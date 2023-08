Discuție aprinsă la final între fotbalistul Voluntarului și oficialul Rapidului: “Mi-a închis gura”

Mai exact, Ionescu a punctat că a stat de vorbă cu Vadim Rață, fotbalist care efectiv i-a ”închis gura”. Discuția din studioul Suflet de rapidist a pornit de la faptul că cei de la Voluntari au fragmentat foarte des jocul și au tras de timp în speranța că vor reuși să învingă Rapidul, lucru pe care l-au și realizat.

Discuție aprinsă la final între fotbalistul Voluntarului și oficialul Rapidului

Lucian Ionescu a mărturisit că nu se aștepta să primească un astfel de răspuns din partea lui Vadim Rață, care i-a schimbat percepția. ” , știm foarte bine că acolo nu poate rivaliza cu publicul rapidist, e doar nea Gică, care e și rapidist. Iar cei de la Voluntari și-au ocupat râul, ramul, dar a fost un moment în care m-am simțit penibil, după meci. Eram în zona de interviuri.

Erau jucătorii Voluntariului, eram foarte supărat, și special ca să audă ei zic bă faceți antifotbal, nu așa se joacă fotbalul, și mi-a spus un jucător de-al lor Vadim Rață. Foarte politicos. Domnul Lucian, vă doresc din suflet să luați campionatul, , să jucați cu o echipă puternică și să fiți nevoiți la final de meci ca să trageți de timp ca să câștigați partida”, a explicat oficialul Rapidului.

În discuție a intervenit Daniel Pancu, cel care a explicat că aceasta e o mare problemă a fotbalului românesc. ”Asta e o problemă generală a fotbalului românesc. Timpii efectivi de joc în campionatul României sunt mult reduși în comparație cu alte campionate. Până intră o minge în teren, până se ridică un jucător de jos, până se bate un corner, până se bate un aut, până se bate o lovitură liberă.

Aici pierdem cu toții, se vede cel mai bine în cupele europene când jucăm cu Azerbaidjan, Kazahstan, Georgia și oricare, de la egal la egal sau inferiori din punct de vedere al ritmului. Ne păcălim unii pe alții, chiar dacă sunt acum 10 minute de prelungiri, tot așa se joacă”, a completat fostul jucător al Rapidului și actualul selecționer al naționalei U21 a României.

Cristiano Bergodi nu trece prin cele mai bune momente la Rapid, după 1-2 cu Voluntari, cu toate că echipa sa reușise în urmă cu mai multe săptămâni să câștige contra Universității Cluj 3-0, și fanii visau deja la titlu. Cu toate acestea, antrenorul italian pare că mai are nevoie de timp pentru a face din Rapid o forță, timp pe care nu se știe dacă-l mai are din partea patronului Dan Șucu.

”Am făcut un meci slab! Am greșit multe pase, n-am ajuns în careu, iar ultima pasă a fost greșită. N-a fost un meci reușit, eu sunt primul vinovat și gata, nu vorbesc despre alți jucători. Puteam face mai bine, am vrut să dau șanse și altor jucători, dar Voluntari s-a apărat bine în ultimii treizeci de meciuri și asta a fost. Eu sunt vinovat, pentru că eu sunt antrenorul!.

Am făcut un meci slab din punct de vedere tehnic, am greșit multe pase și n-am reușit să îi desfacem. Golul lor de la început a fost un duș rece, dar am egalat bine după. „Poate că eu n-am fost inspirat astăzi. Nu mă pune pe gânduri începutul sezonului, am început cu ambiție, era important să câștigăm, că dacă am fi câștigat, urcam pe locul doi”, a declarat Bergodi la finalul meciului cu Voluntari.

