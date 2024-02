Va pune suflet în arbitraj?! „Centralul” acuzat că face parte din galeria giuleștenilor, delegat la Rapid – Oțelul Galați! „O rușine!”

cel puțin ciudată pentru meciul dintre Rapid și Oțelul Galați de sâmbătă, de la ora 20:00, care ar putea pune presiune atât de „central”, cât și pe formația oaspete.

Rapid are doar victorii în SuperLiga cu Ionuț Coza la centru!

Ionuț Coza din Cernica a fost delegat pentru a conduce partid dintre Rapid și Oțelul Galați. Alături de acesta vor fi asistenții bucureșteni Valentin Avram și Cosmin Vatamanu. Arbitru VAR va fi Andrei Chivulete (București), iar arbitrul AVAR va fi Viorel Flueran (Craiova).

„Centralul” Ionuț Coza a mai arbitrat-o pe Rapid în SuperLiga 1 în două rânduri, de fiecare dată giuleștenii s-au impus. În sezonul 2021-2022, Rapid a învins Academica Clinceni, scor 1-0, iar în sezonul următor giuleștenii au câștigat pe teren propriu, 2-1 cu FC Argeș.

Dan Alexa, acuzații pentru Ionuț Coza: „O rușine de arbitraj! E rapidist, a fost și în galerie!”

Rapid a mai fost arbitrată de Ionuț Coza și în Liga 2. În play-off-ul ligii secunde, după un meci câștigat cu ASU Poli Timișoara, scor 1-0, Dan Alexa, antrenorul de atunci al bănățenilor, a lansat o serie de acuzații extrem de grave.

Coza a văzut henț în careu la Bocșan, apoi la eliminat, meciul fiind abia în minutul 17. Giuleștenii au ratat lovitura de pedeapsă, dar după meci s-a creat un adevărat scandal. Dan Alexa l-a acuzat pe Ionuț Coza că ar fi făcut parte în trecut din galeria Rapidului.

„O rușine de arbitraj, toată maniera de fapt, am jucat în 10 din minutul 17. A fost fault în atac în primă fază și nu a fost henț, era o mișcare naturală a mâinii. S-a rupt echilibrul, până atunci Rapidul nu ajunsese la poarta noastră.

Arbitrul Coza e un rapidist, a fost și în galerie! Rapidul nu avea nevoie de arbitri ca să ne bată. Eliminarea a fost decisivă. Mai sperăm acum doar la locul 4, echipa a arătat că merităm să fim aici. Am venit ca să ajut, strict sufletește, păcat, meritam cel puțin 3-4 puncte în plus”, a declarat Dan Alexa după meciul pierdut cu Rapid.

, iar în prezent locuiește în Cernica. A urmat studiile Facultății de Construcții, iar în anul 1996 a devenit arbitru. În Liga 1 a promovat în 2012.

Ionuț Coza, acuzat și de olteni că ar face jocurile Farului Constanța!

Totodată, că ar face jocurile clubului Farul Constanța. „Centralul” s-a apărat la momentul respectiv și a oferit un drept la replică. Se întâmpla în ianuarie 2022.

„Referitor la acuzațiile conform cărora sunt ‘un apropiat al clubului Farul Constanța’ și că sunt ‘văzut deseori în baza de pregătire a clubului Farul Constanța’ antrenându-mă, vreau să precizez faptul că singura dată când am fost în baza ‘FC Viitorul’, în afara delegărilor în competiții, s-a întâmplat în anul 2018, când am fost un simplu spectator la un joc amical al fiului meu, la un joc în deplasare, fără să am contact cu nimeni din anturajul clubului Viitorul sau al clubului Farul Constanța.

De asemenea, informațiile conform cărora aș merge la hotelul Iaki pentru a face recuperare sunt total false. Nu am intrat niciodată în acest hotel, nici ca turist, nici măcar ca simplu vizitator. Mai mult decât atât, nu am rude în județul Constanța și nu am relații de prietenie cu nicio persoană din anturajul clubului Farul Constanța.

Declarația ‘Arbitrul Coza este corupt’ îmi pătează imaginea, o afectează și pe cea a Comisiei Centrale a Arbitrilor, de aceea iau în considerare varianta de a acționa în instanță persoanele care mi-au adus un prejudiciu prin astfel de afirmații neadevărate”, a fost reacția lui Coza în anul 2022.