Doliu în lumea filmului. David Jacobs, creatorul serialului Dallas, a murit. Cauza decesului

în lumea filmului. David Jacobs, creatorul serialului Dallas, a murit. Cauza decesului acestuia. Scriitorul și producătorul american a încetat din viață la 84 de ani, după o lungă suferință cu o boală nemiloasă.

David Jacobs, renumitul creator al serialelor de mare audienţă de la CBS: Knots Landing, Dallas și Paradise, a trecut la cele veșnice la 84 de ani. Decesul a survenit în cursul zilei de duminică, 20 august 2023.

Scriitorul a murit la Providence Saint Joseph Medical Center din Burbank, California. Fiul său, Aaron, a confirmat vestea morții sale pentru revista . Producătorul american suferea de mai mulți ani de Alzheimer.

Decesul regretatului scriitor a survenit în urma unor complicații de la o serie de infecții. A lăsat în urma sa multă durere și suferință, familia sa pregătindu-se în momentul de față de cele necesare pentru a fi condus pe ultimul drum.

Cine a fost scriitorul și producătorul David Jacobs

David Jacobs s-a născut pe 12 august 1939, în Baltimore. A obţinut o diplomă BFA la Maryland Institute College of Art şi a terminat un master în istoria artei la Hunter College din New York. A scris mai multe cărţi, cum ar fi: Master Painters of the Renaissance (1968) şi Chaplin, the Movies & Charlie (1975).

În aceeași notă, regretatul producător american a scris pentru mai multe publicaţii, printre care se numără: Esquire, Newsweek, Holiday şi New York Times Magazine. A fost redactor de articole pentru American Heritage.

A creat telenovela originală Dallas, unul dintre cele mai longevive seriale. Acesta a fost difuzat timp de 14 sezoane, între 1978 şi 1991, în timp ce reboot cu acelaşi nume a fost difuzat între anii 2012 – 2014.

De asemenea, regretatul scriitor este și creatorul producției Knots Landing care a avut premiera în anul 1979. Această peliculă a apărut pe micile ecrane timp de 14 sezoane până în 1993. Totodată, a realizat împreună cu Robert Porter serialul western Paradise (1988-1991).

Printre alte credite legate de partea de scenariu se mai numără Four Corners, Family, Dallas: The Early Years, Kingston: Confidential și Bodies of Evidence. David Jacobs a fost și producătorul executiv al serialelor Lois & Clark: The New Adventures of Superman și Homefront de la ABC.

Pentru acestea regretatul artist a obţinut două nominalizări la premiile Emmy. Creatorul serialului Dallas a lăsat în urma sa o soție îndurerată și 3 copii din două relații diferite, dar și doi nepoți: Riley și Georgia.