Dorian Popa, în lacrimi! Ce s-a întâmplat după ce Poliția l-a lăsat fără carnet de condus: „Lua niște pastile”

Dorian Popa a izbucnit în plâns după episodul care a avut loc în seara zilei de 27 octombrie 2023, când un echipaj de Poliție l-a prins conducând mașina sub influența unor substanțe interzise.

Dorian Popa a plâns la telefon când a vorbit cu Elena Merișoreanu. Ce spune despre situația sa penală

Una din persoanele care a reușit să dea de influencer este Elena Merișoreanu, cea care a povestit în ce stare este acum artistul. De ore bune, Johnuțul nu oferă nicio explicație publică, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Se pare că, în ciuda postărilor programate care apar pe pagina sa de Instagram, Dorian Popa nu traversează chiar atât de zen, cu zâmbetul până la urechi, situația în care se află.

Elena Merișoreanu a dezvăluit, , că a vorbit cu el la telefon. Tânărul a plâns în timpul conversației, explicând cum a ajuns să fie arătat cu degetul. Dorian Popa i-a spus interpretei de muzică folclorică partea sa de adevăr, în ciuda faptului că Poliția îl contrazice.

Dorian i-ar fi zis că a fost într-un club, unde se fuma și el a inhalat, din greșeală, acel fum.

Ba mai mult, mai precizează că Dorian Popa lua și niște pastile în ultima perioadă ca să se poată odihni mai bine, căci în ultima vreme a muncit de i-au sărit capacele.

Influencerul ar lua niște pastile ca să se poată odihni

„Am vorbit cu el, aseară, la telefon. Plângea saracul. Se blestema că e nevinovat, că a fost, undeva, parcă zicea că într-un club, unde se fuma. Și că a inhalat de acolo.

În plus, de o perioadă, el lua și niște pastile, ca să se poată odihni. Muncește foarte mult. Are firme, e tare harnic, mai rar așa om. În plus, e și foarte credincios. Mereu se roagă”, a declarat Elena Merișoreanu despre ce i-a zis Dorian Popa, pentru sursa mai sus amintită.

Imediat după ce a picat DrugTest-ul, Dorian Popa a fost dus la spital pentru a i se recolta probe de sânge. Cântărețul și influencerul s-a ales cu dosar penal pentru fapta sa.