Dinamo, subiect de telenovele. Cum arată planul de salvare și ce legatură are Elon Musk: „Mi-a scris cineva acum: Al Bundy!” Video exclusiv

Unul dintre subiectele dezbătute în emisiune a fost cel legat de posibila trecere a lui Dinamo în subordinea unui multimiliardar din Golf. Știrea l-a amuzat teribil pe Horia Ivanovici.

Dinamo a ajuns subiect de telenovele. Cum vrea să o preia Elon Musk, „ca prin vis”

Totul a pornit de la interviul acordat în , acolo unde, Constantin Anghelache a dezvăluit că „o persoană care are zeci de miliarde din petrol” vrea să cumpere . Directorul FANATIK nu crede în această poveste și a venit cu o „exclusivitate” mult peste cea a domnului Anghelache.

„Știți ‘Sclava Izaura?’ Sau astea turcești. ‘Dragoste și glorie’ sau S’ă nu mă părăsești niciodată’. Le dau o idee, la suporteri sau cine o să fie acționar la Dinamo. Nu vă mai trebuie investitor. Vreți să salvați Dinamo? Puneți o telenovelă. Găsiți la Buftea pe cineva și faceți o telenovelă. O să faceți zeci de milioane de euro, o vindeți la Pro Tv sau pe Netflix că e la modă sau pe altă platformă de streaming. O să se uite lumea disperată la telenovelă. E superbă! Când crezi că a murit JR, apare un miliardar, un investitor multimiliardar.

N-am vrut să o dau astăzi în emisiune, o exclusivitate marca FANATIK, dar o dau. Azi noapte, nu știu cât era ora la ei, nu știu pe ce fus sunt, mă trezesc cu un telefon. Nebunie!

Eu dormeam. Nevastă-mea… ‘Vezi că te sună prietenul tău’. ‘Care?’ Cică ‘Ala, elanul’. ‘Cine?’ ‘Elanul’, zice, că era și ea obosită, nu vedea bine. Când mă uit, Elon Musk pe telefon. ‘Horică, ce faci? Sunt eu, Elon Musk’. La care eu, ‘Mister Musk, de unde mă cunoașteți?’ Zice: ‘E, vă cunosc pe toți, toată planeta, am toată fișa voastră. Păi nu am eu Twitterul?’

Am crezut că visez. Cica, ‘Horică am niște bani, că am dat afară jumătate din angajații de la Twitter, ai citit, nu? Că voi la FANATIK am văzut că dați știri. Am niște bani care îmi prisosesc și nu știu ce să fac cu ei. Aveți voi un club, Dinamo se numește? Zic, Da, Mister’.

‘Au fost niște prieteni de ai mei la Castelul Bran. Nu mai contează ca a fost fake news în toată presa din România și eu nu am mai venit. Am făcut și eu misto de voi. Dar au venit niște prieteni și mi-au zis că s-au întâlnit cu niște fani ai echipei ăsteia, Dinamo. Și le-a plăcut cum au pus fanii problema la petrecere. Nu au sărit calul. Aia ai mei s-au îmbătat, cu fete, cu Dracula, niște băieți din galerie, senzaționali. Nu au băut, vorbeau doar de Dinamo.

Știi cu cine trebuie să vorbesc să cumpăr Dinamo? Zic, ‘Da, vi-l dau. E unu Zăvăleanu care se ocupă. Vi-l dau să vorbiți cu el, că ăla e priceput rău de tot’. Zice, ‘Bine, atunci trimite-mi tu că eu sunt ocupat cu alegeriile în America. În pauza asta cu Mondialul, pune-mă în legătură, că vreau sa cumpar Dinamo’.

Nevastă-mea îmi dădea coate: ‘Întreabă-l cât dă. Poate ne luam si noi un comision’. Știți cum e, vrea și ea o vacanță, o poșetă. ‘Dar cam cât ați putea da domnule Musk? Ce elan financiar ați putea să aveți domnule Musk ca să luați Dinamo?’ La care el: ‘În mod cert mai mult decât miliardarul ăla pe care l-a găsit Anghelache’. Am închis apoi telefonul și cam asta a fost problema.

Deci asta e exclusivitatea. Acum nu știu azi noapte dacă a fost real sau a fost un vis. Poate doar am visat, dar e clar că interesul pentru Dinamo e la cote maxime. Bine, sunt convins că investitorul domnului Anghelache îl va surclasa pe Elon Musk”, a declarat, plin de amuzament, Horia Ivanovici.

Florin Gardos are o variantă și mai tare: „Al Bundy, la Dinamo”

Discursul haios al gazdei FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI a fost completat de fostul fundaș al Stelei și al naționalei României, Florin Gardoș. Acesta din urmă a transmis, râzând, că roș-albii sunt în atenția lui „Al Bundy”, celebrul personaj interpretat de actorul american Ed O’Neill, care a făcut senzație în serialul „Familia Bundy”, din perioada 1987-1997.

„A scris un prieten de-al meu azi dimineața pe Facebook numele investitorului de la Dinamo: Al Bundy”, a fost mesajul lui Florin Gardoș.