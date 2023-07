DNA, percheziții la Primăria Capitalei. Cum îl afectează pe Nicușor Dan descinderea procurorilor

Marți, 11 iulie, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au întreprins o serie de percheziții la Primăria Generală a Capitalei. Cum îl afectează pe Nicușor Dan descinderea din această dimineață.

DNA face percheziții la Primăria Capitalei. Ce verifică procurorii anticorupție

La primele ore ale acestei dimineți, . Din datele , procurorii ar fi ajuns inițial la etajul 1 al Primăriei, acolo unde se află și biroul primarului Nicușor Dan. Edilul nu se afla, la acel moment, în cadrul instituției.

ADVERTISEMENT

Din primele informații, se pare că ar fi chiar noul arhitect-șef al capitalei, Matei Damian. Încă de luna trecută, pe numele acestuia a existat o plângere penală depusă de fostul arhitect-șef.

În ultima perioadă, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a făcut mai multe controale în Primăria Capitalei după această plângere penală. Angajații ISC descoperit aproximativ 260 de autorizații și avize semnate de Matei Damian fără dreptul de a fi validate de către acesta.

ADVERTISEMENT

Luna trecută, publicația prezenta un document înaintat de către Inspectoratul de Stat în Construcții către Prefectura Municipiului București. În acesta se specifica faptul că, la instituția condusă de Nicușor Dan, au fost eliberate sute de certificate de urbanism și zeci de autorizații de construire ce sunt susceptibile de a fi emise în fals.

Actele ar purta semnătura lui Matei Damian, un apropiat de actualul edil. El și-a pus parafa în locul fostului arhitect-șef al Capitalei, Adrian Bold. Acesta din urmă nu ar fi dat delegare la semnătură în acest sens. ”Actele au fost eliberate în cursul lunilor aprilie și mai ale anului curent, iar după ce Adrian Bold a sesizat Prefectura în legătură cu acest scandal, a fost schimbat din funcție și scos la pensie”, scrie sursa citată.

ADVERTISEMENT

FACIAS, denunț la DNA împotriva primarului general și a unui funcționar din Primăria Capitalei

Pe 4 iulie 2023, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a depus împotriva primarului general și a unui funcționar din Primăria Capitalei.

În document, reprezentanții FACIAS susțin că în lunile aprilie – mai 2023, 230 de certificate de urbanism și 15 autorizații de construire au fost emise cu semnătura unui angajat care nu avea dreptul să facă acest lucru.

”În urma unui control recent, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a descoperit că, în decursul lunilor aprilie și mai, Matei Damian, la acea dată director executiv al Direcției General de Urbanism și Amenajarea Teritorială din Primăria Capitalei, a semnat aproape 250 de acte de urbanism, emise ulterior prin semnătura lui Nicușor Dan, deși directorul nu avea atribuții în acest sens.

ADVERTISEMENT

Concret, conform legii, autorizația de construire se semnează de către primar, secretarul primăriei și de arhitectul-șef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului din aparatul propriu al emitentului. În acest caz, Matei Damian ar fi putut semna doar dacă primea o delegarea a atribuțiilor din partea arhitectului-șef, așa cum s-a întâmplat în alte situații.

Însă, în perioada în care inspectorii ISC au constatat neregulile, directorul executiv nu avea astfel de atribuții delegate, astfel încât s-a ajuns în situația în care toate autorizațiile și certificatele au fost semnate ilegal. Deși cunoștea această situație, primarul Nicușor Dan nu a ezitat să emită actele menționate în raport, fiind complice la încălcarea legii. In plus, primarul general, în calitatea sa de semnatar al acestor autorizații și certificate, are obligația de a se asigura că procesele legale sunt respectate”, notează FACIAS.