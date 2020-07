Doliu în lumea filmului! A murit George Paul Avram, îndrăgitul actor din „Toate pânzele sus”

De astăzi lumea filmului este mult mai săracă, întrucât ne-a părăsit George Avram (80 de ani), cunoscut publicului larg în special pentru rolul marinarului Haralamb din „Toate pânzele sus”. La aflarea tristei vești împărtășite de soția sa, prietenii apropiați și foștii colegi de breaslă au aprins câte o lumânare și s-au rugat pentru sufletul său.

Dincolo de producțiile cinematografice în care a apărut de-a lungul carierei sale, marele actor a putut fi urmărit în peste 50 de piese celebre montate pe scena Teatrului Național „I. L. Caragiale București”, cea mai prestigioasă instituție de cultură din Capitală.

În 1987, din cauza represaliilor la care era supus de un director din Ministerul Culturii, George Paul Avram s-a văzut nevoit să emigreze în Germania, unde a locuit până în 2005. Întors în țară, a fost repus în drepturile care i se cuveneau în calitatea sa de cetățean român, iar în 2007 a bifat ultimul său rol, în „Restul e tăcere”.

„Haralamb a ridicat toate pânzele sus și, după 80 de ani printre noi s-a dus pe oceanul fără sfârșit. A fost actor al Teatrului Național din București, până în ziua în care a decis să părăsească țara, în 1987, persecutat de comuniști.

S-a întors în 2005 și a fost repus în toate drepturile care i se cuvin ca cetățean român. Ultimul său rol a fost în 2007, în… «Restul e tăcere”, a scris jurnalistul Florin Ghioca într-un mesaj publicat pe contul său de Facebook, relatează gândul.ro.

Povești savuroase din culisele serialului care l-a făcut celebru

„Mă gândesc la ce forţe actoriceşti au fost cuprinse în serial, ce pleiadă de actori, ceva fantastic. A fost cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea, ca actor, cu toţii am simţit acest lucru, nu sunt singurul care v-a spus asta. Am dat probe, sigur, pentru acest rol. Nu am avut rău de mare, numai Colea Răutu a avut, chiar am întrerupt filmările, se şi jena puţin din cauza asta, dar este ceva absolut normal.

Am fost un colectiv unit. Am stat la Hotelul Palas, lângă Portul Tomis. Noi eram trei prieteni buni, Bică Papaiani, eu şi Ila­rion Ciobanu. Ne vedeam mereu după filmări pe terasa de la hotel.

Decorul tot era pe faleză, pe acelaşi chei se derulau porturile prin care ancora Speranţa. S-a investit imens în treaba asta, nu cred că mai este posibil să se întâmple aşa ceva astăzi. Operatorul şi regizorul, Mircea Mureşan, au fost până în Ţara de Foc şi au filmat.

Ţin minte că la un moment dat am tras o spaimă. Terminaserăm filmările şi trebuia să ne întoarcem în port. Marinarii care erau cu noi pe vas au dispărut cu toţii la un moment dat. Nu mai era nici unul, nu ne-a spus nimeni nimic, noi jucam table pe punte şi nu se mai vedea pământul.

Tot treceau orele şi nu mai ajungeam. Până la urmă am ajuns cu chiu, cu vai pe chei acolo, în Portul Tomis, unde era toată echipa care ne aştepta înfrigurată. Noi nu aveam nici o posibilitate de a comunica, nu era ca astăzi.

Nu aveam decât puşti, dar toţi ştiau că filmăm, aşa că dacă am fi tras ar fi crezut că aşa e în scenariu. Speranţa lua apă şi toţi marinarii erau jos încercând să o scoată. Ei, săracii, munceau acolo. Cei de pe chei ne întrebau: «Ce-aţi făcut, măi fraţilor?»… Era ca-n filmele acelea în care familiile îşi aşteaptă soţii, fraţii, prietenii pe chei.

Este un sentiment incredibil. Când vezi imensitatea aceea de apă uiţi de toate prin câte ai trecut. Cine a gustat într-adevăr din atmosfera aceasta se întoarce. Se spune că adevăraţii marinari nu pot trăi fără mare. Uneori plecam la 3 sau 4 dimineaţa, alteori chiar şi pe înserat. Haralamb mi s-a părut un personaj interesant, mi s-a potrivit într-adevăr. Am avut această bucurie, mulţi mi-au spus că parcă sunt de acolo, din carte.

Mai este o întâmplare drăguţă. Mircea Mureşan trebuia să meargă cu Lăbuş la plimbare. Nu ştiu cum s-a întâmplat că a avut loc o altercaţie, cred că era acolo o navă turcească sau arăbească, nu mai ţin minte. Un vas al lor… A fost o neînţelegere, iar eu, Bică şi Ilarion stăteam de vorbă.

Dintr-o dată, am auzit că se întâmplă ceva cu Lăbuş. Toţi ne-am dus fuga să vedem ce e. Se rezolvase între timp, chiar am devenit buni prieteni cu căpitanul vasului respectiv. Şi-a cerut scuze că a avut loc acea neînţelegere cu câinele. Dar mi s-a părut fantastic cum am reacţionat, cum ne-am repezit toţi în apărarea lui Lăbuş.

El era un personaj, dacă i se întâmpla ceva, tot ce filmasem era pierdut. Era un actor, avea şi contract. Haralamb era vărul lui Ieremia. Nu trăgea la fel de bine ca el. Avea o mare slăbiciune în schimb, îi plăceau femeile. E chiar o scenă la un moment dat unde Ieremia întreabă: «Măi, dar cum te-ai înţeles cu ea?» «Ei, aşa prin semne», răspundea Haralamb, care mi s-a părut un personaj foarte pitoresc”, a povestit George Paul Avram într-un interviu acordat cu mai bine de 10 ani în urmă.