„Domnul Dioszegi, cum ați reușit să faceți blat cu Petrolul și să nu mă prind?” Răspuns direct al șefului de la Sepsi pentru primarul Boc

Au curs atacurile pentru Petrolul după ce Sepsi s-a calificat dramatic în play-off cu un gol în minutele de prelungire. Emil Boc i-a acuzat de blat pe „lupii galbeni”, însă Laszlo Dioszegi susține că trupa din Sfântu Gheorghe nu a fost implicată într-un joc de culise cu ploieștenii.

Laszlo Dioszegi, răspuns direct pentru Emil Boc: „Să rămână lângă ce știe mai bine”

Vivi Răchită l-a întrebat direct pe Laszlo Dioszegi, după acuzațiile de blat de la ultima rundă din sezonul regular: „Am fost la meci, cum ați reușit să faceți blat cu Petrolul și să nu mă prind?”.

Laszlo Dioszegi nu înțelege cum au apărut astfel de acuzații, ținând cont că Sepsi OSK i-a scos pe „lupii galbeni” din Cupa României Betano. Patronul de la Sfântu Gheorghe are un mesaj clar pentru Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca.

„Asta m-am gândit și eu foarte mult. Cât de orgolioșii sunt la cei de la Petrolul Ploiești, pentru că i-am scos din cupă când nu aveam nicio șansă. Nu am discutat cu nimeni, niciodată nu discut cu nimeni despre așa ceva.

Un lucru e clar, sunt genul de persoană care spune întotdeauna că fiecare trebuie să rămână lângă ce știe mai bine. A fost o remarcă nelalocul ei. Dacă ar fi spus un suporter pătimaș era ok, dar un oficial al unui oraș. Nu este ok, am văzut că a și sters postarea.

Toți greșim, așa suntem noi oamenii. Câteodată ne ia gura pe dinainte și după vorbim”, a spus Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în direct de la ora 10:30, doar pe site-ul , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Reacția FRF după acuzațiile de blat de la Petrolul – Sepsi 2-1: „Nu există o cauză pe rolul Comisiei de Disciplină”

după ce au s-au strâns acuzații de blat la Petrolul – Sepsi, scor 1-2. FRF nu a luat în considerare afirmațiile lui Emil Boc, care a fost dat în judecată de oficialii „lupilor galbeni”.

. Tehnicianul este convins că formația din Sfântu Gheorghe și-a câștigat corect calificarea în play-off în fața celor de la Petrolul Ploiești.

„Federația Română de Fotbal monitorizează informațiile disponibile în spațiul public și, de la caz la caz, decide dacă există suficiente argumente și / sau dovezi pentru a iniția o procedură disciplinară. În ceea ce privește meciul în cauză, cel puțin până în prezent, nu există o cauză pe rolul Comisiei de Disciplină cu privire la aspectele de integritate la care ați făcut referire”, spune FRF.

