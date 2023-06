Donald Trump, preferatul republicanilor în ciuda problemelor penale. Democrații au și ei o copie a fostului președinte al SUA

În campania electorală, fostul președinte atrage mulțimi entuziaste care reflectă avansul său larg în sondaje. Alegătorii care caută o alternativă la Donald Trump nu s-au coalizat încă în spatele guvernatorului din Florida sau a altcuiva.

Donald Trump, preferatul republicanilor în ciuda problemelor penale

n.r.) s-au încheiat efectiv pentru mulți alegători care au ieșit să asculte discursul lui Donald Trump la un prânz al femeilor din GOP (Partidul Republican) în această săptămână. “Este Trump până la capăt – nici măcar nu mă întrebați de altcineva”, a declarat Suzanne Pesaresi, în vârstă de 62 de ani, pentru .

ADVERTISEMENT

La 64 de kilometri sud, la o întâlnire cu Ron DeSantis, o mulțime de alte persoane erau convinse că partidul ar trebui să treacă peste fostul președinte. “Am o opțiune, care nu este cea mai bună, și aceasta este Donald Trump”, a declarat fostul deputat republican Bill Ohm. Dar, la fel ca mulți din jurul său, Ohm nu era convins încă de guvernatorul din Florida sau de oricine altcineva.

“Aș putea vota pentru DeSantis dacă nimeni altcineva nu ar avea tracțiune”, a declarat Don Hallenbeck, un proprietar de afaceri care se identifică ca independent și intenționează să voteze în alegerile primare republicane.

ADVERTISEMENT

Confruntându-se cu adversari recent combativi, cu publicitate concurentă în valoare de milioane de dolari și cu două puneri sub acuzare în procese penale, Donald Trump se află într-o poziție dominantă în cursa prezidențială republicană la jumătatea anului 2023. El are un avans consistent față de competiție, arată sondajele. Trump atrage mulțimi entuziaste. Și chiar și unii dintre agenții săi rivali recunosc că are o influență de nezdruncinat asupra unei părți considerabile a electoratului.

DeSantis – care cândva a fost mai competitiv față de Trump în sondaje – nu mai pare la fel de amenințător după ce a alunecat până pe un loc secund îndepărtat și apoi nu a mai avansat. Imaginea este mai complicată la nivel de stat, cu un nou sondaj din Wisconsin care îi arată pe Trump și DeSantis la egalitate. Dar, în general, votul non-Trump este divizat și sondând un câmp aglomerat de alternative, potrivit interviurilor cu alegătorii din acest stat și din alte părți, precum și a sondajelor de opinie din cursa republicană.

ADVERTISEMENT

DeSantis rămâne cel mai competitiv contracandidat al lui Trump

Aliații și consilierii rivalilor lui Trump spun că există suficient timp pentru a remodela cursa cu dezbateri, organizare intensivă pe teren și profitând de entuziasmul din primele state. Dar puțini sunt cei care neagă faptul că Trump a devenit doar mai formidabil în prima jumătate a anului, în timp ce cursa pentru a-l înlocui este mai instabilă ca niciodată.

Unii văd o cale de a-l răsturna pe Trump vizând eligibilitatea sa, în timp ce acesta se află sub amenințări juridice tot mai mari. Ei susțin că o nominalizare a lui Trump l-ar ajuta pe președintele Biden să câștige un al doilea mandat.

ADVERTISEMENT

“Vom fi uciși” dacă alegerile generale se vor concentra pe problemele juridice ale lui Trump, a declarat Sean Van Anglen, un consultant republican care îl susține pe DeSantis și care l-a numit pe Trump o povară pentru candidații de la coada scrutinului. “Va fi o zi minunată pentru Biden și Partidul Democrat.”

ADVERTISEMENT

Dar mulți republicani nu își exprimă astfel de îngrijorări. Forța lui Trump în rândul bazei republicane a fost afișată la sfârșitul săptămânii trecute la conferința Faith & Freedom Coalition, o adunare a conservatorilor creștini din Washington, unde au luat cuvântul mulți candidați la președinție, dar niciunul nu s-a apropiat de primirea entuziastă a lui Trump. Fostul președinte s-a bucurat pe îndelete de adulația mulțimii când a urcat pe scenă pe acordurile melodiei “God Bless the U.S.A.”.

