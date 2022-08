Dorian Popa, umilință fără margini! Cu milioane în conturi, vedeta tot și-a amanetat lanțul pentru o masă, la Paris

Dorian Popa este, cu siguranță, una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, dar, atunci când ajunge la Paris, celebritatea de care de bucură nu îl ajută la nimic. Artistul a povestit cum, la un moment dat, în capitala Franței, a trăit un moment cât se poate de umilitor.

Dorian Popa, umilință uriașă pentru o masă. Și-a amanetat bijuteriile pentru mâncare

Dorian Popa a povestit, pe contul său de Youtube, cea mai mare umilință prin care a trecut. Se întâmpla la Paris, în capitala Franței și a fițelor, a bun-gustului. Era și el, la restaurant, mânca și, probabil, își răsfăța nenumărații fani pe care îi are cu deliciile culinare pe care le avea în față.

Doar că, la un moment dat, ca la orice restaurant, vine și momentul notei de plată. Iar cum Dorian Popa este un adept al tehnologiei de ultimă oră, nu avea în buzunare niciun leu. Sau euro, moneda cu care se plătește în Franța.

Evident, . Doar că plățile pe care le face sunt prin telefon sau prin smartwatch, iar cardul îl ține mai mult de formă, banii cash fiind inexistenți în buzunarul lui. Iar în restaurantul de fițe pe care l-a vizitat tehnologia pe care o folosește vedeta a fost ignorată…

Iar cum nu a avut bani la dispoziție, nici măcar virtual, Dorian Popa a ajuns în penibila situație de a vorbi cu managerul restaurantului. Și, ca să nu rămână la spălat de vase, și-a lăsat amanet lanțul de aur de 24 de karate de la gât.

Ce spune Dorian Popa despre cel mai penibil moment din viața lui

Dorian Popa și-a povestit aventura umilitoare pe contul său de socializare. Și, pe Youtube, el și-a povestit pățania din restaurantul parizian, fără să ascundă că situația l-a făcut să se simtă prost.

”Eram într-un restaurant și când să primesc comanda am văzut că nu aveam bani la mine. Mi-a căzut fața când am văzut că nu merge, pentru că eu nu am portofel la mine, am apple pay pentru că trăim în 2022 și suntem în Franța. Nu știam cum să fac pentru că dacă luam Uber făceam 40 de minute până la hotel ca să mă duc să-mi iau cardul ca să mă întorc să plătesc.

În acel moment nu știam cum să explic că o să mă întorc mâine. Într-un final, după ce l-am sunat pe manager, care nu era aici și care a spus că nu este o problemă, pot să plec acasă, dar să las buletinul și să mă întorc mâine să plătesc.

Ce crezi? Nu aveam nici buletin la mine. Într-un final i-am zis ca în România, m-am simțit ultimul om. Am scos lanțul de la gât, i-am arătat instagramul la ospătar și i-am zis să se uite să vadă că nu am venit aici să fur mâncare. Am plecat acasă, lăsând lanțul de 24 de karate pe o masă de 60 de euro”, a spus

Dorian Popa, afaceri de milioane

din afacerile pe care le derulează, fie că este vorba de muzică, conturi de socializare sau imobiliare. Iar firma pe care o deține, Dorian Popa Show SRL raportează, anual, bani frumoși câștigați.

Conform bilanțului depus la ANAF și consultat de FANATIK, firma lui Dorian Popa a reușit, în anul fiscal 2021 să crească la toate capitolele importante cu mai bine de 50%. Astfel, cifra de afaceri raportată de firma care are ca obiect activități de interpretare artistică și spectacole a fost de peste 3,2 milioane de lei (peste 640.000 de euro).

Profitul pe 2021 a fost, la rândul lui, impresionant, reușind, față de 2020, să crească cu peste 50%. Astfel, Dorian Popa a raportat profit de aproape 2,6 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 520.000 de euro.