Doliu pentru o actriță din România. „Sunați-vă părinții dacă îi mai aveți…”

O actriță din România este în doliu după ce, recent, și-a pierdut tatăl. Vedeta este devastată, mai ales că pierderea a avut loc chiar înainte de sărbători.

Andreea Perju trece prin momente grele după ce . Părintele actriței s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani, iar vedeta este devastată.

Pe rețelele de socializare, Andreea Perju a publicat câteva imagini cu ocazia zilei sale de naștere. Din păcate, aceasta nu se poate bucura pe deplin de împlinirea vârstei de 39 de ani, din cauza pierderii suferite.

Actriței din serialul “Bravo, tată!” îi este greu după ce , însă este recunoscătoare că are alături oameni care să o ajute în această perioadă. În mesajul publicat în dreptul fotografiilor, Andreea Perju i-a îndemnat pe oameni să-și sune părinții atâta timp cât aceștia încă sunt în viață.

Pentru actriță, a fost o zi de naștere foarte tristă, din moment ce pierderea este atât de recentă. Acesta a fost primul an în care tatăl ei nu a mai sunat-o pentru a-i ura “La mulți ani”.

“39 – prezent vs trecut. Am pierdut, dar am și câștigat. Deocamdată îmi adun gândurile și vă mulțumesc pentru fiecare mesaj trimis. Înseamnă mult să văd că vă gândiți la mine chiar și atunci când sunt absentă.

P.S.: sunați-vă părinții dacă îi mai aveți. Despărțirea definitivă de ei o să lase un dor imens care nu mai pot fi înlocuit cu nimic.

Primul an în care tata nu-mi mai spune ‘La multi ani’ și 27 de ani când am pierdut-o pe mama, dar recunoscătoare pentru cei care mă iubesc cu adevărat și de care sunt înconjurată”, a scris Andreea Perju pe .

Andreea Perju, mesaj emoționant înainte de a-și pierde tatăll

Tatăl Andreei Perju s-a stins din viață la finalul lunii noiembrie 2023. În octombrie, cu câteva săptămâni înainte de pierderea pe care a suferit-o, vedeta a postat un mesaj prin care i-a îndemnat pe oameni să aibă grijă de părinții lor și să se bucure de prezența acestora.

“S-a plecat de acasă cu un zâmbet chinuit pe față pentru că pe lângă poveștile frumoase pe care le împărtășesc cu voi pe rețelele de socializare e și o parte a vieții care nu e atât de roz și ușoară. Merg mai departe că n-am încotro dar neputința îmi consumă multă energie în această perioadă.

Vă zic doar atât : aveți grijă de părinții vostri, bucurați-vă de prezența lor, spuneți-le ‘mulțumesc’, ‘te iubesc’, ‘te-am sunat să te întreb ce faci?’, etc deoarece vor veni momente în care doar o să vă rugați să îi mai aveți în viață măcar o zi, două, trei, o lună, un an”, a scris aceasta pe rețelele sociale.