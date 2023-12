Veste ! Fostul mare handbalist Cezar Nica a murit la vârsta de 83 de ani. Anunțul a fost făcut de CS Dinamo pe rețelele de socializare. Cezar Nica a câștigat de , alături de care a câștigat și o medalie de bronz.

Doliu în handbalul românesc! A murit Cezar Nica, dublu campion mondial cu naționala României

Cezar Nica a fost o personalitate semnificativă pentru handbalul românesc. Pe lângă medaliile de aur cu naționala României la Mondialele din 1964 și 1970 și pe lângă bronzul din 1967, Cezar Nica a devenit câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Dinamo în 1965.

„Născut pe 13 octombrie 1940 la Codlea, Cezar Nica și-a început cariera de jucător la Chimia Făgăraș, cu care a câștigat titlul național la handbal în 11.

Consacrarea sportivă a cunoscut-o odată cu transferul la Dinamo București, la începutul anilor 60”, a fost anunțul făcut de CS Dinamo. Din 1971, Cezar Nica și-a continuat pasiunea pentru handbal prin antrenorat.

Cezar Nica s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani

Cezar Nica a antrenat timp de aproape 20 de ani pe banca celor de la CSU Galați, Nitramonia Făgăraş şi Dinamo Braşov. Totodată, fostul mare handbalist a fost selecționer al României alături de care s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992.

În 1970, Cezar Nica a primit titlul pentru „Maestru emerit al sportului”. Totodată, în urmă cu 10 ani, Cezar Nica a primit premiul de „Antrenor emerit”. Din 2009, fostul mare handbalist era cetățean de onoare al orașului Făgăraș.

Cezar Nica a făcut parte din „Generația de Aur” a handbalului românesc, în anii 60 şi 70, în care sportul pe semicerc a adus României numeroase trofee de prestigiu, precum Cupe ale Campionilor, medalii olimpice şi titluri mondiale.

Cezar Nica, preinfarct după JO de la Barcelona 1992: „Am suferit profund”

În 1992, Cezar Nica era selecționer la naționala României de handbal masculin care a participat la Jocurile Olimpice de la Barcelona. La întoarcerea în țară, Cezar Nica a suferit un preinfarct.

„Lucrurile s-au schimbat mult după 1989. M-am lovit de nişte probleme nemaiîntâlnite în pregătirea acelei Olimpiade. Jucătorii refuzau să vină la lot până nu îşi primesc banii de la federaţie pentru bronzul din 90.

Federaţia a refuzat, iar unii jucători au întârziat 2 săptămâni la reunire. Băieţii îşi cam luaseră zborul pe afară. Au venit cu o altă mentalitate. Stângă trebuia să cotizeze la spanioli şi a refuzat efectiv.

Nu mai erau atraşi de echipa naţională. Aveam lot bun, chiar dacă am terminat doar pe 8. Am suferit profund şi la întoarcere am suferit un preinfarct. Medicii mi-au interzis să mai antrenez”, spunea Cezar Nica, citat de .