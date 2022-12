Doliu în lumea filmului. Stuart Margolin, actorul din The Rockford Files, a murit la 82 de ani

Doliu în lumea filmului. Un actor din serialul de televiziune din anii 1970, The Rockford Files, a murit la 82 de ani. Anunțul nefericit a fost făcut de o rudă, care a transmis un mesaj dureros pe rețelele de socializare.

Doliu în lumea artistică. Stuart Margolin, cunoscut pentru rolul din The Rockford Files, a încetat din viață. Avea 82 de ani

Stuart Margolin a murit în cursul dimineții de luni, 12 decembrie 2022, fiind înconjurat de persoanele dragi. , recunoscut pentru filmele în care a jucat de-a lungul carierei artistice, avea 82 de ani.

ADVERTISEMENT

A jucat în seriale precum The Fugitive, Ben Casey și Alfred Hitchcock Presents, cel mai cunoscut personaj al său fiind Evelyn „Angel” Martin, din The Rockford Files. A fost căsătorit de două ori și are un fiu vitreg.

Potrivit The Hollywood Reporter, starul câștigător a două premii Emmy, în 1979 și 1980 pentru munca sa la popularul show NBC, a încetat din viață din cauze naturale.

ADVERTISEMENT

„Cele mai profunde două momente din viața mea… nașterea copiilor mei și faptul că am fost lângă patul tatălui meu vitreg când a murit. Mama, fratele meu și cu mine îi țineam mâinile.

Tot timpul dintre naștere și moarte, viața, depinde de noi să îl umplem cu momente la fel de profunde. Oricum, m-a făcut să realizez cât timp am pierdut cu lucruri care nu aveau să însemne nimic.

ADVERTISEMENT

Doar o realizare profundă pe care m-am gândit să o împărtășesc. Te iubesc, Stuart Margolin. Un mare actor/scriitor/producător/regizor.

Dar, mai ales, un tată vitreg profund talentat care a fost întotdeauna acolo cu dragoste și sprijin pentru familia sa”, a scris fiul regretatului actor, Max Martilini, pe contul de .

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Stuart Margolin, rol memorabil în Death Wish

Stuart Margolin a avut un rol memorabil în Death Wish, de acțiune care s-a difuzat în anul 1974. A jucat alături de Charles Bronson și personajul său a fost un dezvoltator.

ADVERTISEMENT

De asemenea, regretatul actor născut pe 31 ianuarie 1940, în Davenport, Iowa, Statele Unite ale Americii a interpretat un rol și în Gunsmoke ca haiduc. Se întâmpla în anul 1973.

În altă ordine de idei, artistul american a scris mai multe cântece împreună cu prietenul și compozitorul Jerry Riopelle. Piesele au apărut pe albumele amicului său în 1967.