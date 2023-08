Dioszegi, propunere de transfer celor de la Aktobe. „Vă plătim în palincă”

Atacantul în vârstă de 30 de ani al celor de la Aktobe e cotat la doar 250.000 de euro, însă a fost principalul remarcat de pe teren după remiza celor de la Sepsi cu Aktobe, scor 1-1. ”Nu m-am mirat, am vorbit marți în emisiune înainte de meci, am zis că aveți meci cu Aktobe, nu m-am mirat că nu i-ați bătut. Parcă prospețime n-ați avut?”, a remarcat Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Dioszegi, propunere de transfer celor de la Aktobe

”Știam că e echipă atletică, echipă bună. Nu a fost un meci foarte reușit de echipa noastră, am încercat să jucăm, îmbucurător că repriza a doua am dominat. Nu am văzut prospețimea la jucători, ce am văzut în primele 3 etape. S-a simțit oboseala. Da, mai erau trei minute, în minutul 88 am egalat, ne-am temut că pierdem. Atunci era foarte greu la ei să câștigăm. Mergeam cu moral slab”, a completat Dioszegi.

A fost comentată, așadar, și prestația lui Elder Santana, fotbalist care a impresionat pe toată lumea. , în deplasare noi jucăm bine de obicei, ei cred că în fața celor 12.000 fani înfocați o să vină peste noi, noi jucăm destul de bine pe contraatac. Măcar să fie egal și să vedem ce spune loteria. E o echipă bună, robustă, are doi jucători chiar foarte buni. Elder Santana, văzusem meciurile lor pe Youtube, și decarul lor. Am și glumit cu delegația lor, am și zis că am dat ceva bun și pălincă, au zis că nu știu cum o să ducă acasă cu avionul și am zis că nu-i problemă de greutate, lăsați pe Elder și vă dăm atâtea kilograme de pălincă cât are Elder.

Jucător foarte bun, știm cu sunt jucătorii brazilieni. Glumim, dar e jucător foarte bun, cred că salariile la ei sunt peste salariile noastre. Nu știu dacă are 30.000, bugetul lor nu este cu mult mai mare ca al nostru, dar poate unii jucători sunt plătiți mai bine. Jucător bun”, a transmis patronul celor de la Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi.

s-a plâns de programul infernal al echipei și de forma fotbaliștilor lui Sepsi, drept dovadă și discursul antrenorului Liviu Ciobotariu. ”Nu va fi ușor pentru că vom juca din trei în trei zile și atunci lucrurile se complică pentru noi. Ne interesează omogenitatea echipei, inspirația pe care o am la meciuri, dar d-asta suntem aici, să lucrăm și să punem jucătorii în valoare. M-am gândit că putem realiza lucruri frumoase împreună!”, a declarat antrenorul celor de la Sepsi.

Fotbaliștilor lui Sepsi nu le-a ieșit planul de a ”rezolva calificarea” încă din tur. ”Sper să rezolvăm calificarea de aici pentru că va urma o deplasare lungă până în Kazahstan”, declara înainte de meci vedeta Marius Ștefănescu, fiind completat de Cosmin Matei: ”Pot spune că Aktobe este mai accesibilă decât a fost Djurgarden sezonul trecut. Avem șanse mari să prindem play-off-ul de Conference League. Avem o echipă solidă și un start perfect”.

Paradoxal, casele de pariuri văd ușoară favorită pe Sepsi la calificare. Așadar, covăsnenii primesc o cotă de 1.90 pentru a merge mai departe, în timp ce Aktobe e cotată cu 1.91. Cotele sunt similare pentru victorie, 2.75 pentru Aktobe și 2.72 pentru Sepsi, deci un 50/50 prezis și de către patronul Laszlo Dioszegi.

Între timp, cei de la FCSB pornesc cu șansa a doua în deplasarea din Danemarca, unde vor înfrunta Nordsjaelland, pentru că danezii primesc o cotă de 1.75 la victorie și 1.39 la calificare, în timp ce FCSB are o cotă de 3.05 la calificare și 4.55 la victorie. Singura care pare 99% sigură de calificare e Farul Constanța, care după 3-0 în tur cu Flora Tallinn are o cotă de 1.01 la calificare.

