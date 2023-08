Apariție rară la oficială la FC Voluntari – Rapid 2-1: “Era în formă maximă”

a atras spectatori de lux. Anghel Iordănescu, Mihai Stoichiță și Gino Iorgulescu au venit să vadă pe live cele două formații într-un meci câștigat de gazde cu 2-1. Toate golurile au fost marcate în prima repriză.

Iorgulescu, înapoi pe stadion după o lungă absență

“Gino, Puiu și cu mine. Am stat împreună acolo sus, am comentat to ce am văzut. Într-adevar m-a surprins și pe mine ca a venit. Reia ușor viața fotbalistică. Se simte mai bine, e foarte bine, a fost o plăcere să stăm cu el. Tot la fel cum îl știm”, a declarat Mihai Stoichiță.

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost un personaj discret în ultima perioadă. Din motive personale, Iorgulescu s-a concentrat mai mult pe treburile administrative și nu a mai dat curs aparițiilor publice. Voluntari – Rapid a marcat revenirea sa pe stadion.

Stoichiță, Iordănescu și Iorgulescu, împreună la FC Voluntari – Rapid

“A fost în formă. Discutam pe marginea a ceea ce vedem și discutam și de pe vremea când jucam. Am jucat împreună în aceeași perioadă eu, Puiu și Gino în formă cum nu l-am mai văzut de mult. Sunt bucuros și e normal să fie așa”, a declarat Mihai Stoichiță în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiță a fost jucător activ între 1973 și 1988. Și-a continuat cariera ca antrenor, unde a activat până în 2015. Steaua, Astra, Petrolul, Litex Loveci, AEL Limassol și Sheriff Tiraspol sunt printre echipele pe care Stoichiță și le-a trecut în CV.

Gino Iorgulescu a activat ca fotbalist în perioada 1973 și 1990. A jucat pentru Dunărea Giurgiu, Sportul Studențesc, Progresul București și Beerschot. În prezent, Iorgulescu este președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, funcție pe care o ocupă din 2013.

Voluntari a profitat din plin de spectatorii de lux pe care atras la stadion. Formația condusă de Marin Dună a înscris repede, în minutul 1, . Dugandzic a redus din diferență în minutul 12, iar autogolul lui Braun a stabilit scorul final încă din prima repriză.

Rapid rămâne astfel cu o singură victorie în acest sezon, acel 0-3 din deplasare de la U Cluj. Voluntari este în creștere de formă. Are două victorii în ultimele 2 meciuri și privește cu optimism actualul sezon. Are 9 puncte din 12 posibile. Pentru Rapid, urmează un meci pe teren propriu cu Petrolul, în timp ce Voluntari va merge în deplasare la U Craiova 1948.

