Dioszegi, convins după Bodo Glimt – Sepsi 3-2: “Au greșit decisiv”

Sepsi OSK a fost eliminată de Bodo Glimt din preliminariile Conference League, iar covăsnenii ratează șansa să joace în premieră în grupele unei competiții europene. În ciuda diferenței clare de valoare dintre cele două echipei, covăsnenii au fost aproape de calificare.

Patronul lui Sepsi OSK dă vina pe arbitri

Laszlo Dioszegi crede că două decizii ale arbitrilor au dus la rezultatul final al partidei din Norvegia. El crede că golul marcat de Pellegrino trebuia anulat, deoarece acesta se afla într-un offside destul de mare, de aproximativ 30 de centimetri.

De asemenea, acesta spune că golul marcat de Ștefănescu în prelungiri trebuia validat deoarece, după analiza sa, acesta nu era într-o poziție de offside, așa cum au semnalizat cei din cabina VAR.

”Eu cred că am jucat bine și cu puțin noroc puteam mai mult. După meci m-am gândit la câtă dreptate a avut Horia (n.r. legat de arbitraj). Am revăzut fazele azi dimineață, de mai multe ori, au greșit decisiv.

Golul lor, al lui Pellegrino, a fost dat din offside clar, era de 30 de centimetri, iar la Ștefănescu, dacă am oprit noi bine cadrul, nu a fost offside deloc. Să glumim puțin, în fiecare an am avansat câte un tur, poate la anul ajungem în grupe. Am părăsit competiția fără înfrângere, din șase meciuri avem trei victorii și trei egaluri.

Avem echipă bună. După 2-0, foarte puține echipe pot depune un noroc atât de mare, cum am făcut noi. Dacă Ștefănescu marca când adat peste portar, meciul era aranjat”, a spus Laszlo Dioszegi, la FANATIK SUPERLIGA.

La rândul lui, deoarece fazele cu probleme au fost decise de cei din cabina VAR, nu de el.

”Acolo e respingere, ei au tras linia. Pe sintetic, că a fost sinetic, dungile nu sunt, că nu tunzi sinteticul, plasticul nu crește. Centralul nu știu dacă e de învinuit. A fost gol anulat a loc, a ieșit mingea afară.

După a fost faza cu Pellegrino. Horia, în emisiunea trecută, pe intrarea lui Laszlo Dioszegi spunea să aveți grija la arbitri în meciurile cu nordicii, la ei acasă. Irlandezul a fost în regulă, dar aceste faze de VAR au fost judecate împotriva lui Sepsi. E faza lui Ștefănescu, e faza lui Pellegrino.

În situații de VAR, nu ai ce să zici. Dacă e de interpretare, da, dar aici i-au spus în cască. Omul ce să zică dacă i-au zis că e offside. În faza cu Pellegrino, tușierul a rămas cu fanionul jos”, a spus Alin Buzărin, la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici a prezis greșelile de arbitraj

În urmă cu o săptămână, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, HORIA IVANOVICI a. El spune că UEFA avantajează echipele nordice și spune că inclusiv FCSB a fost eliminată din cauza problemelor de arbitraj.

“Vorbiți cu Ciobotariu și el știe asta, în tururile astea preliminare, unde nu e foarte important pentru UEFA, în general echipele nordice sunt favorizate de arbitru în fața echipelor din est. Am văzut și în anii precedenți când o echipă nordică juca cu o echipă din est, mereu erau acasă favorizați. Aveți mare grijă.

Sper să nu am gura aurită. Fiți atenți la penalty-uri acordate cu ușurință, am văzut această tendință. Arbitrii dau 15% gazdelor nordice. Vedeți ce s-a întâmplat la FCSB. Acasă pentru FCSB la Djokovic nu s-a dat, iar în deplasare au dat și au deblocat meciul”, a declarat HORIA IVANOVICI.

