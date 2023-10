Dinamo, pregătită să cutremure Sibiul: “Jucăm la victorie cu Hermannstadt”

Partida dintre Hermannstadt și Dinamo e programată sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 17:00. Neluț Roșu (30 de ani), mijlocașul central al bucureștenilor, e convins că echipa sa are forța de a obține victoria la Sibiu. Asta, deși Dinamo nu are nicio victorie pe teren străin în acest sezon, în timp ce sibienii sunt învinși de cinci runde ”acasă”.

Dinamo merge la Sibiu să obțină victoria

“Urmează un meci cu o echipă foarte bună, o echipă grea care pierde foarte greu. I-am urmărit însă şi sperăm să facem o partidă bună împotriva celor de la Hermannstadt. Mergem acolo să jucăm la victorie, nu ne gândim la egal.

Ne dorim victoria pentru că poziţia noastră în clasamentul Superligii nu e una foarte bună”, a declarat Neluț Roșu în cadrul unei conferințe de presă. scor 1-1, ar putea fi ”un punct de pornire”, un reset pentru Dinamo în SuperLiga.

“Egalul cu CFR reprezintă un nou început pentru noi. Am demonstrat pe teren că putem să ne batem de la egal la egal cu orice echipă din campionat. Păcat că atunci nu am luat toate cele trei puncte.

Aşa că mergem încrezători la Sibiu că vom face o partidă bună. În această pauză competiţională am reglat unele lucruri care nu prea funcţionau în jocul nostru, dar o să vedem pe teren cât de bine arătăm“, a completat Neluț Roșu. Fotbalistul cotat la 200.000 de euro, care a evoluat în 11 partide pentru Dinamo în acest sezon, nu pare, așadar, impresionat de faptul că Sibiul este considerată în acest sezon una dintre pretendentele la play-off.

În schimb, Dinamo , astfel că până și fostele glorii ale clubului mărturisesc că nu au încredere că Dinamo se va salva. A spus-o chiar Florentin Petre, în cadrul emisiunii Fanatik SuperLiga. ”Orice se poate întâmpla, atât timp cât nu ai rezultat. Dacă nu aduc jucători, un ax central, eu știu, le trebuie cel puțin 6-7 jucători, peste nivelul care-l au. Altfel n-au nicio șansă”, a transmis Petre.

Mai mult, Petre l-a arătat cu degetul pe actualul antrenor al lui Dinamo, Ovidiu Burcă, cel care ar fi depășit de situație potrivit analiștilor. ”Depășit nu știu dacă e, îl văd speriat. Când intri în vestiar nu mai ai mamă, nu mai ai tată. Iar ideile care-ți vin, știu ce înseamnă vestiarul ăla, știa ce înseamnă mentalitatea asta. Am jucat acolo atâția ani de zile, s-a dezvoltat cu noi, trebuie să mai fie și ajutat”, a explicat Petre.

Cea mai mare dezamăgire a lui Florentin Petre în acest sezon e că nimeni nu pare dispus să investească la Dinamo pentru a scoate echipa din impas și pentru a duce-o acolo unde i-ar fi locul: în playoff. ”Văd fel și fel de oameni care se dau dinamoviști și nu fac nimic. În momentul în care lași un brand ca acest club să se afunde și nu te zbați, nu investești, ca să-i aduci pe linia de plutire. Mai bine nu mergi acolo.

Uite ce se întâmplă, au ajuns acolo și? Au făcut cum am pățit eu cu Brăila, am promovat în Liga a 2-a și când m-am trezit cu 100.000 de euro am plecat mai departe că să fac? Când nu ai bani, tu ca antrenor nu poți să-li valorifici calitățile, nu ai unde să crești, dacă nu se investesc bani”, punctat Florentin Petre.