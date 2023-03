Directorul CFR Călători, prima reacție după accidentul din Teleorman: ”Era mai bine dacă mecanicul dormea. Îl frâna sistemul de siguranţă”

România a trecut razant, noaptea trecută, pe lângă o uriașă tragedie pe calea ferată. Luni dimineață, în jurul orei 4.00, , cu un tren de marfă care transporta mașini.

Traian Preoteasa, directorul CFR Călători, reacție despre accidentul feroviar din Teleorman: ”Mecanicul a mers mai departe pe răspunderea lui”

O reacție în legătură cu acest accident a avut, luni seara, și Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători. Acesta a spus că evenimentul s-a petrecut din vina mecanicului, care nu a oprit la semnalul roșu.

Oficialul companiei de transport afirmă că mecanicul trenului de călători a făcut ceea ce se numeşte ”o depăşire controlată”, intrând .

Concluzia lui Preoteasa este că, ”dacă mecanicul dormea, era mai bine, că îl frâna sistemul de siguranţă. Or el a depăşit controlat. Deci exclud somnul”. Șeful CFR Călători mai precizează că persoanele rănite în urma evenimentului feroviar au suferit răni după ce trenul de persoane a frânat brusc, nu din cauza impactului cu marfarul.

”Mecanicul de locomotivă, din diferite motive pe care le va explica comisiei de anchetă, a depăşit controlat semnalul pe culoarea roşie. De ce a făcut treaba asta, va da explicaţii comisiei de anchetă. Eu am discutat cu mecanicul, ştiu despre ce e treaba, dar, mai departe, nu pot să spun deocamdată.

Când a văzut că nu i se face cale liberă şi a observat trenul de marfă în faţă, a frânat total trenul. Din frână, se vede că impactul dintre locomotivă şi ultimul vagon din trenul de marfă, nu are nimic nici locomotiva, nici ultimul vagon de marfă. Nu vreau să spun nimic. Evenimentul este de gravitate maximă, numai că, din fericire, consecinţele au fost, cel puţin în prima fază, mici”, a declarat Traian Preoteasa, la .

Mecanicul de tren este unul cu experiență, a mai declarat directorul CFR Călători

Tot luni seara, dar la , același Traian Preoteasa a dezvăluit că mecanicul trenului este unul cu mare experiență. Mai mult, acesta are și un calificativ foarte bun la teste.

”Are 4 ani de mecanic de turnus, este autorizat, a fost verificat, are calificativul foarte bine. Nu este tânăr, are 40 de ani, are 5 ani de mecanic la drum. Este o eroare tehnică umană.

Nu are legătură nici cu starea tehnică a căii care este perfectă. Sistemele de siguranță erau în vigoare, nici cu semnalizarea. A fost o problemă pur și simplu de interpretare umană. Nu am mai avut așa ceva, este de interpretare personală a mecanicului”, a spus oficialul de la CFR Călători.