract pe trei ani. Vor mai urca diverse acțiuni în care sponsorul nostru o să fie din ce în ce mai vizibil. La nivel de suport și dialog, Win2 sunt într-adevăr parteneri și nu doar ei, și ceilalți. Facem lucruri împreună și asta se vede. Nu sunt doar prezenți pe tricourile de joc. Sunt multe proiecte care urmează să le derulăm împreună cu ei.

Dinamo, echipament special pentru sezonul viitor: „Nu va fi unul de linie ca până acum”

Care este situația cu Macron?

– Lucrurile merg bine cu ei și avem un contract cu ei pe încă un sezon. Despre o prelungire e prea devreme să vorbim. Discutăm deja pentru lansarea echipamentului din sezonul viitor. Ne dorim un echipament de joc customizat, dedicat clubului Dinamo și nu unul de linie. Urmează să facem niște validări, să primim exemple, să venim cu feedback pe ele, pentru că durează luni bune.

Pe viitor, ce procent din bugetul clubului poate asigura marketing-ul la Dinamo?

– Ar trebui să știu în primul rând care sunt cheltuielile de la toate celelalte departamente. E clar că cea mai mare sursă de venit ar trebui să vină din zona marketing-ului comercial. Contracte de sponsorizare, merchandising-ul adică vânzarea de produse marca Dinamo, ticketing-ul. Trebuie să aducă un procent important din buget marketing-ul.

Câte abonamente a vândut Dinamo în acest sezon: „Trebuie să aducem cât mai mulți fani la stadion”

Cum încercați să atrageți fanii la stadion, mai ales că Dinamo va juca pe Arena Națională. Câți abonați sunt în acest moment?

– Trebuie să aducem cât mai mulți fani la stadion, dar pentru acest lucru derulăm activități și programe. Experiența fanului contează foarte mult. Dacă el e deja pe stadion și tu atunci încerci să îl convingi, e deja prea târziu, alegerea a fost a lui. Dinamo a vândut în acest sezon 2.600 de abonamente.

Cum decurge proiectul de voluntariat?

– În acest moment avem aproximativ 30 de voluntari. E firesc să existe și e sănătos. Și vreau să mărim numărul lor pentru a fi inclusiv suport pentru spectatorii care cer informații și direcționări. Vrem ca toți suporterii să intre în contact cât mai mult cu Dinamo. Ei pot fi pe teren, aproape de jucători și îi pot întâlni sau pur și simplu pot contribui la rezultatele echipei prin ceea ce fac.

Afectează faptul că Dinamo nu poate folosi și comercializa produse cu denumirea de „FC Dinamo”?

– Noi suntem Dinamo. Eu nu văd nicio problemă cu un „FC” înainte sau nu, Dinamo e Dinamo.

Dinamo suferă în lipsa unui stadion propriu: „Afectează și marketing-ul”

Cât de implicați vor fi jucătorii în comunicarea clubului?

– Încercăm să facem asta cât mai mult, să venim cu informații și conținut dinspre echipă către suporteri. În fiecare săptămână avem interviuri de la Săftica. Jucătorii au fost prezenți și în Fan Zone, au stat de vorbă cu fanii, au făcut poze și au dat autografe.

E un impediment faptul că Dinamo se mută când pe Arcul de Triumf când pe Arena Națională?

– Sigur că e un minus pe care îl avem. Nu putem să ascundem faptul că ne afectează faptul că nu avem stadionul nostru. Asta afectează și marketing-ul. Cu toate acestea, fanii continuă să vină într-un număr mare la stadion.