Dinamoviștii au invadat casele de bilete. Meciul cu Farul este deja sold out

Chiar dacă Dinamo este măcinată de probleme financiare și are un start modest de sezon, cu doar 6 puncte din 15 posibile, suporterii nici nu concep să renunțe. Ba chiar mânați de un singur gând: să-și susțină echipa favorită.

Stau mărturie imaginile surprinse în această dimineață, la casa de bilete din Constanța, unde zeci de fani s-au înghesuit pentru a cumpăra tichete. Cum nici „marinarii” nu s-au lăsat mai prejos, meciul cu Farul este sold out cu trei zile înaintea fluierului de start.

Se anunță un spectacol de zile mari la Constanța. Farul – Dinamo este sold out

„Sold out pentru partida de vineri, 20 august, ora 21:30, dintre Farul Constanța și Dinamo. Vă mulțumim că sunteți alături de noi! Farul suntem toți!”, a anunțat clubul lui Gică Hagi, printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.

În ciuda jocului modest al favoriților, Peluza Cătălin Hîldan i-a îndemnat pe suporteri să achiziționeze cât mai multe bilete, iar aceștia s-au conformat imediat. „Vineri, nimeni la muncă! Cu toții la Constanța! Noi nu avem voie să cedăm! Revenim în curând cu detalii despre întâlnirea de pe plajă, teste, bilete. Mergem înainte, fără scuze!”, au transmis ultrașii.

Bonetti, supărat după înfrângerea cu Mioveni: „Am luat gol din întâmplare”

În altă ordine de idei, Dario Bonetti a pus eșecul de pe teren propriu cu nou-promovata CS Mioveni, scor 0-1, pe seama ghinionului și . Unicul gol al partidei a fost marcat de Rusu, după o execuție „ciudată”. Acesta a luat o acțiune pe cont propriu și a șutat cu interiorul piciorului stâng, păcălindu-l pe Eșanu, care nu se aștepta ca minge să capete o asemenea traiectorie.

„Am avut șansa să obținem un rezultat bun, pentru că în prima repriză am jucat bine. Adversarii au avut un singur șut pe poartă în 90 de minute și au reușit să înscrie.

Jucătorii mei au încercat să joace fotbal timp de 90 de minute, asta este bine. Cu toții speram la alt rezultat, dar așa a fost să fie. Trebuie să folosim jucătorii tineri, aceasta este situația.

Nu am avut prea mult timp ca să lucrăm, stăm în 13-14 jucători acum. Nu toți sunt pregătiți să joace la acest nivel, din această cauză tot încercăm jucători. Astăzi și-a spus cuvântul experiența jucătorilor, nu condiția fizică.

Am devenit nervoși după ce am luat gol, dar trebuie să mergem înainte. Astăzi am luat gol din întâmplare, Mioveni a avut un singur șut pe poartă”, a declarat Bonetti după fluierul final.