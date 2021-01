Dorin Șerdean, dialog încins cu DDB: “Urma să încasați 55.000 de euro comision?” / “Altă întebare”

Dorin Șerdean a fost dat afară din funcția de președinte executiv de la Dinamo. Oficialul a intrat într-un dialog încins cu Alex Conovaru, membru DDB, la emisiunea Digisport Matinal și spune că decizia este ilegală și că are în continuare drept de semnătură.

Omul de încredere a lui Pablo Cortacero a reiterat ce a spus patronul în interviul exclusiv pentru FANATIK și consideră ilegală ședința CA prin care a fost demis de la cârma clubului. Mai mult, el spune că a semnat o hârtie prin care să lase mașina, nu prin care acceptă decizia.

Omul de afaceri din Alba Iulia nu a răspuns acuzelor prin care și-a plătit un salariu din banii DDB și s-a enervat când a fost întrebat dacă ar fi luat un comision de 55.000 de euro pentru transferul lui Ahmed Bani la Voluntari, care nu s-a mai întâmplat. Vă prezentăm în ceea ce urmează, dialogul dintre cei doi:

Dorin Șerdean, dialog încins cu DDB: “V-ați plătit un salariu din banii pentru ANAF?”

Alex Conovaru: Ați ridicat 12.000 de euro din bancă pe 21 ianuarie anul curent?

Dorin Șerdean: În primul rând, nu se pot ridica atât de mulți bani. Există o limită și acea limită este de 10.000 de lei zilnic. Este ușor să manipulezi opinia publică cu astfel de minciuni. Nu se pot scoate 12.000 de euro cash. Nu am scos nimic din bancă.

Nu ați scos niciun ban din bancă?

– Nu. Plățile s-au făcut prin ordin de plată.

Deci ați plătit avocații?

– S-au făcut prin ordin de plată.

“Am semnat o foaie prin care să aduc mașina luni”

Domnule Șerdean, ați semnat o foaie prin care acceptați decizia CA privind întreruperea contractului?

– Am semnat o foaie prin care să aduc mașina luni. Dar am zis că discutăm luni. Vorbim de un simulacru de Consiliu de Administrație. Eu am fost la bancă, am făcut plăți, am dat bani de deplasări. Este un Consiliu de Administrație construit ilegal.Tot ce s-a întâmplat este ilegal. Nu are cum…

Ați semnat foaia prin care vi se cere demisia?

– Ce foaie domnule? La Registrul Comerțului apare clar că domnul Pablo Cortacero este președintele Consiliului de Administrație. Este ilegal. Oamenii se află într-o eroare crasă care se va lăsa cu niște plângeri.

“Ok, ipotetic, dacă plec de la Dinamo. Cum funcționează Dinamo?”

Nu, nu aveți dreptate deloc. Încercați să ne induceți în eroare.

– Dreptatea nu este a mea. Este a legii române. Puneți la îndoială legile?

Jos pălăria pentru ce ați făcut în Alba Iulia. Poate au nevoie oamenii ăia acolo de dumneavoastră

– Dacă ajung banii în conturi este problema rezolvată. Dacă nu, ne batem pe ce? Pe semnături? Ok, ipotetic, dacă plec de la Dinamo. Cum funcționează Dinamo? Drept de semnătură am eu și Cortacero. Cum funcționează acest club?

Nici dumneavoastră nu mai aveți încredere în Cortacero.

– Nu îmi răstălmăciți cuvintele. Dar dați-mi vă rog o soluție. Dacă nu mai există nimeni cu drept de semnătură, cum funcționează clubul?

Dumneavoastră nu v-ați achitat 9500 de lei?

– Stimate domn, verificați vă rog la bancă cine are drept de semnătură.

V-ați plătit dumneavoastră 9500 de lei din banii de la ANAF?

– Destinația o stabilește cine are drept de semnătură.

“Să vă dea Dumnezeu să vă luați pâine din banii pe care i-am încasat eu din comisioane. Mă acuzați de hoție?”

Deci v-ați plătit.

– Spuneți-mi altceva. Cum poți să dai afară o persoană pe motiv că n-a fost la muncă. Ați citit contractul? Vă depășesc aceste lucruri, vă rog frumos.

Domnule Șerdean, ar fi urmat să încasați un comision de 55.000 de euro pentru transferul lui Bani la Voluntari?

– Să vă dea Dumnezeu să vă luați pâine din banii pe care i-am încasat eu din comisioane. Mă acuzați de hoție?

“Aștept niște bani care să intre în club pentru că e singura cale de rezolvare”

Nu vă acuz, nu am spus că ați luat. Am spus că ați vrut să luați.

– Vorbiți în necunoștință de cauză.

Moderator: Cum se poate rezolva situația de la club, domnule Șerdean?

– Aștept niște bani care să intre în club pentru că e singura cale de rezolvare.

Alex Conovaru: Păi de unde? Bani de la DDB ca să vă mai plătiți un salariu?

– Altă întrebare.