Trump transmite un mesaj combativ alegătorilor republicani din alegerile primare care rezonează cu mulți dintre ei. El a adoptat poziții politice și o retorică tot mai conflictuală și mai extremă și continuă să facă afirmații false, inclusiv cu privire la înfrângerea sa în alegerile din 2020. Fostul președinte a răspuns la punerea sa sub acuzare sale prin atacuri necruțătoare la adresa sistemului de justiție. “Când mă voi întoarce în Biroul Oval, voi nimici total statul paralel”, a declarat el sâmbătă la conferința Faith & Freedom Coalition.

DeSantis rămâne cel mai competitiv contracandidat al lui Trump și are sprijinul a mai mult de 1 din 5 alegători republicani în sondaje recente. Vorbind la câteva ore după DeSantis, marți, când ambii candidați au făcut campanie în New Hampshire, Trump s-a lăudat cu avansul său în statul cheie de început și a recunoscut că îl atacă neîncetat pe DeSantis mai degrabă decât pe alți candidați.

Trump încearcă să profite de problemele cu legea

Este “pentru că este pe locul al doilea”, a spus Trump mulțimii. “Nu trebuie să-l atacăm pe cel de pe locul trei – nu-l atacați pe al treilea, al patrulea, al cincilea sau al șaselea. Preocupați-vă de al doilea. Pe măsură ce vreunul dintre ei se apropie de locul doi, noi îi trimitem înapoi la coadă.”

Intrarea oficială a lui DeSantis în cursă luna trecută nu i-a dat impulsul pe care mulți susținători îl sperau, lăsându-i pe republicanii obosiți de Trump într-o poziție familiară – așteptând ca propria conduită a fostului președinte să îl ajungă din urmă într-o zi, cumva, în ciuda istoriei recente.

“Cred că, în timp, oamenii vor spune: ‘Este prea mult haos în lumea lui Trump’. Haosul nu va face decât să crească”, a declarat Hal Lambert, un fost donator al lui Trump, care acum strânge fonduri pentru DeSantis, chiar dacă a atribuit o parte din puterea lui Trump unui efect de raliere din cauza acuzațiilor sale.

Acuzațiile federale potrivit cărora Trump a gestionat în mod greșit documente clasificate reprezintă un risc juridic serios pentru fostul președinte, iar Departamentul de Justiție cere ca procesul să înceapă în decembrie, cu puțin timp înainte de primele adunări electorale și primare ale Partidului Republican. Totuși, acest calendar este posibil să se prelungească.

Trump se confruntă, de asemenea, cu o anchetă în Georgia, precum și cu o anchetă federală privind eforturile nereușite ale sale și ale aliaților săi de a anula alegerile din 2020. De asemenea, Trump a fost pus sub acuzare în acest an la New York pentru acuzații legate de plăți menite să reducă la tăcere o actriță de filme pentru adulți în timpul primei sale candidaturi prezidențiale. El a pledat nevinovat.

În campanie, Trump a încercat să transforme problemele sale juridice într-un strigăt de mobilizare. “De fiecare dată când democrații de stânga radicală, marxiștii, comuniștii și fasciștii mă incriminează, consider că este o insignă, o mare, mare, frumoasă insignă de onoare și curaj, pentru că sunt inculpat pe baza acestor acuzații”, a declarat Trump la prânzul Lilac al Federației Femeilor Republicane din New Hampshire.

Dublura lui Trump din Partidul Democrat

Numele său de familie, aplecarea libertariană și sprijinul din partea lumii tehnologiei, alături de opiniile sale privind cenzura și vaccinurile, i-au oferit lui un punct de sprijin în competiția pentru 2024.

Robert F. Kennedy Jr. a refuzat să-l critice miercuri seară pe fostul președinte Trump și s-a declarat flatat de comentariile recente ale lui Trump, care l-a lăudat ca fiind un “tip de bun simț”. Întrebat de o jurnalistă ce părere are despre Trump, Kennedy a spus: “Nu am de gând să atac personal alte persoane”, scrie .

