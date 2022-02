Triunghi amoros în showbiz-ul românesc cu DJ Morris în prim-plan! Soția a depus actele de divorț, la trei săptămâni de la cununie

Artistul DJ Morris nu are deloc noroc în dragoste, iar căsătoria lui cu Emilia a ținut mai puțin decât o lună… de miere. După ce cununia civilă a avut loc pe 17 decembrie 2021, Emilia a cerut divorțul pe 7 ianuarie 2022, în ciuda faptului că, zilele trecute, cântărețul povestea cât se mult se iubește cu femeia care l-a luat de bărbat.

DJ Morris, părăsit de nevastă? Emilia a depus actele de divorț

”Suntem împreună de 10 luni, dar am simțit că ea este sufletul meu pereche. Așa că nu am mai așteptat prea mult și am decis ă ne căsătorim. Era cazul, oricum, pentru mine să fac și acest pas, nu avea rost să mai aștept, mai ales că amândoi știam că suntem potriviți unul pentru celălalt”, spunea, acum câteva zile, DJ Morris, în exclusivitate pentru FANATIK.

Doar că la momentul declarațiilor făcute pentru FANATIK, DJ Morris era în divorț de Emilia, actele fiind deja depuse la Judecătoria Sectorului 3 din București. Iar DJ Morris, pe numele lui real, Marius Gelu Iancu, are calitate de pârât, și soția lui, Emilia, de reclamant.

ADVERTISEMENT

Contactat de FANATIK, DJ Morris neagă însă că ar divorța, în ciuda faptului că pe portalul instanțelor figurează deja procesul, iar peste aproape trei săptămâni va avea înfățișare în fața magistraților.

”Nu divorțează nimeni. Nu vreau să vorbesc prea multe despre treaba asta. O să vorbesc mai multe la Cristi (Brancu, n. red.) la emisiune, că și așa s-a supărat că am vorbit în altă parte. Am făcut public că ne-am căsătorit în februarie. Dar nu vreau să vorbesc despre asta.

ADVERTISEMENT

Locuim împreună. Totul e ok, nu vreau să intru în alte polemici, nu vreau să dezbat subiectul, totul este în grafic”, susține, pentru FANATIK, DJ Morris, artistul invocând contractul pe care îl are cu Prima TV și care i-ar impune să vorbească doar cu acordul șefilor de acolo.

Ce spune bărbatul care zice că locuiește cu soția lui DJ Morris: “S-a pus în genunchi să îmi ceară iertare”

Conform informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, după ce s-a căsătorit cu DJ Morris, Emilia a decis, totuși, să se întoarcă în brațele bărbatului pe care l-a înșelat timp de câteva luni cu artistul. Ba chiar, pentru a-i arăta celui cu care avusese o relație de 18 ani că îl iubește în continuare și alături de care are și un copil major, a depus divorțul.

ADVERTISEMENT

”Eu sunt cu Emilia de 18 ani, avem și copil de 18 ani. El s-a băgat în relația noastră. Ei s-au cunoscut pe Facebook, iar eu l-am primit în casă, la petreceri. Apoi, vorbeau pe ascuns. Am aflat, după ce m-am întors cu Emilia din Maldive, și m-am supărat, am vorbit cu ea, iar ea a negat că sunt împreună. (…)

Anul trecut, în decembrie, am avut o ceartă mai serioasă cu ea. Pe 2 decembrie a plecat de la mine, pe 17 decembrie a făcut cununie civilă, iar pe 27 decembrie s-a întors la mine. Eu am niște bani, am afaceri de 20 de ani, și probabil de asta stă lângă mine, că eu am fost cel care s-a ocupat de partea financiară.

ADVERTISEMENT

Pe 27 decembrie îmi spunea că și-a dat seama că mă iubește foarte mult, deși ”, a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, Cristi, bărbatul care s-a iubit 18 ani cu Emilia, actuala soție a lui DJ Morris.

Telenovela divorțului dintre DJ Morris și proaspăta soție

Și, pentru că lucrurile sunt departe de a fi clare pentru vreuna dintre părțile implicate, divorțul de DJ Morris părea bătut în cuie până deunăzi. Doar că, acum, totul s-a complicat.

ADVERTISEMENT

”În seara de Revelion a venit după mine la restaurant. S-a pus în genunchi să îmi ceară iertare, și atunci am acceptat să fiu cu ea, din nou. Iar de atunci sunt, zi de zi, cu ea. Pe 7 ianuarie a băgat divorțul, ea voia să anuleze actul, conform legii, în cele 30 de zile, dar el a refuzat să facă acest lucru. (…)

Acum, relația mea cu ea nu știu cum este. Ea locuiește cu mine, acum, dar nu știu ce vom face. Emilia nu știu dacă mai divorțează, eu vreau să rămân cu ea, dar s-a ajuns într-o situație dificilă. Azi (22 februarie 2022, n. red.) mi-a zis că nu mai divorțează. Eu sper că, totuși, vor divorța”, ne-a mai dezvăluit bărbatul care locuiește cu soția lui DJ Morris.

Contactată de FANATIK, Emilia, femeia aflat în mijlocul unei dispute și a unui triunghi amoros complicat, susține că s-a răzgândit în privința divorțului. ”Nu divorțez. Îl iubesc foarte mult pe Marius (DJ Morris, n. red.), voi rămâne cu el”, spune femeia.

DJ Morris vrea copii și petrecere de nuntă cu Emilia

Chiar dacă, acum, e în divorț de Emilia, DJ Morris ne dezvăluia că își dorește ca, în vară, să facă o petrecere de nuntă, să se cunune religios și, eventual, să devină tată alături de femeia pe care susține că o iubește.

”Urmează și nunta religioasă, și o petrecere așa cum se cuvine. Evenimentul va avea loc la vară, atunci când nu vor mai fi restricții. (…) Sunt fericit și vreau să avem o familie în adevăratul sens al cuvântului așa că, atunci când va dori Dumnezeu, vor apărea și copiii pe care îi dorim amândoi, și eu, și Emilia”, spune DJ Morris.