Doliu în lumea filmului: ”M-a așteptat ca să poată pleca”. O celebră actriță a murit

: ”M-a așteptat ca să poată pleca”. O celebră actriță a murit. Avea 97 de ani și era renumită pentru primul film produs de studioul Universal realizat în 3D și care a avut premiera în anul 1953.

Doliu în industria cinematografică. O foarte cunoscută a încetat din viață. Vestea a fost confirmată de fiica sa. Barbara Rush, cunoscută pentru rolul principal din It Came From Outer Space (1953) a murit duminică, 31 martie 2024.

Vedeta de origine americană avea 97 de ani. Anunțul nefericit a fost făcut public de fiica sa și a regretatului publicist, Warren Cowan, Claudia Cowan, care lucrează ca corespondent la postul de televiziune Fox.

Jurnalista a transmis un mesaj emoționant pe micile ecrane, fiind de părere că mama sa a așteptat să se întoarcă acasă pentru a-și putea lua rămas bun. Regretata actriță a avut-o aproape pe fiica sa în ultimele clipe.

„Minunata mea mamă a murit în pace la 5:28 în această seară. Am fost cu ea în această dimineaţă şi ştiu că m-a aşteptat să mă întorc cu bine acasă ca să poată pleca”, a declarat jurnalista pentru Fox News Digital.

Cine a fost actrița Barbara Rush

Barbara Rush s-a născut în anul 1927, în Denver, însă a copilărit în Los Angeles. Regretata artistă din Statele Unite ale Americii a studiat teatrul la Universitatea din California, Santa Barbara, iar după absolvire avea să dea lovitura.

Vedeta a semnat un contract cu Paramount Pictures și în felul acesta și-a făcut debutul pe marele ecran. Primul său rol a fost în The Goldbergs – un spin-off al popularului serial radiofonic și de televiziune. Serialul a fost creat de Adam F

Rolul decisiv avea să vină în 1951, în filmul științifico-fantastic premiat cu Oscar – When Worlds Collide. Actrița a interpretat rolul unei fete de astronom care încearcă să avertizeze omenirea că este condamnată de o stea rebelă aflată pe un curs de coliziune cu Pământul.

De-a lungul carierei sale a jucat alături de Frank Sinatra şi Dean Martin în musicalul cu gangsterii plasat în Chicago ‘Robin and the 7 Hoods. Mai este cunoscută și din pelicula pe teme juridice The Young Philadelphians, unde a jucat cu Paul Newman.

Totodată, a fost nominalizată la un Glob de Aur pentru filmul Hell and High Water, care este despre o expediţie cu submarinul în Alaska. Barbara Rush a putut fi urmărită și în emisiunile de televiziune Peyton Place, All My Children și 7th Heaven.

Din palmaresul său face parte și serialul din anii 60 Batman, unde a avut un rol negativ. Mai exact, regretata actriță i-a dat viață Norei Clavicle în câteva episoade. Conform , vedeta a câştigat un Glob de Aur în 1954 graţie interpretării din filmul SF – It Came From Outer Space.

A avut roluri secundare în filme precum Bigger Than Life și Magnificent Obsession. În plan personal Barbara Rush a fost căsătorită de 3 ori, cu Jeffrey Hunter (între 1950 și 1955), Warren Cowan (1959-1969) și Jim Gruzalski (1970-1973). Are doi copii.