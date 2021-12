Secretul ascuns luni de zile de Dorian Popa: “E un business de suflet”. Din ce vrea să facă bani acum

Cântăreț, artist, influencer și, mai nou, autorul unei cărți de business. Dorian Popa lansează prima carte din carieră, intitualată ”Tu ești următorul influencer de succes.”

Dorian Popa: ”E un fel de autobiografie, cu business book”

A ținut secret timp de câteva luni și, cu doar câteva ore înainte de marele eveniment, Dorian Popa a făcut anunțul lansării primei sale cărți. Celebrul artist ne-a dezvăluit că ‘Tu ești următorul influencer de succes”, cartea lui, este un business book, îmbinat cu întâmplările din viața lui, și că cititorii vor avea ocazia să-l cunoască și pe omul din spatele ecranelor.

”Cartea se numește ‘Tu ești următorul influencer de succes’, este făcută să fie cât se poate de plăcută, de digerabilă, în stilul meu umoristic, dar, în același timp, cât se poate de realist. Cartea are 300 de pagini, dar nu sunt scrise cuvinte, rând după rând. La anumite citate am reușit să le punem niște chenare, citate, ca să fie cartea mai vioaie, nu lectură stufoasă efectiv. Am văzut setea oamenilor pentru a cunoaște mai multe substraturi din acest domeniu, social media, care a devenit un business de toată frumusețea.

Am îmbinat ideea de business din carte, cu ideea de viață personală. Am povestit clădirea personalității mele, a educației, cum a apărut muzica în viața mea, ce alte cariere am mai încercat. E un fel de autobiografie, cu business book de toată frumusețea, după părerea mea. E ca un manual de Windows.”, ne-a spus Dorian Popa.

Cine l-a inspirat pe Dorian Popa

Artistul ne-a dezvăluit cine l-a inspirat în crearea cărții sale, care va ajunge în mâinile cititorilor cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Cele 300 de pagini promit să fie captivante și inspiraționale, spune artistul.

”Pot să spun că bunul meu prieten Mihai Bendeac a existat în mintea mea și a fost o sursă de inspirație atunci când m-am gândit la această carte. Dar trebuie să spun și că o aveam în minte de ceva vreme, doar că a fost sincronizare cerească, ca în acest timp să putem să ne și apucăm de ea, și să și putem să o livrăm în timp util, astfel încât să fie în inimile oamenilor de sărbători.”, a declarat artistul pentru FANATIK.

Dorian Popa: ”Realizarea cărții a durat trei zile”

Dorian Popa ne-a mai povestit că realizarea cărții sale a durat doar trei zile. Deși nu el a scris-o, vedeta ne-a spus că zilele în care a lucrat pentru realizarea cărții

”Cartea nu este scrisă de mine, eu sunt un tip mai mult pe business și mi-am dat seama că nu am calitățile necesare de a fi un scriitor. Nu știu dacă aș fi avut timpul necesar, motiv pentru care am lucrat cu Ionuț Țuța, cel care a scris cartea și care m-a intervievat trei zile, de dimineață, până seara, timp în care eu am povestit video.

Teoretic, realizarea cărții a durat trei zile. Efectiv nu m-am mișcat din canapea. Cred că au fost cele mai lungi zile de muncă sedentare din viața mea. Singurul lucru care m-a interesat a fost faptul ca cel care se va ocupa de scrierea cărții să fie un om competent, pentru că este importantă trecerea de la cuvintele mele, la rândurile scrise. ”, a mai spus Dorian Popa, pentru FANATIK.

Dorian Popa: ”Sunt foarte mândru de ce a ieșit”

Artistul recunoaște că își dorea de foarte mult timp să scrie o carte, deși este zilnic și prezența în mediul online. Ba mai mult, Dorian Popa spune că autobiografia sa se adresează în primul rând tinerilor, pentru care este un idol.

”Nu am vrut să mergem pe un titlu cheesy, pentru că am vrut să subliniez pentru tineret, în special, ideea de business, de carieră, din acest mediu online pe care mulți îl critică, dar în care eu am crezut orbește în anii trecuți și care acum îmi arată că nu am greșit. Sunt foarte mândru de ce a ieșit, este foarte cool, foarte fresh. E o lectură plăcută, motivațională.”, ne-a mai declarat Dorian Popa.

Cartea lui Dorian, plină cu idei și dezvăluiri picante din viața artistului

Întrebat care este una dintre cele mai tari povești din carte, artistul spune că dezvăluie pe larg despre momentul primului său job, dar și prima concediere. Tot în carte, Dorian Popa vorbește și despre oamenii care și-au pus amprenta asupra personalității sale și l-au ajutat în cariera sa.

”Una dintre cele mai tari povești din carte este cea în care am povestit cum am fost eu concediat prima dată. E o chestie care arată și niște lucruri de decizie, de alegeri în viață, pentru că de multe ori, traseul pe care îl parcurgem în viață îl și alegem.

Am vorbit și despre oamenii care au reprezentat repere notabile în viața mea, cum ar fi Dan Negru, Teo Trandafir, nume grele ale industriei showbiz-ului românesc, nume care pe mine m-au marcat și m-au făcut să fiu alt om. ”, mai spune Dorian.

Ce așteptări are Dorian Popa de la carte

Artistul spune că își dorește ca autobiografia sa să le aducă oamenilor fericire, dar și motivație pentru a-și dori mai mult de la viață. Ba mai mult, Dorian ne-a povestit și o întâmplare cu o persoană a cărei viață a luat o turnură extraordinară din momentul în care a început să-l urmărească pe influencer pe social media.

”Îmi doresc ca toți cei care citesc cartea să spună ‘Wow”, la fel cum un domn, m-a oprit pe stradă și mi-a spus că până să mă cunoască, avea un job și credea că asta este viața. După ce a început să mă urmărească, îmi povestea că și-a luat două job-uri, produce peste dublu și simte că mai poate și e foarte fericit. Îmi doresc să fac oamenii fericiți și să-și dorească mai mult de la viață.”, povestește Dorian.

Dorian Popa, sfaturi pentru cititori: “Cartea asta e un business de suflet”

Dorian Popa are și câteva sfaturi pentru cititorii săi, cărora le recomandă să se bucure de fiecare rând al cărții, să se inspire și eventual să pună în aplicare câteva din sfaturile sale.

”Îi sfătuiesc pe cei care vor cumpăra cartea să o citească cu mintea deschisă, fără prejudecăți, și să lase copilul din ei să citească și printre rânduri. Dacă vor face aceste lucruri, vor debloca niște energii foarte frumoase în ei.

Eu văd cartea asta ca pe un business de suflet, să ajungă la inima omului, nu să genereze cifre. Evident că ar fi o mândrie și acest lucru și suntem pregătiți. ”, a încheiat Dorian.