DOC de la Survivor s-a întors cu probleme din Dominicană: ”Încă am o ceață la nivel mental”

s-a reîntors din jungla din Dominicană la viața de acasă. A fost întâmpinat de Anca, soția lui, dar și de micuța Eva. În exclusivitate pentru FANATIK, Faimosul din Dominicană a povestit totul despre experiența care i-a schimbat viața. Cu sinceritate și asumare, am vorbit cu artistul despre regrete, readaptarea la realitate, planuri și proiecte de viitor și am tras niște concluzii zdravene.

DOC de la Survivor s-a întors cu probleme din Dominicană

La fel de sincer cum și-a obișnuit deja fanii, DOC ne-a povestit, în exclusivitate, că nu și-a revenit încă suficient. Prin urmare, nu știe cu ce schimbări s-a ales după experiența din Dominicană.

ADVERTISEMENT

de cele mai dragi persoane, soția Anca și fetița Eva și am aflat chiar și cu cine vrea să păstreze legătura, din foștii colegi ai echipei Faimoșilor.

Ce spune DOC de la Survivor despre lecțiile din junglă

Ce faci, DOC? Cum este viața acasă, de când te-ai întors din Dominicană?

– Bună! De când m-am întors sunt mult mai recunoscător pentru viața pe care o am, aici incluzând familia, prietenii, ocupația, periuța de dinți ..

ADVERTISEMENT

Ce schimbări crezi că au intervenit la tine, ca om, odată cu această experiență plină de provocări și neprevăzut?

– Nu cred că sunt pregătit să răspund la întrebarea asta. Încă am o ceață la nivel mental și nu cred că pot să dau încă un răspuns de care să fiu satisfăcut.

ADVERTISEMENT

DOC de la Survivor: „Mi-a lipsit un pix și o foaie mai mult decât mâncarea”

În afară de soție și Eva, de ce anume ți-a fost cel mai dor, când dormeai pe scândură, în Dominicană? La ce te gândeai cel mai des?

– Mă gândeam că e ciudat că n-am absolut niciun impuls creativ, impuls cu care sunt obișnuit să trăiesc. Mi-a lipsit un pix și o foaie uneori mai mult decât mâncarea.

ADVERTISEMENT

Asta este, probabil, întrebarea pe care nu doar noi ne-o punem, ci toată lumea: Cu cine vrei să păstrezi legătura, din colegii tăi de echipă și acum, din confortul canapelei tale, te mai uiți la Survivor? Mai urmărești evoluția Faimoșilor?

ADVERTISEMENT

– Cred că voi păstra legătura cu Ionuț, cu Crina și probabil cu mai mulți, dar e prea devreme să mă gândesc. Din când în când mă mai uit, când mai deschide nevastă-mea Voyo.

Ce ai făcut prima dată când ai ajuns acasă? Și ce preparat ți-a făcut cel mai mult „cu ochiul”?

– Salată boeuf de la socrii, în asta m-am aruncat prima oară. Dar cel mai mult mi-a plăcut să stau și să adulmec aerul familiar al casei.

DOC de la Survivor: „Mi-am pierdut un implant, mi-am cariat o măsea”

Ce zici, vrei să mai vezi vreodată o nucă de cocos? Sunt curioasă cum reacționezi dacă ajungi în supermarket, la raionul cu fructe, și le vezi acolo falnice, în toată splendoarea!

– Având în vedere că mi-am pierdut un implant și mi-am cariat o măsea, nu, nu mai vreau să văd niciodată o nucă de cocos. În schimb, mi-aș dori un ananas cum erau cei din Dominicană. Cele mai bune fructe pe care le-am gustat vreodată.

Ce proiecte ai acum, DOC? Cum este revenirea asta a ta, acasă, din punct de vedere profesional?

– Eu aveam un album deja scris, pe care reușisem să-l înregistrez deja jumătate. De-abia așteptam să mă întorc să-l termin. Recunosc că încă nu am intrat în el, nu m-am simțit pregătit. Dar de săptămâna viitoare încep lucrul și probabil publicul îl va auzi înspre toamnă.

DOC de la Survivor: „M-am aruncat cu capul înainte”

Regreți ceva din ce s-a întâmplat în Dominicană? Dacă privești în urmă, crezi că ai fi putut să procedezi altfel, să spui altceva în afară de ceea ce ai spus deja?

– Probabil că aș fi putut să spun alte chestii… Dar dacă ar fi să le fac din nou, nu cred că aș fi putut să le fac altfel, cunoscându-mă. Poate să-mi dozez energia mai înțelept, ca să duc mai mult. M-am aruncat cu capul înainte, pe când colegii mei mai experimentați în ale reality show-urilor, s-au dozat energetic mai bine.

A fost isterie totală în momentul eliminării tale. Cel puțin, pe grupurile de susținători Survivor, oamenii erau șocați. Pentru tine cum a venit această eliminare?

– Având în vedere că se făceau deja două săptămâni de când îmi doream să plec acasă, dar tacit, neverbalizând acest lucru neapărat, a venit ca o binecuvântare.

Ești mulțumit de parcursul tău? Să știi că prin sinceritatea și modul tău direct de a te exprima ai inspirat o țară întreagă. Cum te simți?

– Acum că-mi spui asta, foarte bine. Tot ce pot să spun e că am făcut tot ce am putut să fie bine și să rămân cât de corect am putut fi.