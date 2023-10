Dinu Maxer a bătut palma cu Mihai Onilă! Ce lovitură pregătesc cei doi artiști

Dinu Maxer, Adi Filip și Mihai Onilă pregătesc un proiect uriaș, unul care s-a născut din experiența trăită în trupa Axxa. Magdalena Chihaia, partenera de viață a lui Maxer a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, detalii despre școala de muzică pe care iubitul ei o pune la cale. Mihai Onilă, unul din numele sonore ale trupei Axxa a dezvăluit, la rândul său, că e extrem de încântat de acest nou proiect.

Dinu Maxer și Mihai Onilă s-au unit într-un proiect de anvergură

Iubita lui Dinu Maxer a devoalat marele ”secret” al lui Dinu Maxer, cel despre școala de muzică, vorbind, totodată, despre proiectele sale personale.

„Pot spune că viața mea artistică este complexă. Câteodată îmi este greu să mă împart. Actoria este pe primul plan. Apoi dansul și, mai nou, a revenit în viața mea una dintre pasiunile mele de demult: muzica. În curând deschid porțile școlii de muzică Axxa!”, a dezvăluit Magdalena Chihaia, pentru FANATIK.

FANATIK a mers pe urmele istorisirii făcute de vedeta de la și a aflat câte ceva despre proiectul lui Maxer. pare să fie om de bază în proiectul acestei academii de muzică.

„M-au contactat și Dinu, și Adrian Filip și, din ce am înțeles eu, școala e în renovare. Intrăm în discuții și sperăm să fie ceva frumos, de lungă durată”, a mărturisit Mihai Onilă, parte din proiectul școlii lui Dinu Maxer.

Ce vrea să îi învețe Maxer pe tineri

La rândul său, și Dinu Maxer a făcut câteva declarații despre cel mai important proiect al său în momentul de față. Iar faptul că vrea să transforme proiectul într-o adevărată uzină îl entuziasmează și mai tare.

„Școala te cheamă la ea! Axxa, trupa Axxa este deja un nume foarte cunoscut prin prisma aparițiilor televizate și a concertelor de care ne-am bucurat cu toții. Am înființat, de curând, AxxA Music School & Media. E o școală de arte cu departament de producție audio-video, care va fi altfel. Băieții s-au implicat în mod activ în școlarizarea și managementul celor care își doresc o carieră artistică.

AxxA Music School & Media se află în sectorul 3. E foarte aproape de Piața Alba Iulia și are ca obiect de activitate cursurile și producția artistică de orice fel.

Cursurile oferite sunt de canto și teorie muzicală, dans și mișcare scenică, chitară, vioară, tobe și percuții, pian și actorie. Toate cursurile sunt concepute special pentru a stimula creativitatea, dezvoltarea abilităților și distracția copiilor”, ne-a spus Dinu Maxer.

Revenind la vedeta de la iUmor ne-a spus că este încântată să împartă scena cu Dinu Maxer, dincolo de cuibușorul lor de nebunii. Cei doi au prezentat în urmă cu aproximativ două săptămâni un evemiment ca MC în Bulgaria, despre care actrița ne-a spus că a fost genial.

Povestea de iubire dintre Magdalena Chihaia și Maxer, transpusă într-un videoclip

„Dacă eu de 11 ani fac evenimente magice, cu suflet, pasiune și dăruire, Dinu face de și mai mulți ani același tip de evenimente și atunci am zis că împreună putem crea ceva inedit. Am început și un proiect nou, de curând. E vorba despre o melodie. Un remake pe bachata în care ne vom spune povestea noastră.

Videoclipul a fost filmat în Ibiza, când am fost în vacanță și premiera se va face zilele următoare pe YouTube. Este o melodie de suflet. Redă tot ceea ce am simțit când am dansat prima dată bachata și cum a început povestea noastră. Avem în plan multe proiecte frumoase. Abia așteptăm să le împărtășim”, ne-a spus iubita lui Dinu Maxer.