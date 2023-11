Dorinel Munteanu e supărat și după UTA – Oțelul 2-4: ”Mai trebuie să lucrăm la psihic”

Gălățenii în fața unui adversar care nu a contat practic decât în ultimele minute. Trupa lui Dorinel Munteanu a acumulat 20 de puncte și s-a apropiat la doar două lungimi de locurile de play-off.

Dorinel Munteanu, prima reacție după UTA – Oțelul 2-4

La finalul partidei UTA – Oțelul 2-4, ultima din etapa a 16-a din SuperLiga, Dorinel Munteanu și-a felicitat jucătorii pentru prestația bună pe care au avut-o, dar i-a și ”urecheat” pentru că s-au relaxat pe final și au primit două goluri.

”Am ştiut că aveam un adversar dificil, dar cred că am făcut o primă repriză foarte bună. Am deschis rapid scorul, am pus presiune și i-am făcut să greșească. Sunt puțin necăjit că am primit două goluri. Mai trebuie să lucrăm la psihic, nu ai cum să iei atât de ușor două goluri.

Ce dacă a avut posesie UTA, a avut în terenul lor, nu în al nostru. De ce vă miră? Eu v-am spus că jocul echipei crește de la meci la meci. Muncesc zi de zi să ne îndeplinim obiectivul. Până în decembrie sper să câștigăm.

Vă spun eu că obiectivul este playoff-ul, ei nu au voie să îl spună. Acesta este impus de mine. Agitația vreau să le-o transmit băieților. O să discut cu ei, nu e permis să iei două goluri. Chiar nu mi-a plăcut atitudinea celor care au intrat”, a declarat Dorinel Munteanu.

Jucătorii Oțelului nu sunt surprinși de faptul că au marcat 4 goluri

Atacantul Alexandru Pop s-a arătat extrem de mulțumit de prestația avută de echipa sa în , însă nu a vrut să vorbească deschis despre obiectivul care există în acest sezon la Oțelul.

”Nu aș putea să zic că cel mai bun meci din cariera mea, noi am vrut să facem un meci bun și ne-a ieșit. Nu pot să spun că e cel mai bun meci al meu, cred că am mai avut meciuri bune și sper să mai fac astfel de meciuri.

Un scor necaracteristic Oțelului, nu? Sincer, nu sunt surprins pentru că știu ce jucători avem și ce lucrăm la antrenamente. Cu toate că lumea spune că avem o echipă defensivă, noi avem jucători de calitate. Avem un obiectiv setat, nu vreau să-l spun, dar nu vrem să ne oprim. Deocamdată nu suntem în obiectiv și mai avem de muncit până acolo”, a spus Pop.

”Eu nu sunt surprins. A fost un meci greu, o deplasare lungă. Am făcut o primă repriză bună, cu calitate. Este un rezultat bun pentru noi. Noi am dat 3 goluri în prima repriză, acest lucru e cel mai important. Ușor, ușor facem puncte, pentru noi asta e cel mai important”, a afirmat și mijlocașul Juri Cisotti.