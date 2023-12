Dorinel Munteanu, după FCSB – Oțelul 0-2: “Nu au arătat niciun fel de respect sau teamă”

Teles a profitat de o greșeală în apărarea lui Charalambous și a reușit deschiderea scorului. FCSB s-a aruncat în ofensivă. însă gălățenii au rezistat și au reușit să înscrie și golul de 2-0, prin Cisotti.

Dorinel Munteanu îl învinge pe Gigi Becali

“Ce am afirmat la începutul săptămânii este mai puțin important; mă bucur pentru echipă și pentru ceea ce au înțeles din înfrângerea cu Craiova. A fost o săptămână dificilă pentru noi, având în vedere că am suferit o înfrângere nemeritată.

Cu toate acestea, astăzi am jucat bine, nu am oferit nicio șansă adversarului, iar victoria nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Nu sunt ironic; mă bazez pe echipă, pentru că muncim în fiecare zi, iar jucătorii sunt conectați la antrenamente.

În ceea ce privește ajutorul financiar pe care intenționez să-l aduc, vor exista întârzieri, ca în cazul oricărei echipe, dar voi face acest gest, iar băieții vor primi ceea ce li se cuvine. Discursul și ceea ce s-a întâmplat înainte de meci rămân în sfera mea privată”, a declarat Dorinel Munteanu.

Antrenorul gălățenilor a spus atunci că vine hotărât la București să îl învingă pe Gigi Becali. Oțelul a câștigat cu 2-0 duelul de pe Național Arena în fața a 5.700 de fani veniți la stadion.

“Știm că avem jucători de valoare în față, aceștia fiind liderii campionatului. Jucătorii mei nu au arătat niciun fel de respect sau teamă față de FCSB. Au jucat așa cum le-am transmis, având încredere în ei și depunând efort. Echipa mea este cea mai bine pregătită fizic.

Din fericire, mai avem multe meciuri până la finalul campionatului, și sunt convins că îmi voi atinge obiectivul. Nu sărbătorim în exces această victorie, deoarece urmează meciuri în Cupă.

Au fost două obiective importante stabilite de mine pentru acest an și suntem pe drumul cel bun. Îmi pare rău pentru meciul cu Craiova, dar mă bucur că am compensat cu FCSB când nimeni nu se aștepta.

Sunt detalii și aspecte pe care le discut în vestiar pentru a-i motiva pe băieți. Fără îndoială, lotul FCSB-ului este unul foarte valoros. Problema constă în relaxarea lor. Dacă câștigau, ar fi avut un avans de 7 puncte, și cred că au fost puțin relaxați”, a completat Dorinel Munteanu.