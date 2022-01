Dinu Maxer trece prin momente grele. Tatăl său s-a stins din viață după o lungă suferință.

A fost bolnav de cancer, iar boala a recidivat.

Tristul anunț a fost făcut chiar de cântăreț. Acesta a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare.

Dinu Maxer trece prin momente grele. Tatăl artistului a murit la vârsta de 74 de ani. “A fost până azi…un tată perfect”

Dinu Maxer trece prin cele mai grele momente din viață. , după ce în ultima perioadă a fost internat în spital. În urmă cu 13 ani acesta a avut cancer. Boala a recidivat, iar medicii nu au mai putut să-l salveze.

Cântărețul a postat un mesaj emoționant în memoria părintelui său. Acesta a vorbit despre momentele frumoase pe care le-a petrecut alături de tatăl său în copilărie.

Dinu Maxer a recunoscut că acesta a fost foarte exigent cu el în perioada adolescenței și că atunci când a decis să renunțe la Facultatea de Medicină a fost extrem de dezamăgit.

“A fost până azi … un tată perfect! Ii mulțumesc pentru tot! Mi-a fost și tată și prieten!

Am atâtea lucruri pe care as vrea sa le împărtășesc cu voi despre tatăl meu… Mi-l amintesc ținându-mă de șaua de la bicicleta …sau stând cu mine când studiam la acordeon…apoi îmi amintesc ca s-a întors din străinătate unde a lucrat 2 ani și mi-a cumpărat o super-orga…a fost și dur cu mine în adolescență când mă pregăteam pentru treapta I sau pentru admiterea la medicina…mi-l amintesc în sala la primul meu spectacol și apoi bucurându-se când devenisem cunoscut…dezamăgit ca am lăsat medicina, dar mulțumit că eram fericit cu viața mea de artist.

L-am surprins apoi mândrindu-se cu mine și cu cariera mea muzicala – acesta a fost probabil cel mai frumos compliment pe care mi l-a făcut, deoarece nu era genul care lauda sau felicita!

Ne uitam mereu la meciuri împreuna! Aveam aceeași echipa favorita – Steaua! Am fost pe stadion la semifinala cu Andrerlech in 1996! În ultimii ani, mergeam la el și vedeam meciurile importante împreuna. L-am văzut apoi dedicându-se total celor doi frați ai mei – făcând și pentru ei tot ce putea…dovedindu-mi ca nu era doar pentru mine un tată perfect!”, a scris cântărețul pe Facebook.

Tatăl cântărețului a aflat în anul 2007 că este bolnav și a luptat din răsputeri să învingă necruțătoarea boală. Peste doar două luni, tatăl lui ar fi împlinit 75 de ani.

“A fost un învingător! În 2007 a primit vestea că are cancer de prostata! 11 ani mai târziu, ieșea învingător din lupta cu cancerul!

Apoi a venit Andreas în viața lui…a încercat sa fie bunicul care-i face pe plac și care sta cu el la orice ora din zi sau din noapte…îi dădea dulciuri când îl lăsam la el, spunându-ne “Vreau să-și amintească de mine ca fiind bunicul care îi dădea mereu ciocolată!”

Peste 2 luni ar fi împlinit 75 de ani…dar sunt convins că pleacă împlinit din lumea asta: are trei băieți la casele lor, care i-au bucurat bătrânețea cu 4 nepoței pe care i-a văzut crescând!

Mulțumim pentru exemplul pe care ni l-ai dat! Drum bun, tată!”.