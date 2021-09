Doi tineri au avut parte de o adevărată surpriză după ce au găsit o lămâie uriașă în grădină. Fructul de peste 2 kilograme i-a uimit pe aceștia și au făcut publică fotografia cu lămâia imensă.

ADVERTISEMENT

Totul s-a întâmplat în East Fremantle, Australia. Cei doi tineri au plantat un lămâi în propria curte, dar nu se așteptau să descopere un fruct de asemenea dimensiuni.

Doi tineri au găsit o lămâie uriașă în grădină. Ce au descoperit în interiorul fructului

Doi tineri din Australia de Vest au găsit uriașă chiar în grădina lor. Este vorba despre orașul East Fremantle, unde cei doi au plantat un lămâi în curte, iar pomul fructifer a fost extrem de generos.

Aceștia au găsit o lămâie mult mai mare decât ar trebui, de 2,6 kilograme. Chef Melissa Palinkas a publicat fotografia pe rețelele de socializare pentru ca oamenii să vadă dimensiunile neobișnuite ale fructului uriaș.

ADVERTISEMENT

Femeia a declarat că lămâia a apărut în luna iunie, potrivit . Aceasta a descoperit că nu are suficient suc în interior, așa că a decis să o folosească pentru o salată.

Chef Palinkas a declarat că lămâia seamănă foarte mult cu lime ( ) la partea din mijloc, fructul fiind cultivat în Australia.

„Este dulce, așa că am curățat-o și am făcut o salată de lâmâie cu zucchini și măsline verzi, cu un dressing din suc de lămâie.

ADVERTISEMENT

Partea din mijloc seamănă mult cu lime-ul care e cultivat în Australia”, a declarat femeia pentru sursa citată anterior.

Chef Melissa Palinkas a mai spus că lămâia este un hibrid între citron și fructul obișnuit, galben, pe care cei mai mulți oameni îl folosesc în bucătărie. Coaja fructului era groasă, dar pulpa avea dimensiuni reduse.

De altfel, mijlocul lămâii era dulce și nu puțin amar, așa cum ar trebui. Potrivit chefului, este vorba despre o lămâie Ponderosa, originară din Amalfi.

ADVERTISEMENT

„Am tăiat-o și am făcut câteva cercetări. Când am căutat pe Google după lămâie gigantă, am descoperit că este o lămâie Ponderosa, originară din Amalfi. La fel ca o lămâie Cedro pe care am folosit-o înainte, fără suc”, a explicat Chef Palinkas.

Ce este lămâia Ponderosa

Lămâile Ponderosa provin dintr-un răsad descoperit întâmplător în anul 1880 și reprezintă un hibrid între citron și lămâie, potrivit declarațiilor cercetătorilor. Aceste fructe au fost numite și lansate în pepinierele comerciale în 1990.

Fructul acestui tip de lămâie seamănă foarte mult cu cel al cedrei, cu fructe mari și de dimensiunile unui grapefruit, de culoare verde pal, cu coaja groasă și brăzdată. Fructul este suculent și foarte acid, scrie .