El a mers apoi mai departe, exprimându-și mândria că a primit recent aprecieri din partea lui Trump, care este implicat în probleme juridice în calitate de principal concurent republican la alegerile prezidențiale republicane. De asemenea, el s-a referit la fostul președinte la timpul prezent. “Sunt mândru că președintele Trump mă place”, a spus el.

Donald Trump a fost cea mai recentă figură de dreapta care l-a apărat pe Kennedy într-o apariție în această săptămână la o emisiune televizată.

“Rezistă”, l-a sfătuit Trump pe Kennedy. “A fost foarte drăguț cu mine, am avut de fapt o relație foarte frumoasă cu el de-a lungul anilor. Este un tip foarte inteligent și un tip bun. Este un tip de bun simț, la fel ca mine. Așa că, indiferent dacă ești conservator sau liberal, bunul simț este bunul simț”, a adăugat el.

Faptul că RFK Jr. a evitat ocazia de a-l critica pe Donald Trump a fost cel mai recent semn că pretendentul la președinție face o echilibristică fină între partidul democrat și cel republican. El a refuzat, de asemenea, să se angajeze să îl susțină pe președintele Biden în cazul în care va pierde alegerile primare democrate în fața președintelui în funcție, care se află cu mult în fața sa în sondaje. Dar a declarat ulterior că “îl apreciază” pe președinte, pe care îl cunoaște de zeci de ani. “Trebuie să încetăm să ne mai urâm unii pe alții”, a spus el.

Declarații controversate despre Rusia

Unii democrați sunt îngrijorați că Robert F. Kennedy Jr. ar putea candida ca independent în alegerile generale, ceea ce ar putea să-i ia voturi lui Biden și să-l ajute pe Trump. Abordarea lui Kennedy față de Trump este o abordare net diferită de cea a lui Biden și a majorității democraților, care l-au prezentat pe fostul președinte ca pe o amenințare la adresa constituției și a democrației.

RFK Jr., fiul fostului procuror general Robert F. Kennedy și nepotul fostului președinte John F. Kennedy, și-a lansat în aprilie candidatura la alegerile primare, luptând pentru nominalizarea democrată împotriva candidaturii lui Biden pentru realegere.

Biden a obținut un avans considerabil în sondaje față de contracandidații săi democrați, deși unii membri ai partidului și-au exprimat îngrijorarea cu privire la profilul în creștere al controversatului activist anti-vaccin.

Robert F. Kennedy Jr. a sugerat în cadrul unei alte emisiuni de televiziune că Rusia a “acționat cu bună credință” în diverse eforturi pentru a pune capăt războiului din Ucraina și a dat vina pe SUA pentru acest conflict care durează de 16 luni.

Kennedy a mai declarat că președintele rus Vladimir Putin a “spus în mod repetat da” negocierilor. “De fapt, a negociat, de două ori a acceptat acorduri”, a spus democratul. “A acceptat Acordul de la Minsk, iar apoi a acceptat în 2022 un acord care ar fi lăsat Ucraina complet intactă.”

Acordurile de la Minsk au fost două acorduri internaționale distincte din 2014 și 2015 care au încercat să pună capăt luptelor din regiunea Donbas din Ucraina. Luptele nu s-au încheiat niciodată complet, iar Putin a susținut că acordurile “nu au existat” cu puțin timp înainte de a lansa invazia sa la scară largă în Ucraina în februarie anul trecut.

Nu este imediat clar la ce acord 2022 se referă Kennedy. Cu toate acestea, candidatul democrat a acuzat SUA că a distrus negocierile. “Noi am fost cei care l-am forțat pe [președintele ucrainean Volodimir] Zelenski să saboteze acel acord. Acesta era deja semnat”, a afirmat Kennedy. “Deci, știți, rușii au acționat cu bună credință. … Deci, nu, cred că noi suntem cei care nu am acționat cu bună credință.”

Kennedy a criticat anterior implicarea Americii în războiul din Ucraina, sugerând că acest conflict este “creația unei mentalități necruțătoare de dominație străină” din partea SUA. “Detest invazia brutală și sângeroasă a Rusiei în acea națiune”, a declarat Kennedy. “Dar trebuie să înțelegem că guvernul nostru a contribuit, de asemenea, la circumstanțele în care se află, prin provocările repetate și deliberate ale Rusiei, care datează din anii 1990.”