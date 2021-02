Dinamo și-a găsit portar după plecările lui Hinojo și Mejias! Vine liber de contract. Exclusiv

Dinamo și-a rezolvat cea mai stringentă problemă de lot, după ce portarii Tomas Mejias și Rene Hinojo au părăsit echipa din cauza restanțelor financiare. „Alb-roșiii” s-au înțeles cu un goalkeeper norvegian, care va veni în „Ștefan cel Mare” liber de contract.

Rămas doar cu Mihai Eșanu și Aleksander Mitrovic, doi tineri neexperimentați de 22, respectiv 17 ani, antrenorul Ionel Gane a cerut cu insistență să i se aducă un portar de valoare, care să dea siguranță echipei. Iar dorința i se va împlini zilele următoare.

Dinamo și-a găsit portar după plecările lui Hinojo și Mejias! E norvegian și vine liber de contract

Antrenorul Ionel Gane a cerut conducerii clubului să i se mai aducă jucători de valoare, pentru că doar cu tinerii din curtea proprie nu se poate bate cu șanse reale pentru ocuparea unui loc în play-off. E conștient că în situația actuală a clubului e greu să vină nume cu adevărat mari, dar totuși s-au făcut primii pași prin aducerea lui Steliano Filip și Gevaro Nepomuceno.

În plus, la finalul partidei de la Craiova, pierdută de Dinamo cu 0-1, tehnicianul „câinilor” a anunțat că s-a mai ajuns la un acord cu încă doi jucători, care se vor alătura lotului în zilele următoare.

„A venit un mijlocaș suedez, care joacă și bandă stângă și central și care ne va ajuta foarte mult. În plus, va veni și un portar cu experiență”, a declarat Ionel Gane.

Dacă despre mijlocașul suedez se știa că este vorba de Jonathan Morsay, care vine împrumut de la Chievo Verona din Serie B, FANATIK vă dezvăluie în exclusivitate și cine e portarul de valoare care va întări lotul dinamovist.

Acesta este norvegianul Gudmund Kongshavn, în vârstă de 30 de ani și cu o înălțime de 1,89 metri, care va sosi în „Ștefan cel Mare” din postură de jucător liber de contract. El s-a despărțit la începutul acestui de an gruparea Aalesund, ce evoluează în liga secundă din țara natală.

Gudmund Kongshavn are o cotă de piață de 200.000 de euro pe site-ul de specialitate Transfermarkt și a mai evoluat până acum doar la echipe din Norvegia, precum Sarpsborg 08, Valerenga și Tromso. Are 136 de partide apărate în prima ligă norvegiană, iar în ultimul an a evoluat pentru Aalesund în 14 meciuri.

Kongshavn va sosi luni sau marți la București și va semna cu Dinamo dacă va trece cu bine vizita medicală. El va intra imediat în programul de pregătire al echipei și, în funcție de cât de bine stă din punct de vedere fizic, va fi inclus în lot la meciurile din campionat.

2 selecții are Gudmund Kongshavn la naționala U18 a Norvegiei

Dinamo a ratat un portar de la Zenit și a mai vrut unul de la PSG

Norvegianul Gudmund Kongshavn nu a fost prima opțiune a „câinilor” pentru postul de portar, Așa cum FANATIK v-a anunțat în exclusivitate la vremea respectivă, Dinamo a fost în negocieri cu rusul Iuri Lodigin, care a apărat și la Zenit Sankt Petersburg. În cele din urmă, acesta a refuzat oferta din cauza situației financiare dezastrusoase a clubului „alb-roșu” și a semnat cu prim-divizionara greacă Giannina.

După ce negocierile cu Lodigin au eșuat, Dinamo a încercat, tot fără succes, și pista Marcin Bulka, un portar polonez aflat în lotul lui PSG și care a mai trecut și pe Chelsea.